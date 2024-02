“Crisis política y criminalidad favorecen candidatura de Antauro Humala”, advierte Luis Gonzales Posadas

Dirigente del partido aprista se pronunció sobre el peligroso avance de Antauro Humala. | Infobae Perú (Camila Calderón) / AP / Andina

A poco más de dos años, ya son varios los partidos políticos que se perfilan para participar de las Elecciones Generales 2026. Uno de ellos, y el más polémico hasta el momento, es Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), liderado por Antauro Humala.

Te puede interesar: Congresista Jorge Montoya asegura tener los votos para destituir a todos los magistrados de la JNJ

El excanciller Luis Gonzales Posadas advirtió del peligro de que el sentenciado por delitos de homicidio, secuestro, daños, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, en agravio del Estado y un grupo de efectivos de la PNP, pase a segunda vuelta al no tomarse acciones inmediatas.

En diálogo con Infobae Perú, consideró que factores como el desprestigio del sistema de justicia y el avance de la criminalidad en el país puede empicotar instituciones que son fundamentales para la democracia. “La actuación de fiscales sesgados políticamente y magistrados que no sancionan a agentes que comprobadamente han cometido delitos, como el caso de Martín Vizcarra y la señora Susana Villarán, lo único que hacen es impulsar a sectores radicales como Antauro Humala, que ha tomado la bandera de reprimir duramente la corrupción y hasta ha llegado al extremo de decir que fusilaría a los corruptos”, mencionó.

Te puede interesar: Jaime Villanueva revela las negociaciones con expresidente de JNJ José Ávila Herrera para que influya en nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema

“A nosotros nos parece evidentemente una pachotada política, pero hay mucha gente que, ante la inercia, la falta de decisión de jueces y de fiscales, más las corruptelas a las que están envueltos algunos de ellos, lo evalúan y ese es el peligro de fondo que no está viendo la política, el Congreso ni la población humana”, agregó.

Antauro Humala se mostró a favor de salir del Pacto San José y fusilar a expresidentes investigados por casos de corrupción. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Europa Press / Presidencia del Perú / LP / Andina

Si bien desde el Poder Legislativo se solicitó al defensor del Pueblo y al fiscal de la Nación que se declare ilegal el partido de Humala Tasso, para el dirigente aprista esta no sería una salida, dado que ya fue inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones.

Te puede interesar: Jorge Montoya prepara proyecto para “declarar en emergencia” la Fiscalía y destituir a todos los fiscales supremos

Además, insistió en que Juan Carlos Villena aún no ha demostrado independencia, ya que solicitó la destitución de la entonces fiscal Patricia Benavides sin siquiera abrirle proceso ni escucharla y “evita iniciar investigaciones, en muchos casos, por aproximaciones de afinidad política”.

En ese sentido, el pronunciamiento de la Fiscalía en rechazo a la propuesta legislativa de declarar en emergencia el Ministerio Público y destituir a todos los fiscales supremos titulares es solo “un grito de desesperación que espero no tenga ningún impacto”.

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, ofreció un pronunciamiento acerca de varios casos, entre los que se encuentra el de Jaime Villanueva. Video: Ministerio Público

“Ha llegado la hora de que el Congreso pueda nombrar una comisión multisectorial con legisladores acreditados y serios para reformar a fondo el sistema de justicia. Sería oportuno que las bases de ese cambio puedan ser propuestas por el Consejo de Estado, pero lo cierto es que estamos ante una situación crítica, por lo que hay que tomar medidas de urgencia”, mencionó.

En ese sentido, se mostró a favor de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia: “Invoco al Parlamento a que no se repliegue, que no se deje intimidar por una campaña que se ha desatado para que no se toque a la Junta Nacional de Justicia y que siga adelante, porque tiene que haber una depuración si queremos que el sistema mejore”.

Papel del Ejecutivo

Destacó que el gobierno de Dina Boluarte también debe “hacer su parte” y poner en práctica verdaderas medidas contra la criminalidad. “Yo no veo, hasta el momento, a un gobierno con disposición de construir esa política e impulsarla. Responde muy limitadamente ante los sucesos que están ocurriendo”, declaró a Infobae Perú.

Sobre las dos mociones de interpelación presentadas en el Congreso contra el titular del Mininter, Víctor Torres, hizo un llamado al Legislativo a que no se distraigan en situaciones que afectan directamente el futuro del país. “Es muy fácil decir que debe irse el Ministro del Interior, pero es el Gobierno en su conjunto el que debe reorientar su política en materia de seguridad. La gente quiere autoridad, firmeza, claridad, rotundez, y actualmente no existen esas políticas en los poderes del Estado”, sentenció.