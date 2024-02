¿Oliver Sonne será convocado por Jorge Fossati? la postura del técnico de la selección peruana

Jorge Fossati señaló que sus declaraciones poniendo en duda la convocatoria de Oliver Sonne, estuvieron tergiversadas (Exitosa).

Una de las primeras polémicas que tuvo Jorge Fossati como nuevo técnico de la selección peruana, fue su opinión sobre Oliver Sonne, el jugador danés nacionalizado peruano. La expectativa era para conocer la postura del estratega uruguayo y su consideración por el lateral derecho, pues había afirmado que prefería contar con un futbolista del torneo local antes que uno del extranjero.

“Lo que sí tenemos en cuenta es que para tener a un jugador del exterior, y traerlo como decía anteriormente, yo no traigo a nadie y le prometo que va a jugar todo el partido, que va a entrar, no sé, si es del exterior y no está en la posición que normalmente ocupa jugar uno o dos, no, preferimos llevar a alguno que está aquí”, declaró a ATV.

No obstante, el exDT de Universitario de Deportes afirmó que sí contaba con el lateral derecho nacido en Dinamarca y manifestó que sus declaraciones de ese momento fueron tergiversadas, pues lo que quiso indicar fue que no quería traer a un jugador del extranjero, para luego dejarlo fuera de la banca de suplentes, hecho que hizo Juan Reynoso con el futbolista del Silkeborg IF en los duelos con Argentina y Bolivia.

Las declaraciones del DT uruguayo fueron tergiversadas y muchos entendieron que no consideraría al lateral derecho danés'. (Video: ATV Deportes)

“Hablando de él, pero generalizando, dije: ‘A cualquiera de los jugadores que están en el exterior, no los voy a traer, si no tengo, en lo previo, pensado que, o va a ser parte del equipo titular o como mínimo va a estar en el banco. De ahí, a que digan que yo no quiero a Sonne, me parece una tergiversación total de lo que yo dije”, declaró a Exitosa.

El estratega charrúa expresó su incomodidad por la facilidad con que se sacaron sus palabras de contexto. No obstante, reafirmó su postura de que el torneo peruano es competitivo y un jugador de la Liga 1 está en condiciones de pelear por un puesto con otro que milite en alguna liga foránea:

“Si alguien, por ejemplo, ahora saca lo que hable con Exitosa, lo pasa a las famosas redes, me pone una coma acá o un punto allá y me tergiversa todo. La gente dice que yo dije que tiene prioridad el que juega acá. Mira la diferencia. Lo que yo dije fue que a mí no me cambia que porque tu juegues en el exterior, vas a tener mejores posibilidades que uno que juegue acá. Yo los analizó a los dos. Partiendo de la base de que el fútbol peruano tiene una liga competitiva, que no lo digo hoy, yo decía esto cuando dirigía a Universitario, yo no cambio el discurso”, añadió.

Oliver Sonne ha aparecido en el banco de suplentes en dos partidos de la selección peruana, pero no llegó a debutar - Créditos: La Bicolor.

“Seguimos los amistosos de Oliver Sonne”

Jorge Fossati también reveló que viene siguiendo el rendimiento de Oliver Sonne en el Silkeborg IF, y que pese a que la temporada en la liga de Dinamarca todavía no se reanude debido al intenso invierno que azota la región, el comando técnico de la selección viene analizando a detalle los amistosos que ha disputado.

“Con respecto a Sonne, una de las primeras veces que me preguntaron por él, dije que por supuesto lo conocía, lo estamos siguiendo como conocemos a todos. En este momento, para el que no sabe, todavía no comenzó la liga del país donde él está y donde él es nativo. Pero igual lo hemos visto, porque han jugado partidos amistosos”, indicó.

Oliver Sonne lleva 16 partidos disputados con el Silkeborg IF de Dinamarca en esta temporada 2023-2024. - créditos: Getty Images

¿Cuándo vuelve a jugar Oliver Sonne?

El campeonato danés regresará la próxima semana. En este contexto, el primer partido que disputará el Silkeborg IF en el año será el domingo 18 de enero, cuando reciban al FC Copenhague. Recordemos que, el último encuentro oficial que jugaron fue contra el mismo rival, pero por la Copa de Dinamarca, en aquella ocasión perdieron por 2-1.