Hijos de Ricky Trevitazo preocupados por la salud del cantante de Skándalo: “Está grave, no podemos verlo”

Latina Noticias hizo un enlace en vivo con Sebastián y Giuliano Trevitazo, hijos del cantante Ricky Trevitazo. El exintegrante del recordado grupo Skándalo se encuentra internado clínica local tras ser diagnosticado con dengue, enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito.

Visiblemente afectados, los hijos de Trevitazo dieron detalles de la salud del exintegrante de Skándalo. Además de Brenda Vargas, esposa del cantante y madre de Giuliano, quien también se encuentra internada. “Él tiene síntomas desde días anteriores, justamente él fue a trabajar con este malestar, pero no sabíamos que era dengue hasta el lunes, el martes lo internaron hasta el día de hoy, que no sabemos cuándo va a salir”, indicó Sebastián, señalando que todo dependerá cómo reaccione su padre con esta enfermedad.

“Mi papá se encuentra un poco grave, pero mi madrastra se está sintiendo un poco mejor. No sabemos si en estos días le darán de alta”, acotó Sebastián.

Transfusión de plaquetas

El mayor de los Trevistazo señaló que su padre tendrá que someterse a una trasfusión de plaquetas, pero no se sabe cuándo, pues la clínica donde está internado no cuenta con lo necesario para hacer dicha intervención.

“Como las plaquetas se le suben y se le bajan, es depende de cómo se sienta el día de hoy”, explicó el joven, quien detalló que la reacción de Ricky determinará si es trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión.

Hijos de Ricky Trevitazo revelan cómo se encuentra su padre tras ser internado por dengue.

No pueden verlo

Hasta el momento, cuenta Sebastián Trevitazo, no puede ver a su padre. Sin embargo, sí se ha comunicado con él a través de videollamadas. “No podemos verlo, no nos dejan entrar. Solo cuando nos piden cosas, el que va es mi hermano a entregar las cosas y nosotros nos quedamos esperando a que nos haga una videollamada”, contó.

“La que se puso mal primero es mi madrastra, con el paso del tiempo se empezó a sentir mal mi papá, al par de días. Poco a poco se sintió peor, cuando le hicieron los exámenes, salió que tenían dengue”, detalló el hijo mayor de Ricky.

El reportero de Latina Noticias informó también que los médicos le mencionaron a los hijos del exparticipantes de El Gran Chef Famosos que el caso de su padre sería el primero detectado en Bellavista. Ante ello, les preguntaron si Ricky se había trasladado fuera de Lima antes de contraer el dengue.

“Ha permanecido en esta zona. Había trabajado en un yate acá en Lima, pero no fue a ningún lugar fuera de Lima. Estuvo en casa todo el tiempo, por eso nos parece raro que haya contraído el dengue con mi mamá”, indicó Giuliano Trevitazo, hijo menor del cantante.

Luigui Carbajal llora por la salud de Ricky Trevitazo

El cantante fue uno de los primeros que informó sobre la salud de Ricky Trevitazo. En medio de lágrimas, Luigui Carbajal se mostró preocupado por su compañero e indicó que tanto él como su esposa están pendientes de la evolución del exintegrante de Skándalo.

“Me da mucha pena porque sabe que lo quiero mucho, es mi hermano. Me duele no poder estar con él ahorita. Pero estaré pendiente de sus hijos, mi esposa está con ellos y monitoreándolo desde donde está. Ricky es mi hermano, se me llenan los ojos de lágrimas. El fin de semana teníamos compromisos como orquesta, él fue así mal, se quiso hacer el fuerte y ahora está complicado. Ya lo internaron porque no podía más”, indicó Carbajal a}l programa La Banda del Chino.