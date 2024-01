El Gran Chef Famosos: José Peláez expone la razón detrás de no probar los platillos en reality de Latina: “Lo impide mi contrato”

José Peláez expone la razón detrás de no probar los platillos en "El Gran Chef Famosos". (Captura: Latina)

Fuertes declaraciones. En la última emisión de “El Gran Chef Famosos: La revancha”, José Peláez se dirigió a la audiencia para revelar por qué elige no probar los platos de los concursantes, respondiendo así a la curiosidad constante de sus seguidores respecto a su abstención en las pruebas de sabor en el programa de Latina. ¿Cuál es el motivo?

Todo empezó cuando el presentador dio la señal de inicio a los concursantes, que incluían a figuras como Tilsa Lozano, Junior Silva, Ale Fuller, Mayra Goñi y Nico Ponce de preparar un ‘pan con chorizo’. En un ambiente de intensa rivalidad, estos participantes lucharon por un lugar en la siguiente fase, contando con el aliento de sus familiares para destacar en el desafío.

Sin embargo, José provocó risas en el set al aclarar que de los platos preparados por los concursantes, que consistían en cinco raciones, él no consumiría ninguna, a pesar de tener un plato frente a él. Ante la situación, el presentador se vio en la necesidad de explicar por qué no participaba en la degustación de los alimentos.

José Peláez expone la razón detrás de no probar los platillos en "El Gran Chef Famosos". (Composición: Infobae)

Peláez se dirigió a Junior Silva con su tía explicándole cuántas raciones iban a preparar. “Tienes que hacer uno para ti, uno para tu tía y tres para los jurados y nada para mí porque soy conductor de este programa”, dijo en un inicio el presentador ante el asombro de los participantes del reality culinario.

Eso no fue todo, Además, el presentador comentó, entre risas, que su contrato incluye la cláusula de no probar los platillos y que se abstiene de hacerlo por cuestiones de salud. “Es una labor sacrificada y porque no quiero poner en riesgo mi salud, por supuesto”, agregó.

“Es más, me lo impide porque mi contrato considera que probar la comida de los participantes puede ser una actividad de alto riesgo”, argumentó. “Es perjudicial para su salud”, agregó Tilsa Lozano, poniendo fin al tema.

El Gran Chef Famosos La Revancha.

