Migró a Perú en 2019, fue mesera y se convirtió en la única venezolana que ingresó a la UNI: el logro de Yuliveth Jardín

Fuente: La República

Yuliveth Jardín Goitia (18) fue la única venezolana que ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) la semana pasada, al medirse con más de 5.500 postulantes que buscaban una vacante para las 30 carreras que ofrece la casa de estudios a través de once facultades.

En su segundo intento, consiguió un pase para Ingeniería Mecatrónica y le puso paridad a la cuota mínima de migrantes venezolanos que se incorporaron a estas aulas universitarias (el otro fue Moisés Donis Benítez, quien estudiará Ingeniería de Telecomunicaciones).

Ambos han marcado un precedente contra los discursos de criminalización esgrimidos hacia los migrantes, que han sido empleados incluso por la presidenta Dina Boluarte. “Mi mamá vino primero porque mi tío le consiguió un trabajo. Luego vine yo en 2019. Siempre tuve la idea de estudiar Ingeniería. Vi opciones y me preparé en la academia, hasta que llegó la pandemia”, contó a La República.

En el pico de la emergencia sanitaria, Yuliveth Jardín debió dejar temporalmente sus estudios para dedicarse a trabajar como mesera. Lo hizo durante dos años y medio, hasta ahorrar suficiente dinero y costear su preparación académica. En agosto pasado, postuló por primera vez a la UNI, aunque no obtuvo el puntaje necesario.

Yuliveth Jardín Goitia (18) en entrevista para La República

“Empecé a estudiar de nuevo hasta ahora, que he conseguido la vacante. Obviamente, la UNI es una universidad de prestigio, eso a cualquiera le queda claro. Siempre estudiaba en la biblioteca [de la academia] desde las 8.00 a. m. hasta las 9.00 p. m. Quiero decir que con mucha disciplina, no hay sueño que no se pueda cumplir”, remarcó.

La inserción de las mujeres en las carreras de Ingeniería ha crecido en los últimos años: en el reciente proceso de admisión 2024-I, ingresaron 1.269 postulantes, de los cuales el 16 % son mujeres, la mayoría proveniente de la región Lima (173), tres de Cusco, dos de Puno y otras dos de Ayacucho.

“La Ingeniería depende los gustos. Que sea una carrera solo para ellos es un tabú que ya no debe existir”, anotó Jardín, cuyo ingreso figura en esa conquista histórica. La Arquitectura se mantiene como la carrera preferida del alumnado femenino, por delante de la Ingeniería Química y la Ingeniería Industrial.

Examen de admisión UNI 2024-1

La doctora Gladys Vásquez, directora de Admisión (DIAD) de la UNI, resaltó esa cuota de género al mencionar que de los 10.978 estudiantes matriculados en el segundo semestre del 2023, 1.761 eran mujeres. “Es una muestra de que muchas más podemos ser ingenieras, arquitectas, mecatrónicas o estudiar la carrera que queramos, rompiendo el mito de que la Ingeniería es solo para hombres”, dijo a Andina.

Por su parte, el rector de la UNI, Alfonso López-Chau, puso énfasis en que durante este certamen académico hubo más mujeres que accedieron a una vacante (203) respecto al año pasado (179).

Venezolanos en Perú

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 1.500.000 venezolanos residen en Perú, el segundo país de América Latina ―después de Colombia— que acoge la mayor cantidad de ciudadanos nacidos en el país petrolero, sometido a la dictadura de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro durante un encuentro en el Palacio de Miraflores. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

Desde el inicio de la crisis, 7,2 millones de personas han abandonado la nación caribeña. Un informe difundido en 2021 por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica determinó que la percepción negativa sobre los migrantes venezolanos tiene mucho que ver con cómo los medios estereotipan a estos ciudadanos.

La investigación calculó que en cuatro de cinco notas o reportajes en la prensa peruana los migrantes eran retratados como criminales. A fines de abril de 2023, Boluarte llamó a reformular la ley de extranjería tras sostener que los extranjeros son quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales.

“El expresidente Pedro Pablo Kuczynski permitió el ingreso libre por el norte del Perú a todo aquel ciudadano que quisiera entrar. Y en ese tiempo han entrado 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que están lamentablemente cometiendo estos actos delincuenciales”, dijo entonces.

El discurso de la gobernante derivó en mensajes de respaldo a través de las redes sociales, en los que muchos usuarios extendieron una narrativa de criminalización contra los migrantes.