Ricky Trevitazo, exintegrante de Skándalo, fue internado de emergencia por dengue: “No puede ni caminar”

Ricky Trevitazo fue internado de emergencia por dengue | La Banda del Chino. América TV

El cantante peruano Ricky Trevitazo, conocido por haber formado parte de la agrupación Skándalo y actual participante de ‘El Gran Chef Famosos’, fue internado de emergencia la mañana del martes 20 de febrero en una clínica local tras un cuadro infeccioso por dengue, enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito.

Según el programa ‘La Banda del Chino’, el artista nacional y su esposa, Brenda Vargas, presentaron los primeros síntomas, entre ellos mareos, fiebre y dolor muscular, hace una semana. Sin embargo, Ricky prefirió no acudir a un centro médico, pues se encontraba enfocado en el esperado regreso de la banda.

“No pensábamos que era dengue al principio porque mi mamá se fue a hacer unos exámanes y le dijeron que solo era una infección urinaria, pero tenemos una tía que nos dijo que podía ser dengue. Mi mamá se hizo la prueba y salió positivo a dengue”, mencionó Giuliano Trevitazo, hijo del músico nacional.

El cantante Ricky Trevitazo está delicado de salud tras contagiarse de dengue. Captura/América TV

Ricky Trevitazo está delicado de salud

El artista peruano Ricky Trevitazo fue llevado de urgencia a un centro de salud después de haber pasado varios días en reposo, según declaraciones de su hijo en el programa conducido por Aldo Miyashiro. “Mi papá está delicado, no puede ni caminar por el dolor muscular”, dijo. El traslado de Trevitazo a la institución médica se realizó en ambulancia, evidenciando la seriedad de su condición.

Se sabe que el participante de ‘El Gran Chef Famosos’, al igual que su esposa, está siendo atendido y monitoreado actualmente por la Dra. Diana Castro, quien no solo es reconocida en el ámbito médico sino también por ser la esposa de Luigui Carbajal, cantante y mejor amigo de Ricky.

Ricky Trevitazo está internado en una clínica local. Captura/América TV

Luigui Carbajal llora por Ricky Trevitazo

El recordado integrante de Skándalo se mostró conmovido por la situación actual que enfrenta Ricky Trevitazo. “Él pensaba que era Covid y mi esposa vio los síntomas, dijo que era dengue. El dengue es súper complicado, difícil, incluso en algunos casos llega a hemorragia y te puedes morir. Se te baja las plaquetas, te da un paro y chau”, expresó, consternado.

“Me da mucha pena porque sabe que lo quiero mucho, es mi hermano. Me duele no poder estar con él ahorita. Pero estaré pendiente de sus hijos, mi esposa está con ellos y monitoreándolo desde donde está. Ricky es mi hermano, se me llenan los ojos de lágrimas. El fin de semana teníamos compromisos como orquesta, él fue así mal, se quiso hacer el fuerte y ahora está complicado. Ya lo internaron porque no podía más”, señaló en llanto.

Luigui Carbajal preocupado por el estado de salud de Ricky Trevitazo. Captura/América TV

Ricky Trevitazo en ‘El Gran Chef Famosos’

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal se sumaron a la cocina de ‘El Gran Chef Famosos’ tras la eliminación de Carolina Cano y Alonso Cano. En su primer día en la cocina, la dupla hizo lo posible para complacer las expectativas del jurado con los platillos al estilo del Carnaval de Cajamarca. Sin embargo, sus intentos no funcionaron e igualmente pasaron a la temida noche de sentencia.

Recordemos que los episodios de ‘El Gran Chef Famosos’ son grabados, por lo que se desconoce si Ricky Trevitazo fue retirado de la competencia por su estado de salud o terminó siendo eliminado.