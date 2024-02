Luis Advíncula y su magistral asistencia en el Boca Juniors vs Sarmiento que causó sensación entre los simpatizantes ‘xeneixes’

Luis Advíncula mandó un pase preciso al área para Miguel Merentiel, que devino en la apertura del marcador. | VIDEO: TyC Sports.

Luis Advíncula sigue a lo suyo. El lateral / extremo nacional fue pieza clave en Boca Juniors para la apertura del score contra Sarmiento de Junín, correspondiente a la segunda fecha de la Copa de la Liga.

De los pies de Advíncula surgió el quiebre de la paridad en el Nuevo Gasómetro. Apenas transcurrían los ocho minutos del primer tiempo cuando Luis, con mucha astucia, lanzó una pelota larga desde su propio campo que devino en una estupenda definición de Miguel Merentiel.

La gran asistencia de ‘Lucho’, que se ganó todos los elogios de la prensa argentina, permitió que la ‘Bestia’ Merentiel le ganara la carrera al portero Fernando Monetti y demostrara su contundencia con un definición de ‘sombrerito’ que, además, permitió su primer grito en el reciente curso.

No obstante, todos los reconocimientos fueron para el crecido en Sporting Cristal. “Gran pelota de Advíncula”, dijo Juan Pablo Varsky. No se quedó atrás en los comentarios Daniel Avellaneda del Clarín: “Pelotazo de Advíncula y pique de Merentiel”. En concreto, Luis no decepciona y sigue aunando apreciaciones positivas en su pasada vistiendo la camiseta ‘azul y oro’.

La estadía de Advíncula en La Bombonera

Desde el 2021, ‘Lucho’ representa íntegramente a Boca. Ha pasado por situaciones de todo tipo. No estuvo exento de las críticas, pero con mucho trabajo silencioso las reemplazó con halagos al punto de transformarse en uno de los deportistas más queridos y respetados de la institución.

Hace no mucho reconoció que sus inicios fueron difíciles: “Cuando llegué a Boca no me estaba yendo bien. Entonces yo prefería que digan: ‘Este negro es un muerto y se arrastra’ pero en la cancha. Y no que digan: ‘A este negro lo vimos tomando en la discoteca’. Yo sabía en el momento en que estaba”.

“Yo no soy un hue... No me voy a regalar. Me está yendo mal, no estamos ganando, ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito. En el fútbol hay momentos para todo”, sumó el anotador del gol ‘xeneize’ en la última final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense, en el estadio Maracaná.

Sin ir muy lejos, Advíncula se constituyó como un líder en la Ribera. En su última temporada totalizó cuatro goles de gran factura en la Libertadores y producto de su buen hacer despertó el interés del Botafogo del Brasileirao; no obstante, el seno de Boca rechazó la propuesta y, ahora, contempla la posibilidad de blindarlo con un nuevo contrato que cumpla con sus expectativas. Mientras siga al alza, en La Bombonera harán todo lo posible para retenerlo.

