“No era elocuente, pero se mostraba tajante”: José Ávila defiende alto puntaje que le dio a Patricia Benavides

José Ávila renunció a la JNJ tras ser mencionado por Jaime Villanueva.

El exmiembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), José Ávila, se ratificó y defendió la alta puntuación que le dio a Patricia Benavides cuando esta última postulaba a una plaza de fiscal suprema en 2022.

En entrevista con Canal N, Ávila aseguró que no benefició a Benavides en la etapa de la entrevista personal ya que otros dos postulantes obtuvieron un puntaje mayor que la ahora suspendida exfiscal de la Nación.

“En el momento de la entrevista, el sentido y el puntaje de mi voto a la doctora Delia Espinoza, le puse 93 puntos. Hay un segundo candidato que le he puesto 90 puntos y en tercer lugar a la doctora Patricia Benavides le he puesto 88 puntos. ¿Dónde está el favorecimiento? Si yo hubiera querido favorecer a Patricia Benavides le hubiera puesto 98, 99 o 100 puntos, pero la he puesto en tercer lugar. ¿Dónde está el apoyo?”, cuestionó.

José Ávila dijo que Benavides “Fue una magistrada que mantuvo un puntaje importante” en todas las etapas del concurso público para nombrar fiscales supremos: el examen de conocimientos, su evaluación curricular, el estudio del caso”.

“Yo no conocía a Patricia Benavides, no la conocía. En el momento de la entrevista, cuando comenzamos a hacerle las preguntas... ella no es quizás una mujer elocuente o una mujer con un discurso muy articulado, era de discurso corto, pero se le mostraba una mujer muy tajante”, alegó el exconsejero.

Al ser consultado si ahora considera que se equivocó al calificar la entrevista de la exfiscal de la Nación en el concurso público, Ávila respondió: “¿Dónde yo me di cuenta? Con los hechos posteriores. Pero en ese momento (del concurso) ese era el sentido de mi voto”.

¿Cómo calificó José Ávila a Patricia Benavides?

Esta fue la calificación del exconsejero José Ávila a la entonces candidata Patricia Benavides, pese a lo accidentada que fue.

“La candidata Benavides Vargas exhibe una deseable solidez en su dimensión ética y personal. Exhibe serenidad y templanza. En cuanto a su trayectoria de más de 20 años de servicio al Ministerio Público le otorga la capacidad de asumir cargos de mayor responsabilidad dentro de la organización. Es una experiencia importante que garantiza una gestión deseable en momentos de incertidumbre. Tiene una mirada que trasciende el país. Tiene información sobre la realidad nacional y conoce la situación de la institución”.

Como se recuerda, Jaime Villanueva declaró ante la Fiscalía que el exmiembro de la JNJ, durante una reunión con el exministro Félix Chero, supuestamente se comprometió a apoyar a Patricia Benavides a cambio de que el Gobierno haga una gestión en un terreno minero de Ica.

En la referida entrevista en Canal N, José Ávila también negó dicha afirmación de Villanueva. Según dijo, solo le comentó a Chero que el Ejecutivo tenía que promover la inversión minera para que el Estado tenga fondos para presupuestar más plazas de jueces y fiscales. Esto con el objetivo de acabar con la provisionalidad de los magistrados.

José Ávila renunció tras enterarse que fue mencionado por Jaime Villanueva, pero negó los dichos del exasesor de Patricia Benavides.

Reuniones privadas

José Ávila dio a conocer que Jaime Villanueva lo buscaba para coordinar reuniones “en privado” con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El exconsejero nunca pudo saber las intenciones de Benavides ya que no aceptó encontrarse en privado con ella. Le decía al exasesor que la reunión sea gestionada de manera formal.