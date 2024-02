Nataniel Sánchez debuta como solista con el lanzamiento de ‘Soy yo la que te dice adiós’:“Disponible”

Nataniel Sánchez inicia su etapa como solista con el lanzamiento de ‘Soy yo la que te dice adiós’. (Captura: @natanielsanchezv)

Nataniel Sánchez debuta como cantante con su primer tema ‘Soy yo la que te dice adiós’. Este emocionante proyecto marca un hito significativo en la trayectoria de la recordada actriz de “Al fondo hay sitio”, quien ha mantenido a sus seguidores en vilo con pistas sobre este nuevo proyecto.

A través de Instagram, la ahora cantante compartió emocionada la portada de su primer sencillo que marca un hito más en su vida artística, instando a sus fieles seguidores a visitarlo en las diversas plataformas como YouTube, Instagram, Spotify y más.

“Querida comunidad ¡¡¡¡YA DISPONIBLE!!!! “Soy yo la que te dice adiós” en todas las plataformas musicales ¡Me siento inmensamente AGRADECIDA! Esta es una bachata llena de amor en la que venimos trabajando con dedicación y mucho esfuerzo”, se lee en su publicación.

Además de eso, la actriz volvió a Perú, aparentemente para promocionar su primera canción y para disfrutar del tiempo con su familia. En sus historias, la recordada ‘Fernanda’ compartió cómo fue recibida por su mamá y luego las mostró visitando un restaurante para disfrutar de comida marina. “Comenzando esta nueva aventura, y con una linda bienvenida”, se lee en sus publicaciones.

Vale indicar que, ‘Soy yo la que te dice adiós’, está escrita por Nataniel Sánchez, Daniel de Guevara y Jorge Cuba, se produjo y mezcló en ‘Dch Musi’c. La masterización corrió a cargo de Lewis Picket en Miami, destacado por colaborar con artistas internacionales. La pieza musical incluye la participación de Hansel Sax en el saxofón y Okelis en el bajo.

Desde hace mucho tiempo vengo recibiendo una petición y por fin se va a hacer realidad, pero antes de anunciarlo, quiero que ustedes adivinen de qué se trata, llevamos meses preparando, coordinando, para poder darles la buena noticia”, anunció en sus redes sociales el pasado 7 de febrero.

Nataniel Sánchez y la vez que dijo que no regresa a ‘Al fondo hay sitio’

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Jesús Alzamora, la actriz peruana Nataniel Sánchez reveló que había considerado renunciar a la serie ‘Al fondo hay sitio’ antes de su conclusión en 2016. Sin embargo, mencionó que su mayor preocupación era el aspecto económico.

“Tenía que ver que cuando acabó Al fondo hay sitio, ese año, 2016, yo ya estaba evaluando renunciar, ya estaba evaluando decir: ‘Hasta aquí llegó mi colaboración con el canal’. Gracias a Dios termina y no tengo que pasar por el proceso incómodo de decir que me diga que me quede o renegocien el contrato, pues estamos hablando de un tema económico, una estadía económica”, agregó Nataniel para Alzamora.

Además, la recordada actriz también enfatizó que su determinación de dejar la serie estaba firmemente establecida, siendo uno de los principales motivos su deseo de emprender un camino diferente en su vida profesional.

“Pero no se trata de plata, sino de que ya no quiero seguir. Estaba preparada para eso, para que me digan: ‘¡Quédate! Te pagamos tanto’, porque éramos piezas importantes. Y yo pensaba que, aunque me ofrezcan un millón, no me quedo. Porque tienes que prepararlo, porque somos humanos y a la hora de la hora por la plata baila el mono. Yo sabía que ya no quería por mi escucha, porque quería hacer otras cosas y tenía otra necesidad”, sostuvo la actriz para el citado medio.