Rafael Cardozo advierte a Alejandra Baigorria sobre matrimonio con Said Palao: “La va a pasear 10 años”

Rafael Cardozo advierte a Alejandra Baigorria sobre matrimonio con Said Palao. (Captura: 'Mande quien Mande)

En una reciente aparición en el programa ‘Mande quien Mande’, Rafael Cardozo sorprendió con un mensaje contundente dirigido a Alejandra Baigorria sobre su futuro matrimonio con Said Palao. ¿Será que el brasileño predice que no llegarán al altar?

Todo comenzó cuando, la empresaria peruana, acompañada por su pareja, comentó que estaban totalmente inmersos en los preparativos para su boda. En medio de esta situación, la modelo decidió lanzar una broma a Cardozo, sugiriendo la posibilidad de una nueva relación en su vida. Sin embargo, la respuesta del brasileño fue totalmente inesperada.

En un tono desafiante, la expareja de Carol Reali expresó su opinión sobre la futura unión de Baigorria y Palao: “Avísale que, en lugar de preocuparse de mí, que se preocupe con Said porque también la va a pasear 10 años con el matrimonio, te va a pasear 10 años. No se va a casar”, fueron las palabras del modelo en entrevista con María Pía Copello.

Rafael Cardozo advierte a Alejandra Baigorria sobre matrimonio con Said Palao. (Captura: MQM)

Como era de esperarse, el comentario del brasileño sorprendió no solo a María Pía, quien lo entrevistaba, sino también a Alejandra, a Carlota y Mario Hart, quienes acompañaban a la modelo en ese momento. Esto sin pensar, que la exchica reality también le respondería. ¿Qué le dijo?

Ante esta inesperada declaración, Baigorria no se quedó callada, y defendió la relación que tiene con Said Palao, destacando sus tres años juntos y el compromiso que ya han formalizado. Además, recordó a Cardozo su propia historia, señalando las circunstancias del final de su relación con la brasileña ‘Cachaza’.

Rafael Cardozo advierte a Alejandra Baigorria sobre matrimonio con Said Palao. (Captura: MQM)

“Es diferente porque yo ya tengo 3 años con Said y ya me dieron (el anillo), tú se lo diste a Cachaza cuando ya estaba a punto de irse”, mencionó la modelo y empresaria en el programa ‘Mande quien Made’, generando las risas en el set.

El intercambio entre los excompañeros de reality dejó a muchos especulando sobre el futuro de la relación entre Baigorria y Palao, mientras que la empresaria defendía su amor frente a las palabras de Cardozo. ¿Podrá la pareja superar los desafíos y llegar al altar? Solo el tiempo lo dirá.

Rafael Cardozo advierte a Alejandra Baigorria sobre matrimonio con Said Palao. (Captura: MQM)

Alejandra Baigorria y la vez que mencionó a quienes invitaría a su matrimonio

Alejandra Baigorria afirmó que aunque no tiene un extenso círculo de amigos, sí posee numerosos colegas en su entorno laboral, como sus excompañeros de ‘Esto es Guerra’. Por esta razón, se ve obligada a ser selectiva y aplicar un riguroso criterio al momento de escoger a los invitados para su boda.

“Yo en realidad no tengo muchos amigos, compañeros de trabajo, sí, así que voy a tener que hacer un filtro de invitados. A algunos va a llegarles el parte con pareja y a otros solos”, sostuvo la modelo para las cámaras de América Espectáculos.

Ante ello, Baigorria no descartó la posibilidad de que su boda sea transmitida por televisión, ya que desea una ceremonia de gran envergadura. “No sé si televisada, pero igual lo van a sacar, pero si quiero que sea a lo grande y a mí no me molesta que sea televisada y que rajen lo que tengan que rajar”, acotó la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Alejandra Baigorria habla con reportero de 'Esto Es Guerra'. | captura/América TV

Mamá de Alejandra Baigorria se emociona por pedida de mano de Said Palao

Recientemente, Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, utilizó su cuenta de Instagram para compartir su emoción tras el anuncio del compromiso de su hija con Said Palao. En un mensaje lleno de afecto, Alcalá expresó su alegría por la próxima unión matrimonial, destacando los sentimientos que le generó la noticia de la propuesta aceptada por la modelo.

Las palabras publicadas de la señora reflejaron el sentimiento de una madre ante un acontecimiento tan significativo en la vida de su hija. “Hija de mi vida, Said, los amo, ya soy su suegra, me siento mega feliz por ustedes porque lograron conectarse para siempre. Amén”. Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de comentarios, de felicitaciones y buenos deseos por parte de seguidores y amigos cercanos a la familia.