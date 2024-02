La inesperada respuesta de Franco Zanelatto sobre Carlos Zambrano y su permanencia en Alianza Lima

El delantero paraguayo naturalizado peruano se refirió a la hipotética continuidad del zaguero en Alianza Lima. (Momento Deportivo)

Carlos Zambrano es uno de los nombres propios de este mercado de pases en el fútbol peruano. Su primera experiencia en la Liga 1 durante 2023 no acabó de la mejor manera y en Alianza Lima decidieron no contar con él durante la planificación para el presente 2024.

No obstante, la demora del defensor para encontrar un nuevo equipo para continuar su carrera profesional, sumada a la falta de efectivos de los que dispone el entrenador ‘blanquiazul’ Alejandro Restrepo en su posición, han abierto una pequeña posibilidad para que el ex Boca Juniors siga en el plantel para afrontar el torneo local y la Copa Libertadores 2024. Es necesario recordar que el ‘León’ tiene contrato con los de La Victoria por todo el 2024.

El habitual integrante de la selección peruana no realizó la pretemporada con el equipo y no juega ningún partido, amistoso u oficial, desde noviembre pasado. No obstante, estuvo entrenando de manera particular y, durante la última semana, el defensa de 34 años se dejó ver en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Todo esto va acompañado de sus constantes declaraciones, en las que expresamente repite su deseo de seguir formando parte de la entidad ‘íntima’.

Franco Zanelatto dejó sorpresiva respuesta sobre Carlos Zambrano

Tras el entrenamiento que sostuvo Alianza Lima en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador previo a su encuentro en dicho recinto contra Comerciantes Unidos por la quinta fecha del Torneo Apertura, algunos futbolistas brindaron declaraciones a los medios que asistieron a la práctica. Resultó inevitable que al atacante Franco Zanelatto le consultaran por Zambrano Ochandarte, con quien compartió vestuario en 2023 no solo en los ‘rayados’ sino también en la ‘bicolor’.

No obstante, la respuesta del paraguayo naturalizado peruano no ayudó a aclarar la incertidumbre generada alrededor de la hipotética permanencia del ‘Káiser’. “No lo vi a Carlos (cuando reapareció en Matute). Desde el año pasado no lo veo, no sabría decir si se quedará. No sé qué vayan a hacer con él”, manifestó Zanelatto Téllez ante la prensa.

El extremo atendió a los medios de cara al duelo por fecha 5 del Torneo Apertura 2024. (Entre Bolas)

Alianza Lima escaso de zagueros

Con la llegada del colombiano Alejandro Restrepo, el ‘equipo del pueblo’ modificó su formación principal a un 3-5-2, por lo que necesitaba una mayor profundidad de plantilla en el puesto de zagueros. Si bien llegaron el argentino Juan Pablo Freytes y el panameño Jiovany Ramos, además del nacional Renzo Garcés y el retornante Aldair Fuentes, no ha sido suficiente para abastecer de manera correcta la defensa.

Esto se vio agravado con el lento proceso de recuperación que sostiene Yordi Vílchez, quien fue el único central que se mantuvo del 2023, y no tiene fecha estimada de retorno.

Claro ejemplo del problema fue el reciente encuentro que sostuvieron ante Unión Comercio. Ante la suspensión de Ramos por su expulsión en el clásico contra Universitario de Deportes y la lesión de Vílchez, prefirió colocar una línea de cuatro al fondo. Carlos Zambrano podría ayudar a aliviar esta problemática.

Es necesario precisar que con la modificación del reglamento realizado por la FPF, Alianza Lima se encuentra en la libertad de registrar más de 25 futbolistas mayores de 21 años, pero tendrá que decidir el futuro del ex Cantolao antes del 26 de febrero, día en el que cerrará el mercado de pases de primera división.