Alianza Lima rechazó cierre de tribuna sur con contundente gesto tras reunión de alto nivel en Palacio de Gobierno

Alianza Lima fue sancionado con el cierre de la tribuna sur para su próximo partido de Liga 1 (La República).

Luego de los lamentables hechos de violencia sucedidos en la urbanización Nocheto, en el distrito de Santa Anita, en la que ocurrió una pelea entre barritas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, que terminó con cuatro personas heridos de bala, dos de ellas menores de edad, la Presidencia del Consejo de Ministros decidió sancionar a ambos clubes con la inhabilitación de las tribunas sur y norte respectivamente, para sus próximos encuentros como local correspondientes al Torneo Apertura de la Liga 1 2024.

De esta forma, los ‘íntimos’ no podrán hacer uso del sector del estadio en el que suele ubicarse su barra oficial, el Comando Sur, en el encuentro del domingo 25 de febrero a las 16:00 horas peruanas, cuando reciban a Comerciantes Unidos en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Por su parte, los ‘cremas’ quedaron privados de utilizar la zona tradicional de la ‘Trinchera Norte’ para el duelo con Sport Huancayo del viernes 1 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental de Ate.

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, dio esta noticia tras reunión con dirigentes de ambos clubes. (Video: Canal N)

La postura de Alianza Lima

Esta medida del Gobierno no fue bien recibida en el cuadro ‘blanquiazul’, e Infobae Perú pudo conocer que los ‘íntimos’ se negaron a firmar el acta que suscribía la sanción.

Esto se debe a que en las oficinas de La Victoria consideran que ellos no tienen responsabilidad por los lamentables sucesos, debido a que nunca incitaron a la violencia y los hechos transcurrieron en una zona alejada a su propiedad y un día que no tenían programado un partido. Recordemos que dicho enfrentamiento transcurrió poco antes del duelo en el que la ‘U’ recibió Melgar, a unos 10 kilómetros del ‘Coloso de Ate’.

En el elenco de Matute son consientes que no firmar el acta no impedirá que las autoridades inhabiliten la tribuna sur en su duelo con las ‘águilas de Cutervo’. No obstante, quieren dejar en claro su postura en contra del castigo.

Un dato a tomar en cuenta es que la sanción se dio a conocer tras una reunión en Palacio de Gobierno, a la que acudieron Jean Ferrari, Enrique Monroy (Jefe de la Policía Nacional del Perú), Alberto Otárola (Premier), Víctor Torres (Ministro del Interior, Sabrina Martín (Representante de la FPF), Guillermo Villanueva (Liga 1) y Diego Guerrero (Administrador temporal de Alianza). No obstante, este último no se presentó a la conferencia de prensa en la que comunicaron la medida.

Tío de una de las víctimas brindó detalles sobre lo sucedido. | Panamericana

Alianza Lima no acepta tener responsabilidad

Francisco Álvarez, abogado de Alianza Lima, señaló que su club no puede responsabilizarse por hechos sucedidos bajo la responsabilidad de otra institución y expresó que la sanción los afectará tanto a nivel económico como institucional, pues mancha la imagen del equipo:

“Alianza Lima no acepta tener responsabilidad por los hechos que se han producido en el marco de un encuentro deportivo del club Universitario de Deportes. Afecta, no solo en lo económico sino también institucional donde el club se ve involucrado en una sanción que no tiene conexión directa, indirecta ni tampoco ha sido promovido por algún integrante del club”, declaró a Latina Deportes.

El asesor legal ‘blanquiazul’ también manifestó su esperanza con que Alberto Otárola, titular de la PCM, de marcha atrás en su decisión, pues esta todavía no tiene viabilidad jurídica.

“El Gobierno tiene que ver cómo va a viabilizar esta decisión, es su responsabilidad. Esa respuesta la debe dar el presidente del Consejo de Ministros. Una cosa es decidir, otra cosa es darle viabilidad jurídica”, añadió.

Horas después de lo acontecido, Alianza Lima se unió a un comunicado conjunto con Universitario de Deportes, en el que exhortaron por la paz y dejaron en claro que son rivales y no enemigos. Este hecho fue criticado por algunos aficionados ‘blanquiazules’ en redes sociales, quienes señalaron que al pronunciarse junto al ‘compadre’, estaban “aceptando su responsabilidad”.