Gol de Hernán Barcos tras centro bombeado de Kevin Serna para empate de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1

El delantero 'blanquiazul' anotó el empate frente a los de Cutervo en Villa El Salvador. (Video: Liga 1 Max)

Alianza Lima se midió ante Comerciantes Unidos en Villa El Salvador por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Tras un pase bombeado de Kevin Serna, la zaga central de Cutervo falló en un despeje y Hernán Barcos quedó sin marca para poner el marcador 1-1.

Ocurrió a los 22′ de la primera parte, cuando los ‘blanquiazules’ perdían 1-0 con tremendo gol de Dubán Palacio, quien aprovechó un grosero error de Gabriel Costa y, de contragolpe, puso el 1-0 en condición de visita. Sin embargo, la emoción no les duró mucho.

Kevin Serna, el mejor del campo de juego por sus constantes llegadas de peligro, desbordó por el sector derecho y sacó un centro peligroso para los delanteros de Alianza Lima. La pelota fue a media altura y terminó confundiendo a los defensas de Comerciantes Unidos.

Ninguno de los centrales pudo rechazar el esférico y todo quedó en los pies de Hernán Barcos, quien no perdonó desde el corazón del área del conjunto ‘águila’. El ‘9′ de La Victoria solo tuvo que estirar la pierna para poner la paridad en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Tras ello, las tribunas estallaron de emoción, pues significaba el inicio de la remontada para Alianza Lima. Y el argentino corrió hasta la línea del banderín, abrazó a sus compañeros y dejó su característica celebración: se llevó la mano izquierda al ojo del mismo lado y levantó su brazo derecho. Es el ‘Pirata’.

“Llegó a los 50 goles como jugador de Alianza Lima desde que llegó en 2021. 48 son oficiales y es el máximo goleador extranjero. Igualó al ‘Patrón’ Velásquez. Quedó a tres tantos de José Soto y Henry Quinteros”, lanzó como dato la reportera Camila Zapata en la transmisión de Liga 1 Max.

Singular festejo

Tras anotar el tanto del empate, Hernán Barcos llamó la atención de todos al empezar a bailar en el campo de juego. El delantero argentino cautivó a los hinchas con sus divertidos pasos, los cuales se los habría dedicado a su menor hijo, según indicó en una entrevistada finalizado el encuentro.

“El baile es para mi hijo que me pidió el festejo el partido pasado, pero me había olvidado. Él me dijo: ‘quiero que hagas gol y bailes el Dame tu Cosita’. Es un orgullo para mí ser parte de la gran historia de Alianza Lima”, señaló.

Alianza Lima venció 5-1 a Comerciantes Unidos por la fecha 5 del Torneo Apertura.

Gran momento

Por otro lado, el también capitán de Alianza Lima no dudó en mostrar sus emociones al marcar su gol número 50 con la camiseta ‘blanquiazul’. Asimismo, aprovechó en resaltar la unión y el trabajo en equipo, factores que han sido claves para conseguir buenos resultados.

“Tenemos un gran grupo. No hay un jugador que sobresalga, sino un montón de jugadores con puntos altos. El grupo está haciendo las cosas”, respondió al ser consultado sobre el presente del club.

Con respecto al debut de Víctor Guzmán, Barcos aseguró que el joven futbolista entrena duro para conseguir un lugar en el once titular. “Lo viene buscando, esperando. Le vamos a dar todo el apoyo que necesite para que disfrute cada momento que le toque”.