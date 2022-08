Lita Pezo, ganadora de La Voz Perú: Sus severos problemas con la vista e incansable lucha frente a su inseguridad

Lita Pezo, ganadora de 'La Voz Perú' 2022. (Instagram)

El programa más visto del fin de semana fue ‘La Voz Perú’ y tuvo como ganadora a Lita Pezo de tan solo 23 años. Ella se cobró su revancha después de quedar eliminada el año pasado, en la primera fase. La joven cuenta que en aquella ocasión, las secuelas del COVID-19 no le permitieron dar su cien por ciento.

La iquiteña Lita Pezo conversó con Infobae y contó de qué manera el coronavirus afectó su organismo, qué está haciendo para recuperarse y cómo fue su experiencia dentro de uno de los concursos de canto más importante del país.

Lita, el año pasado te presentaste y no pasaste, ¿Ganar ‘La Voz Perú 2022′ fue tu revancha?

Fue muy duro el año pasado para mí porque no podía cantar por las secuelas del COVID-19, pero esta vez mi objetivo no era ganar, sino era que todos vean mi desarrollo como artista.

¿Te sientes satisfecha?

Sí, pienso en cómo es la vida, la vida da vueltas y regresé, solo hay que estar preparada para las segundas oportunidades.

¿De qué manera te afectó la COVID-19?

Emocional y físicamente, llegué a pesar 38 kilos luego de la enfermedad. Me contagié a finales de marzo del 2021. Mi cumpleaños la pasé en cama. No podía respirar, me cansaba, me faltaba el aire, tenía escalofríos y no tenía fuerzas para cantar. S e me juntaron muchas cosas, la enfermedad, la pérdida de trabajo porque ya estaba empezando mi carrera como Lita Pezo. Y mi abuelito paterno falleció, y mi papá se fue a Iquitos a cuidar a mi hermano, y me quedé sola en Lima.

¿Qué hacías durante la pandemia?

Empecé hacer todo en el tema virtual; saludos y conciertos por redes sociales, pero no me alcanzaba y comencé a confeccionar mascarillas, vender comida y lavaderos portátiles, hice de todo. Luego vino la segunda ola, me enfermé y no podía cantar, estuve un mes en cama.

Si no estaba tu padre ¿quién te ayudaba?

Mi pareja me ayudó mucho, me cuidó, me llevaba comida y mis medicinas. Él se terminó contagiando y se llevó la peor parte porque terminó necesitando oxígeno. Entre los dos nos cuidamos.

Problemas de salud

¿El coronavirus dejó otras secuelas en tu organismo?

Las medicinas que use para el tratamiento contra la COVID-19 afectaron un problema que ya tenía en la vista.

¿Qué problema tienes en la vista?

Me detectaron que tenía dos desgarros en mi retina izquierda y glaucoma en la vista derecha, todo se me juntó. Fui a buscar una segunda opinión y me operaron la vista izquierda, encontraron tres desgarros, lo cauterizaron con láser y en la vista derecha descartaron el glaucoma como un milagro de Dios.

¿Y cómo haces ahora, llevas un tratamiento?

En el ojo izquierdo estoy llevando un tratamiento, pero no puedo ver en el área céntrica y tengo afectada la visión periférica. Y en el ojo derecho me lo tengo que cuidar y constantemente ir a chequeos médicos porque no estoy libre de un glaucoma.

Se te complico todo, ¿qué pensabas en esos momentos?

Le pedía a Dios que me diera un poco más de fuerzas y le prometí que si salíamos de esta, no iba a desperdiciar ninguna oportunidad que se me presentara. Así es que llegó ‘La Voz Perú' del año pasado, a la semana de que dieran de alta me presenté, no pasé y tenía varios sentimientos juntos. Me frustré y desanimé, pensé dejarlo todo ahí.

¿Pensaste en dejar la música?

Sí, en un momento dije mejor sigo haciendo lo mismo de siempre, los tributos a ‘La Pantoja’ porque a cada concurso que me presentaba era eliminada. Tengo ocho años en la música y tres años intentando como Lita Pezo, y sentía que mis pasos eran lentos.

¿Y cómo tomaste la decisión de regresar a ‘La Voz 2022′?

La verdad es que yo quería esperar más tiempo, pero mi novio me inscribió sin que yo sepa y le reclamé la vida. Le dije: ¡Terminamos, si es que no pasaba nuestra relación se acababa! (risas). Él rezaba todas las galas, fue mi apoyo en todo momento.

¿Cuál fue tu enfoque esta vez?

Tomarlo en serio y prepararme al máximo. Aparte de la entrenadora y los coaches de reforzamiento de la producción, busqué a personas que me den muchas herramientas de manera más personalizada. Busqué coaches vocales y psicólogos que me ayuden en el tema mental para poder ser fuerte, porque lo mental era mi ‘Talón de Aquiles’, sigo trabajando en ello, pero ya he mejorado.

¿Cualquiera que te ve en el escenario, no lo creería?

Aunque no crean, era un manejo de nervios antes de salir a cantar, a veces no creía en mí y decía ‘no soy buena’.

¿Cuál fue lo más difícil del concurso?

Definitivamente, estar alejada de mi familia. Por eso traje de Iquitos a mis padres y mi hermano, para que me acompañen en la semana final. Verlos juntos fue maravilloso y el regalo más grande.

La Voz Perú 2022

¿Supiste que la final de ‘La Voz Perú’ lideró el rating y fue tendencia en redes sociales?

No esperaba tener tanta acogida, me dijeron que fue lo más visto, es emocionante porque el programa ayuda mucho al talento peruano que esté en ojos de todo el mundo.

¿Y qué tal formar parte del grupo de Eva Ayllón, quien ganó por primera vez contigo?

Definitivamente, uno de los mejores regalos de ‘La Voz’ fue conocer a Eva, no solamente a nivel profesional sino como persona. Es como una mamá, ha estado cuidándonos, pendiente de todos sus hijos de esta temporada.

¿Y cantar con ella en la final? ¿Qué tal la experiencia?

Fue la cereza del pastel, es el regalo más bello de estar al lado de una gigante de la música peruana y del mundo, para mí es un logro grande.

¿Qué mensajes te llevas de ella?

Me dijo: ‘Hijita, los tiempos de Dios son perfectos y solo hay que ser paciente’. Además de estar preparada y estudiar, seguir los sueños sin olvidar de dónde vienes. Y que cantar sea lo primero en mi vida, porque se enteró de que yo quería dejar la música. Sus palabras me han reconfortado el alma.

El premio es grabar un demo con la disquera Universal ¿Ya has pensado en un tema?

Voy a grabar un single con una disquera importante, vamos a conversar recién cuál será el género y la canción. Pero no estoy cerrada a los géneros musicales y estoy explorando en ese aspecto.

¿Qué se viene para Lita Pezo?

Terminar mis compromisos como ‘La Pantojita’ y luego, comenzar mi cambio como Lita Pezo, desde la imagen hasta el tema musical. Ya se enterarán, tendrán novedades de mí.

