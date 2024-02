Susel Paredes abre la posibilidad de lanzarse a la Presidencia en 2026: “Tengo 60 años, me siento en mi máximo potencial”

Fuente: A Pensar Más con Rosa María Palacios

La legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), primera política abiertamente lesbiana del país, anunció este martes su aspiración de lanzarse a la contienda electoral del 2026, donde la ciudadanía deberá elegir a un nuevo jefe de Estado.

“Quiero postular en las internas del partido [Primero la gente]. Estamos inscritos, tenemos toda la legalidad y ahora lo que estoy haciendo es caminar para hacer sólidos las bases distritales y regionales. Puede aparecer otro candidato en el partido que me gane”, declaró en una entrevista con el programa A Pensar Más, que conduce la periodista Rosa María Palacios.

La abogada anticipó que ya tiene una lista de las regiones que recorrerá este año, y que eventualmente empezará por La Libertad, donde la semana pasada el Ejecutivo decretó en estado de emergencia su capital, Trujillo, así como a la provincia de Pataz, donde las mafias de oro ilegal han echado raíces.

“Es un lugar que conozco mucho y un tema que me interesa y que conozco es el de seguridad ciudadana y crimen organizado. Yo instalé en los barrios con mayor criminalidad de Trujillo el programa Barrio seguro, [que consistía en] poner todos los programas sociales para impedir que la criminalidad se lleve a los jóvenes”, señaló.

Susel Paredes fue elegida por el Partido Morado pero es congresista no agrupada.

“Tengo 60 años, me siento en mi máximo potencial físico y mental. Ha habido sabios presidentes adultos mayores, [pero] quiero intentarlo ahora. Si no funciona, no funciona. Pero sí puedo instalar un pensamiento, una idea de país, una visión de país, que es lo que nos falta, porque acá pareciera que las cosas se prensaran para dentro de una semana”, remarcó.

La diputada, una aficionada al teatro y al box ―deporte que practica tres veces por semana—, consideró que se ha “ganado” el respeto de la ciudadanía “por caminar con la gente” y, sobre todo, por ser “una mujer que vive en la verdad”, en referencia a su activismo por los derechos de la comunidad LGTBI.

“Las políticas lesbianas o políticos gais que se quedan en clóset deben sufrir inmensamente porque deben vivir una doble vida. Para mí, la verdad es la libertad. La gente valora que no le mientas. Si no le miento en mi vida, no voy a mentir en otras cosas”, apuntó.

Susel Paredes se aparte del Partido Morado

Paredes lideró el año pasado un pedido público para que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, difunda sus tesis de magíster y doctorado obtenidas en la Universidad Alas Peruanas (UAP) “por tratarse de un tema de evidente interés público”. Los documentos académicos, según la casa de estudios, se encuentran no habidos y la magistrada se ha negado a mostrarlos para que no “hagan escarnio público”, un caso por el que la investiga la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En 2019, la congresista se desempeñó como jefa de fiscalización en el distrito de La Victoria durante la gestión del exalcalde George Forsyth, con quien emprendió la recuperación de Gamarra, considerado el emporio comercial de moda más grande de Latinoamérica.