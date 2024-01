Víctor Guzmán confesó promesa que le hizo ‘Chemo’ Del Solar pese a que Perú fue eliminada del Preolímpico 2024 Sub 23

El delantero de 17 años reveló lo que les dijo el entrenador al plantel que fue eliminado en el Preolímpico 2024. (Video: DSports)

La selección peruana Sub 23 sucumbió ante su similar de Uruguay en un duelo válido por la jornada 4 del grupo B del Preolímpico 2024. El Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia, Venezuela, fue testigo de la tercera derrota al hilo que sumó la ‘bicolor’ en el certamen regional, que a su vez significó su eliminación en la primera fase. Sin embargo, Víctor Guzmán confesó que el técnico José Guillermo Del Solar les hizo una promesa de cara al futuro a pesar del negativo desenlace.

“El ´profe’, desde un comienzo que empezamos a hacer los microciclos con esta Sub 23, nos dejó bien claro que nosotros íbamos a ser su base para la Sub 20 que pronto va a participar”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa luego de la caída ante los ‘charrúas’.

No obstante, el joven delantero reconoció que el plantel se encuentra fuerte y han acumulado experiencia de cara a lo que será el Sudamericano Sub 20 en Ecuador entre el 11 de abril y el 5 de mayo. “Sinceramente, nos hemos acoplado bien a este equipo, siento que el grupo ha estado muy unido desde el inicio y creo que vamos a llegar muy fuertes, ya que esto nos ha servido bastante a pesar de que no se han dado los resultados”, comentó.

Y es que de la lista de 23 jugadores convocados que ‘Chemo’ Del Solar dio a conocer para el Preolímpico 2024, solo 11 futbolistas tendrían chances de integrar el combinado que representará a la selección peruana en el siguiente Sudamericano Sub 20 en suelo ecuatoriano. Esto se debe a la edad y/o también al rendimiento que tenga cada uno a lo largo de la temporada.

El propio Víctor Guzmán, Bassco Soyer (Alianza Lima), Jhefferson Rodríguez (Universitario de Deportes), Brian Arias (Alianza Lima) tienen 17 años y opciones de formar parte de esa nómina. También estarían Anderson Villacorta (Mineros Zacatecas de México), Alejandro Pósito (Sporting Cristal), Eslyn Correa (Cusco FC), Ian Wisdom (Sporting Cristal) y Álvaro Rojas (Universitario de Deportes, quienes tienen 18 años. Finalmente, se encuentran Julinho Astudillo (Universitario de Deportes) y Juan Pablo Goicochea (sin equipo), ambos con 19 años.

El exentrenador de la ‘bicolor’ adulta en el proceso de Sudáfrica 2010 tendrá una dura tarea de buscar elementos en el 2024 que puedan destacar e integrar el equipo que buscará clasificar al Mundial Sub 20 que se jugará en Chile. Le ayuda que, a la par, ocupa el cargo de director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol.

Sensaciones por eliminación en Preolímpico 2024

Por otro lado, Víctor Guzmán se refirió a las sensaciones que tuvo respecto a la derrota ante Uruguay en el último partido de la selección peruana Sub 23 en el Preolímpico 2024. Dejó en claro su molestia y autocrítica pese a ser uno de los menores del plantel, aunque valoró la experiencia adquirida.

“Me voy un poco molesto. Vine con mucha ilusión a este Preolímpico siendo el menor del grupo. Pero también es muy importante para mí la experiencia que estoy ganando pudiendo enfrentar a jugadores mucho más mayores que yo. Siento que me va a servir bastante para los campeonatos internacionales que se vienen”, acotó en primera instancia.

De la misma manera, el espigado atacante se mostró optimista de cara al porvenir del combinado patrio, esperando que en los siguientes torneos puedan obtener mejores resultados. “También me voy molesto porque esperaba dar un poco más de mí, que el grupo pueda pasar a la siguiente fase, pero esta vez no se ha dado y sé que pronto el Perú va a poder dar mejores actuaciones en el exterior”, concluyó.