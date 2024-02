Municipalidad de Lima desconoce su propio informe sobre ruta alterna a peaje de Puente Piedra

De acuerdo con Rutas de Lima, la comuna de la capital sería la encargada de habilitar la nueva vía alternativa - crédito composición Infobae / Andina / RPP

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima ha desconocido el informe que envió a Rutas de Lima en el 2023 sobre una nueva resulta al peaje de Puente Piedra.

Te puede interesar: Peaje de Puente Piedra: Rutas de Lima aprueba propuesta de vía alterna de la MML

Este lunes 19 de febrero, la concesionaria informó que habrían aprobado el plan de la comuna para una posible ruta alternativa. Sin embargo, ahora la MML afirma que el documento fue elaborado por “corruptos exfuncionarios que se han prestado para producir informes falsos”, que luego fueron despedidos.

“(Se) encontró al inicio del 2023 a muchos gerentes y funcionarios infiltrados por la organización criminal Odebrecht en la propia municipalidad”, dice el pronunciamiento publicado este martes 20 de febrero.

Te puede interesar: San Valentín: más de mil parejas se dan el “sí” en matrimonio civil comunitario en Lima y el Callao

“La MML y la Defensoría del Pueblo han realizado profundos estudios de ingeniería demostrando que es imposible realizar cualquier posible ruta alterna a la vía concesionada a Rutas de Lima. También los informes (...) han demostrado que el corrupto contrato original y sus ilegales adendas lesionan el interés público y los derechos fundamentales de la población vulnerable de Lima Norte y Sur”, dice el municipio.

Como se recuerda, el alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, había indicado, en agosto del año pasado, que debido a la geografía de la zona no era posible instalar un nuevo camino. No obstante, no mencionó que su gestión ya había enviado un informe a la compañía para verificar la viabilidad de otra ruta.

¿Cuál era la vía alternativa?

De acuerdo con Ives Becerra, gerente legal de la empresa, esta vía iba a empezar en la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, para continuar por las avenidas Túpac Amaru, Metropolitano, Chillón-Trapiche, Industrial y Copacabana. Sin embargo, se planeaba construir un puente para cruzar el río Chillón, lo que iba a generar otras dificultades.

Te puede interesar: Gestión de Rafael López Aliaga comprará 3.600 motos por más de S/ 166 millones

“La propia muni ha presentado un trazo y han consultado si es o no factible, según el contrato de concesión. La respuesta es que sí lo es”, sostuvo Becerra. Asimismo, precisó que la edificación, habilitación y el mejoramiento de la vía tendría que estar a cargo del municipio.

Ruta de Lima dejó de cobrar el peaje en Puente Piedra luego de una acción de amparo de vecinos - crédito archivo Infobae

Rutas de Lima cuestiona al TC

Durante una entrevista con RPP, Becerra expresó su disposición a considerar algunas de las rutas alternativas propuestas por el alcalde Rafael López Aliaga, aunque criticó la intervención del Tribunal Constitucional (TC) en el caso, ya que este organismo estaría excediendo sus funciones y podía sentar un precedente negativo para el sector de inversiones en Perú.

El conflicto se centra en la imposición de un peaje en una vía crucial de Lima Norte, lo que ha sido objeto de disputa legal, ya que que numerosos residentes de Puente Piedra alegan que viola su derecho constitucional al libre tránsito.

A pesar de que el Tribunal Constitucional aún no ha emitido una decisión final sobre los procesos de amparo en curso, Becerra insiste en que las cuestiones contractuales deberían resolverse a través de la jurisdicción arbitral, según lo estipulado, y no mediante intervenciones judiciales que, desde su perspectiva, podrían socavar la validez de los contratos de concesión ya establecidos.

Rutas de Lima aclaró que la Municipalidad de Lima debe hacer cargo de habilitar las vías alternas - crédito archivo Infobae Perú

El gerente legal también comentó sobre la medida cautelar emitida por el Poder Judicial que ha detenido temporalmente el cobro del peaje, la cual la empresa ha buscado impugnar esta medida.

Asimismo, destacó que Rutas de Lima ha salido victoriosa en dos arbitrajes internacionales que confirmaron la validez de su contrato de concesión, lo que, manifiesta, invalidaría los argumentos detrás de la demanda actual que acompaña dicha medida cautelar.

“Ya no habría el acuerdo entre partes, sino ahora en sentencias del TC, entonces el precedente de que el TC se extralimite en lo que corresponde a sus facultades y emita un fallo antitécnico o fuera de derecho es gravísimo, lo que puede ocurrir”, afirmó en diálogo con el medio.