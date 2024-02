Piden la asistencia de Dina Boluarte, ministros y Fiscalía en el Congreso: estos son los motivos

Parlamentaria invitó a las altas autoridades a evento programado para el próximo 28 de febrero. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Los congresistas Norma Yarrow (Avanza País) y Alfredo Azurín (Somos Perú) extendieron la invitación a fin de que la presidenta Dina Boluarte, el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena y los ministros Víctor Torres (Mininter) y Eduardo Arana (Minjus) acudan al Congreso de la República el próximo 28 de febrero.

De acuerdo a la legisladora de Avanza País, “existe de alguna manera descoordinación entre el Poder Judicial, la Policía y el Ejecutivo”, por lo que invocó a las altas autoridades a apersonarse a la Sala Raúl Porras Barrenechea del Parlamento, desde las 09 horas.

“Si no trabajamos en conjunto y no vemos la realidad que vivimos todos los peruanos, no estaremos avanzando.[...] Señora Dina Boluarte le pido que se tome las cosas en serio”, declaró Yarrow.

¿Cuáles son los motivos de la convocatoria?

Tal como se lee en la carta de invitación remitida a la mandataria, y a la que accedió Infobae Perú, el motivo es el “Encuentro de Alcaldes de Lima Metropolitana por la Seguridad Ciudadana: Retos, Desafíos y Propuestas”.

“El referido evento tiene como propósito establecer el estado situacional de los hechos delictivos que afectan en mayor medida a la ciudadanía en Lima Metropolitana, como son los delitos patrimoniales, así como identificar la problemática que aqueja de modo general y particular a cada uno de los distritos, reconociendo también las oportunidades de mejora (iniciativas y propuestas); motivo por el cual resulta relevante contar con su participación”, se lee en la misiva.

Carta enviada por Norma Yarrow y Alfredo Azurin. | Congreso de la República

Horas y distritos en los que más robos se reportan

El nivel de delincuencia en el país es tal que, diariamente, se reportan 4 mil celulares robados, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Dicha situación, no solo representa la pérdida del equipo, sino que expone a las víctimas a agresiones e incluso la muerte.

De acuerdo a los informes de la incidencia de robos, el día en el que más casos se registran son los lunes, con una media de 228 móviles robados por hora. Esta estadística es seguida de cerca por los días sábado y martes, con 205 y 190 casos, respectivamente, de acuerdo a datos del organismo.

La misma entidad reveló que el horario con mayor incidencia de sustracción de dispositivos móviles es a las 10:00 horas, ya que se contabilizó un promedio de 347 casos diarios. No obstante, las 11 y 19 horas también son preocupantes. En el primero horario se contabilizaron 332 robos y 312 durante el segundo.

De enero a diciembre del 2023, en total, 1 millón 706 mil 643 celulares fueron reportados como robados. - Crédito: Andina

Sobre los lugares, según el Sistema Nacional de Denuncias Policiales (SidPol), Lima es el departamento en el que se registraron más robos de celulares, con un 47%, seguido por Arequipa, Lambayeque y La Libertad.

Entre los distritos limeños con mayor número de estos asaltos se encuentran San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y La Victoria.

¿Qué hacer si me roban el celular?

Comunícate con tu banco o entidad financiera para bloquear tus tarjetas y usuarios digitales.

Reporta el robo ante tu operadora móvil , la cual procederá a bloquear el equipo y suspender la línea.

No olvides denunciar el robo ante la Policía Nacional del Perú.

Robos de celulares tienen relación con el aumento de extorsiones. | Andina

Lima, una de las zonas con mayor cantidad de extorsiones

Uno de los delitos que ha tomado mayor protagonismo en los últimos meses y está ligado con el robo de celulares es la extorsión. Tan es así que, según las denuncias registradas por las víctimas de este ilícito, durante el año 2023, se identificó que estos casos aumentaron un 44% en el país.

Aunque, a diferencia de otras regiones en las que se reportó un incremento del 220%, en Lima, Piura, La Libertad y el Callao no se superó el promedio de aumento de la presencia de este crimen, estas zonas concentran la mayor cantidad de denuncias con 14.870.