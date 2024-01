Iglesia Católica de Perú pone en debate la bendición a parejas homosexuales tras rebelión de curas contra el Papa Francisco

Fuente: Exitosa TV

La Conferencia Episcopal Peruana pondrá en debate la bendición a parejas homosexuales y en situación irregular, una posibilidad que sigue la voluntad del Papa Francisco y se desarrolla en la declaración Fiducia Supplicans, publicada en diciembre pasado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

En un comunicado enviado al diario El País de España, el Episcopado Peruano confirmó que el documento eclesial será discutido en su Asamblea Plenaria Ordinaria, que se realizará en Lima hasta el viernes 26 de enero y donde se reunirán los 46 obispos a nivel nacional.

El anuncio fue realizado dos semanas después de que los 51 sacerdotes que integran la prelatura de Moyobamba, en la selva del Perú, respaldaran la directriz del obispo Rafael Escudero, quien les prohibió realizar estas bendiciones, e invocaron al pontífice a dejar sin efecto la disposición.

“En total unanimidad, sin fisuras, acatamos, suscribimos y agradecemos el mensaje pastoral de nuestro obispo. [...] Ante la confusión y perplejidad que ha provocado la declaración, suplicamos al Santo Padre que anule la validez del documento y toda afirmación que permita la administración de sacramentos o bendiciones a personas en pecado mortal objetivo sin arrepentimiento y deseo de conversión”, se lee en un comunicado conjunto.

El papa Francisco preside la misa con motivo del Día de la Palabra de Dios, en la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, el 21 de enero de 2024. EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI

Escudero les invocó a declararse en rebeldía ante la declaración, pues, bajo su óptica, estas bendiciones contravienen “la comunión” de la institución, son “un abuso grave del Santísimo Nombre de Dios” y suponen una forma “objetivamente pecaminosa de fornicación, adulterio, o aún peor de actividad homosexual”.

“Además, en el último caso hay que recalcar que ‘los actos homosexuales son desordenados y, sobre todo, contrarios a la ley natural’ [...] Dios no bendice nunca el pecado. Dios no se contradice. Dios no nos miente. Dios, que siempre ama incondicionalmente al pecador, por eso mismo, busca que se arrepienta, se convierta y viva”, anotó en una misiva inédita que convocó la atención de la prensa internacional.

La postura de Escudero se distancia de la emitida por el Papa Francisco a inicios del año pasado, cuando condenó la penalización de relaciones homosexuales en el mundo. “Criminalizar a las personas de tendencia homosexual es una injusticia. No estoy hablando de grupos, esto otra cosa, los lobbies son otra cosa. Yo hablo de personas y en el catecismo de la Iglesia ya se dice que nadie debe ser marginado”, declaró entonces.

Ocurre en un país donde más de 1.7 millones ciudadanos se identifica como no heterosexual y donde no hay políticas como la identidad de género, el cupo trans, la unión civil o el matrimonio igualitario. Según una encuesta citada por la Defensoría del Pueblo, el 19 % de peruanos comulga con la postura del prelado y considera que la homosexualidad es una enfermedad.

En 2019, el monseñor Rafael Escudero participó como ponente en el Sínodo para la Amazonía, convocado por el Papa Francisco en Roma

En una homilía, el vicario general de la prelatura de Moyobamba, Jaime Ruiz del Castillo, señaló, de igual modo, que “se puede bendecir a toda persona, haga lo que haga y sea quien sea”, pero que “es una barbaridad dar sacramentos o bendecir a una persona que quiere seguir en pecado”.

Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, lidera la Asamblea Plenaria Ordinaria, que también abordará la situación del país, según Vatican News. A inicios de enero, el pontífice ya había mencionado al Perú durante un discurso en el que se declaró preocupado por el deterioro de democracia y crisis política.

“Pienso en las numerosas crisis políticas en diversos países [de la región], con su carga de tensiones y formas de violencia que agudizan los conflictos sociales. Pienso especialmente en lo que sucedió recientemente en Perú y, en estas últimas horas, en Brasil, y en la preocupante situación en Haití, donde finalmente se están dando algunos pasos para afrontar la crisis política que existe desde hace tiempo”, dijo casi al final de su alocución.

La agenda de la asamblea contempla, de igual modo, reflexiones sobre el Sínodo sobre la sinodalidad, que culminará con una reunión en Roma en octubre de 2024; el proceso de renovación y reestructuración de la Conferencia Episcopal Peruana; y la elaboración de una Carta Pastoral.