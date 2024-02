¿Dina Boluarte no quiere público en los estadios de Liga 1? Su contundente respuesta tras balacera entre Alianza Lima y Universitario

Gobierno evalúa que la Liga 1 se juegue sin público ante recientes hechos de violencia. TV Perú

El último fin de semana se vivió un episodio lamentable. Barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron en el distrito de Santa Anita el sábado 17 de febrero en la previa del choque entre la ‘U’ con Melgar en el estadio Monumental, y causó que dos niños queden heridos de bala, generando una enorme preocupación en todo el entorno del fútbol peruano ante un hecho más de violencia que no deja tranquila a la población en días de partidos. En ese sentido, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, se pronunció ante la posibilidad de que se jueguen encuentros sin público.

Te puede interesar: Michael Succar lanzó duro mensaje a Universitario y Alianza Lima tras comunicado: “Los insultos en redes sociales también son violencia”

Desde el Palacio de Gobierno el lunes 19 de febrero, la mandataria se encontraba presentando el primer balance de su gestión y tocó diversos temas. De pronto, se refirió por los recientes actos de violencia que embarran la esencia del balompié. “Se ha dispuesto que mañana, las autoridades respectivas del deporte se reúnan para ver, en el próximo encuentro deportivo, qué medidas vamos a tomar respecto de la asistencia a estadios cerrados sin público o se va a mantener que el público asista. Estamos mirando y estudiando las medidas que vamos a adoptar”, apuntó.

De la misma manera, le envió un mensaje a los responsables de estas acciones delictivas. “Desde acá llamo a los señores barristas. El deporte no genera llevar armas de fuego al estadio. La algarabía y alegría se puede disfrutar de mil maneras, no atentando contra la vida de ningún transeúnte, de ninguna persona”, comentó.

Te puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2024 tras triunfo de Alianza Lima ante Unión Comercio y derrota de Boys vs Cienciano

La Jefa de Estado no dudó en dirigirse a los directivos de los clubes peruanos, para que un suceso así no ocurra nunca más, de lo contrario, se tomarían medidas más duras. “A los equipos. Que ellos tomen la seriedad de sus barras que van a los estadios a alentarlos. Ellos también tienen que reunirse y coordinar con sus barristas para que esto no vuelva a suceder. Nosotros tomaremos todas las precauciones necesarias para los próximos encuentros deportivos y estamos analizando si el próximo será a puerta cerrada sin público asistente”, acotó.

Tío de una de las víctimas brindó detalles sobre lo sucedido. | Panamericana

Minutos antes de dichas declaraciones, Dina Boluarte lamentó la balacera que dejó cuatro heridos (dos de ellos menores de edad). “Lamento mucho la situación del accidente o de esta agresión a estos dos niños por algunos barristas. Creo que el deporte nos debe de unir, nos debe de llamar a una reflexión de cultura, de cuidar la vida, de ser alegres y de saber respetar cuando se pierde en un encuentro deportivo”, dijo.

Te puede interesar: Se confirmó duro castigo para Rodrigo Ureña y drástica suspensión para Ángelo Campos tras clásico

Pero no fue la única personalidad del Gobierno en referirse a este asunto. El ministro del Interior, Víctor Torres, aseguró que las autoridades policiales vienen trabajando para encontrar soluciones. “Es un hecho lamentable que se ha suscitado. La policía nacional ha tomado cartas en el asunto de manera inmediata realizando las investigaciones. En mesa de trabajo se contemplan estrategias en un trabajo en conjunto con los clubes encargados para que se ejerza un control más efectivo sobre las barras a fin de que estos hechos no se vuelvan a suscitar”.

Dina Boluarte rechaza la violencia de las barras en las que hirieron de bala a dos niños. TV Perú

La Liga 1 en peligro de suspenderse

Con las palabras de la presidenta del Perú, la jornada 5 del Torneo Apertura podría disputarse a puertas cerradas y cabe la posibilidad de que el resto del campeonato se lleve a cabo bajo esa modalidad hasta encontrar una solución.

El Minsa emitió un reporte respecto a los heridos y señaló que los dos adultos que fueron afectados por las balas se encuentran mejorando, mientras que uno de los menores ha evolucionado favorablemente. El cuarto en cuestión fue trasladado a un hospital especializado para su pronta recuperación.

Cabe mencionar, que a finales de enero de este año, se produjeron actos de violencia en zonas aledañas al estadio Monumental. Y es que supuestos hinchas de Universitario causaron destrozos en las casas que provocaron pánico en los vecinos.