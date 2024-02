A qué hora juegan Pumas vs Tigres HOY: cotejo por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga MX

Piero Quispe va por otra titularidad en Pumas UNAM. - Crédito: Difusión.

Pumas UNAM vs Tigres UANL se enfrentan hoy sábado 3 de febrero, en el estadio Universitario, en un partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los ‘auriazules’ intentarán dar un golpe que suponga un importante alza en la clasificación. El peruano Piero Quispe ha sido convocado y se espera que sume minutos.

En la jornada anterior, el exmediocentro de Universitario de Deportes inició acciones contra Necaxa, en el estadio Olímpico Universitario, en un juego que acabó igualado a dos. El cuerpo técnico del Pedregal le otorgó más de una hora sobre el gramado para que aportara lo suyo, aunque su exhibición fue un poco más que discreta.

Piero Quispe se encuentra entre los menos valiosos de la Liga MX - Créditos: Getty Images.

En la última semana de enero, no obstante, se dio su estelaridad absoluta con la camiseta de los Pumas cuando se le dispuso una buena cantidad de minutos desde el arranque frente a Necaxa, en un duelo en el que contó con una chance de gol y fue de menos a más. Pese a todo ello, se ganó los comentarios elogiosos de los cronistas y de su propio entrenador. El 3-1 definitivo acompañó esos halagos.

“Piero arranca porque desde el día uno que llegó, mostró todo lo que sabíamos que tiene y lo que la afición nos reclamaba. Es una cuestión de que él llega a un equipo que estaba armado, que está funcionando, que tuvo un muy buen torneo y hay momentos. Hoy le tocó y ya lo vimos en la semana, no teníamos dudas de que iba a andar bien, porque tiene una personalidad terrible”, mencionó el entrenador Gustavo Lema.

Gustavo Lema, DT de Pumas UNAM destacó la actuación de Piero Quispe en su primer partido como titular (Puma VAVEL)

A qué hora se enfrentan Pumas vs Tigres

El esperado compromiso que puede marcar una nueva titularidad de Piero Quispe en el Clausura 2024 del campeonato de México se llevará a cabo desde las 20:05 horas de Perú, según el cronograma oficial del balompié azteca. De sacar un resultado favorable, los ‘auriazules’ se meterán a las zonas altas de la tabla de ubicaciones.

Horarios del Pumas vs Tigres en el mundo

Como es bien sabido, la Liga MX concentra la atención no sólo de la región americana, sino también de otras latitudes. Así pues, el partido entre Pumas UNAM y Tigres UANL se realizará, en horario oficial, a partir de las 19:05 horas. En cuanto a Estados Unidos, la transmisión iniciará a las 20:05 horas. Mientras que Europa la señal iniciará desde 02:05 horas del día siguiente.

¿Cuáles son los propósitos de Quispe en Pumas?

El futbolista, de 23 años, tiene muy en claro sus objetivos en su aventura en el Pedregal. Una vez que llegó a territorio mexicano, aseguró que “mi meta es jugar el máximo tiempo posible en el extranjero y voy a trabajar, tengo que ser fuerte mentalmente y físicamente”.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, eso se gana con trabajo. No por venir de Perú, me van a querer, me van a tener que ver jugar”, añadió el surgido en las divisiones menores de Universitario de Deportes, que no hace mucho celebró un histórico campeonato nacional.