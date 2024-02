Lucho Cáceres revela el motivo contundente por el cual no participaría en ‘El Gran Chef Famosos’. (Captura: Agranda TV)

Fuertes declaraciones. El actor Lucho Cáceres vuelve a generar controversia al rechazar firmemente la oportunidad de formar parte del famoso reality ‘El Gran Chef Famosos’. Como se sabe, el recordado Jorge ‘Coco’ Gutiérrez de ‘De vuelta al barrio de América Televisión’ siempre se ha caracterizado por sus polémicas opiniones.

Durante una entrevista con el periodista ‘Flaco’ Granda para su canal de YouTube, Cáceres fue franco al expresar que consideraba al reality de Latina como uno de los programas en los que le habría gustado participar.

Sin embargo, aunque no ha recibido ninguna invitación por parte de la producción, afirmó que en la actualidad no podría soportar la idea de trabajar con alguien que no le agrada y tener que fingir ante las cámaras día tras día.

“Ahí (en el ‘Gran Chef Famosos’) es de lunes a viernes, son horas. ¿Y si ese día no tengo ganas de sonreír? Yo no voy a estar con una cara... no, pues, no es así. No vas a ir a una reunión para estar ahí a un lado todo aburrido”, sostuvo el actor en entrevista para ‘Agranda TV’.

Cáceres expresó que si tuviera que trabajar con alguien que no le agrada en un programa como ‘El Gran Chef Famosos’, tendría que fingir una relación amistosa, algo que no estaría dispuesto a hacer. Prefiere ser auténtico en lugar de actuar de manera falsa ante las cámaras.

“¿Y si me toca con alguien que no me vacila? Tengo que fingir que me cae chévere. Todos se abrazan, se caen bien, se mandan fuerzas. Tendría que fingir y no. Si tengo que fingir le doy vida a un personaje”, concluyó Cáceres, enfatizando su postura sobre el tema.

La vez que Lucho Cáceres criticó ‘Al Fondo Hay Sitio’

Hace poco, el actor peruano Lucho Cáceres criticó fuertemente la conclusión y la continuidad de la popular serie televisiva ‘Al Fondo Hay Sitio’, calificándola como “predecible” y “absurda”. Sus comentarios provocaron la reacción de Erick Elera, quien forma parte del elenco de la serie y quien no dudó en salir en su defensa.

¿En serio hay alguien a quien le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?”, fue el mensaje que compartió Lucho Cáceres en su cuenta de Instagram. Ante ello, el popular ‘Niño cara de pez’ le comentó: “Lo bueno es que estás pendiente, un abrazo compañero”.

El exintegrante de ‘Mil Oficios’ no dudó en contestarle a Elera: “Sobre lo de estar pendiente, lo hago con todo Erick querido, cine, teatro y televisión, trabajo en esto, pero jamás se me ocurriría desperdiciar un solo segundo de mi tiempo frente a una historia que se repite por más de 20 años, no tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos, de hecho creo que más que entretener estupidiza, pero ese es solo mi punto de vista. Un abrazo”, sostuvo Cáceres en aquella oportunidad.

“Erick, no te preocupes, tómate todo el tiempo que sea necesario, no es una competencia, y si quieres no lo hagas, pero no pierdas nunca la capacidad de indignarte y de decir lo que piensas. (...) Entiendo a los asalariados que no se atreven a decirlo, pero no todos somos iguales, felizmente. Que estés bien querido Erick”, fueron las palabras finales del recordado actor de ‘Mil oficios’.