Niño rompió en llanto por Paolo Guerrero y fue consolado por reportero en vivo: imitó su festejo y se pintó la ‘9′

Niño rompió en llanto al hablar de Paolo Guerrero tras su llegada a la César Vallejo

No cabe duda de que la llegada de Paolo Guerrero al Perú para enfundarse la camiseta de César Vallejo sorprendió a propios y extraños, ya que se trata de un jugador formado y confeso hincha de Alianza Lima. Sin embargo, por circunstancias de la vida terminó firmando por el cuadro ‘poeta’ de manera definitiva luego de varios idas y vueltas. Evidententemente, esta noticia generó ilusión en muchos hinchas trujillanos, sobre todo en los niños, por la vasta trayectoria del jugador, tanto en el extranjero, así como en la selección peruana. En ese sentido, un infante rompió en llanto y fue consolado por un reportero en vivo.

Había una enorme expectativa en los exteriores de las instalaciones de la Villa Poeta, centro de entrenamiento de la escuadra ‘norteña’. Un conglomerado de fanáticos y periodistas se dieron cita con la esperanza de ser partícipes de la primera experiencia del veterano atacante con su nuevo equipo.

Los menores de edad no quisieron perderse de este momento y también se hicieron presentes. De hecho, uno lució con una camiseta de la ‘bicolor’ y portando una pelota de fútbol. La particularidad de este caso, es que no tenía el dorsal impreso con la ‘9′, por lo que no dudó en escribir ‘Guerrero 9′ con un plumón, en una clara muestra de su fanatismo. El niño aseguró que su prima le había ayudado con este gesto, de ahí que recibió varios aplausos de otros niños.

El pequeño fue consultado por el periodista y adimitió que el ‘Depredador’ es su ídolo, que vio entrar a su camioneta al recinto deportivo de César Vallejo, hasta que llegó el momento de la escena en que se quebró al recordar que no pudo verlo y lloró desconsoladamente. De inmediato, el reportero lo abrazó a modo de consuelo por esta emotiva escena, mientras que los otros niños repitieron ‘Guerrero’ en varias ocasiones.

Paolo Guerrero es uno de los delanteros centros que tiene la selección peruana en su búsqueda de clasificar al Mundial 2026. - créditos: Getty Images

El conmovedor momento no acabó ahí, ya que el niño, que responde al nombre de Andrés Sebastián Cuzano Luna, le comentó al periodista que su anhelo es que Paolo Guerrero le firme su camiseta.

De la misma manera, se animó a hacer juegos con su balón, hasta que en un instante hizo la típica celebración del canterano de Alianza Lima alzando las manos con los índices señalando el cielo, además de quitarse la camiseta por la misma euforia frente a las cámaras que no se perdieron de los detalles de todo este tierno acontecimiento.

