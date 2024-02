Christian Domínguez se defiende por video de TikTok y acusa a su equipo de redes: “Me arrepiento”

Christian Domínguez se defiende por video de TikTok y acusa a su equipo de redes. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. El cantante de cumbia Christian Domínguez se pronunció por las fuertes críticas que ha recibido por el video viral en Tiktok, donde se autodenominó con orgullo ser un ‘producto’ que sigue facturando y se autodenominó como un ‘jugadorazo’.

Te puede interesar: Christian Domínguez explica fotografía junto a rubia fanática: “No le estoy agarrando la mano”

En ese sentido, el presentador de ‘América Hoy’ ha expresado su malestar con el video que se burla del escándalo en el que se vio envuelto por su infidelidad hacia Pamela Franco. Lo dejó entrever durante una reciente entrevista en ‘El Reventonazo de la Chola’.

Christian ha afirmado que desde el principio no estuvo de acuerdo con la realización del video y señala que la responsabilidad recae únicamente en su equipo de redes sociales, quienes habrían aprovechado el escándalo difundido por ‘Magaly TV La Firme’ para obtener más visualizaciones.

Christian Domínguez habló de cuál es su relación actual con Pamela Franco. | América TV

De acuerdo con lo que ha mencionado al personaje de Ernesto Pimentel, el cumbiambero afirma que algunos miembros de su equipo lo convencieron de realizar el video, argumentando que este tipo de contenido se difunde rápidamente en TikTok.

“Me arrepiento claro, yo nunca he generado un contenido así y fueron como tres o cuatro minutos de personas que me dijeron, pero por qué no lo haces, yo quise hacerlo un poco más lúdico y no con el sarcasmo”, sostuvo en un inicio para el programa de la ‘Chola Chabuca’.

Asimismo, Christian Domínguez hizo hincapié en entrevista que nunca estuvo a favor de burlarse de su situación de infidelidad y que, en última instancia, pidió que retiraran el vídeo de las redes sociales. Como se recuerda, muchos medios de espectáculos lo han criticado por usar dicho clip para generar contenido.

“Nunca estuve convencido y cuando salió me di cuenta que no me gusta generar cosas por mí, entonces, yo lo estuve viendo por 1 hora y dije ‘bájame eso’ porque no me siento cómodo”, concluyó.

Christian Domínguez devolvió al premio al ‘Más fiel 2023′: “No lo merezco”. (América TV)

Christian Domínguez y Pamela Franco se juntan en la casa que antes compartían

Un reciente reporte de ‘Magaly TV La Firme’ reveló que la camioneta de Christian Domínguez ingresó a la residencia de Pamela Franco poco antes de las 5 de la mañana y permaneció allí hasta después de las 11 de la mañana, lo que sugiere la posibilidad de que haya pasado la noche en ese lugar.

Te puede interesar: Christian Domínguez es captado de la mano con una rubia después de concierto: “El mismo modus operandi”

Las imágenes muestran al presentador de ‘América Hoy’ llegando a la casa de Pamela en su camioneta blanca después de una presentación en una discoteca del centro de Lima, y no se va del lugar hasta la mañana siguiente, a pesar de su separación.

Esto plantea la interrogante de sí, Domínguez continúa pasando algunas noches en la casa de Franco, lo que a su vez genera la duda sobre si siguen separados. Además, el hecho de que la exbailarina no haya eliminado fotos ni videos en redes sociales después de la ruptura añade más incertidumbre.

Christian Domínguez y su explicación al pasar la noche en la casa que compartía con Pamela Franco. (Composición: Infobae)

Magaly Medina cuestiona a Christian Domínguez por autodenominarse ‘jugadorazo’

En una reciente emisión del programa de Magaly Medina, se puso en tela de juicio la credibilidad y el compromiso de Christian Domínguez, así como su falta de arrepentimiento al referirse con orgullo como un ‘producto’ y un ‘jugadorazo’ en redes sociales después de su infidelidad a Pamela Franco. Según la opinión de la periodista, la palabra de Domínguez carece de peso y no refleja compromiso en sus acciones.

Para Medina, el cantante de cumbia exhibe una actitud egocéntrica, dando la impresión de que todo gira en torno a él y mostrando rasgos narcisistas. ”Eso de decir que es un producto, es muy desubicado. Sobre ese TikTok donde dijo con mucha seguridad que es un jugador. Él está feliz de la vida, parece que está feliz de todo lo que ha dicho o ha salido de él. La forma enfermiza en que cambia de mujeres y de manera sistemática no puede serle leal a una sola mujer”, dijo en un inicio Magaly Medina.

“Que su palabra no vale nada y que no tiene ningún apego al compromiso. Es más, no sabe lo que significa la palabra compromiso. Un hombre que parece que todo gira en torno a él. De repente, suena su nombre con rasgos narcisistas donde todo tiene que girar a su alrededor. Se ama tanto a sí mismo que seguro se mira al espejo 50 veces”, agregó.