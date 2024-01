Luciana Fuster cumple sueño de infancia con Patricio Parodi: “Se lo debía a Lulu de 8 años”

Luciana Fuster cumple sueño de infancia con Patricio Parodi. (Captura: @lucianafusterg)

En buena hora. Luciana Fuster y su novio Patricio Parodi continúan siendo centro de atención en las redes sociales. En esta ocasión, la pareja decidió aprovechar el escaso tiempo que tendrán juntos para disfrutar de unas vacaciones y eligieron como destino Estados Unidos.

Una vez instalados en su destino, la Miss Grand International 2023 logró realizar uno de sus sueños más anhelados junto al integrante de “Esto es Guerra”. Le pidió que viajaran a California para concretar un afán de infancia.

Y finalmente, lo logró. A través de sus plataformas de redes sociales, la exchica reality compartió un video de su visita a la casa de Hannah Montana junto a su pareja. La modelo expresó su gran felicidad al pisar la mansión donde se grababa la serie infantil.

“No sé cómo me acordé de que en Malibú estaba la casa de Hannah Montana, así que le pedí (a Patricio) ir a 40 min para buscarla”, mencionó en la publicación la exintegrante de “Esto es Guerra”, acompañando sus palabras con un video que documenta su aventura.

Luciana expresó también que visitar la casa de la protagonista de la icónica serie estadounidense representaba uno de sus sueños de infancia, motivo por el cual la experiencia de conocerla le provocó gran emoción.

“Hoy temprano fuimos a pasear por Venice Beach y luego no sé cómo me acordé de que la casa de Hannah Montana estaba en Malibú, así que fui a verla y aunque está distinta... la magia al verla está ahí. Se lo debía a ‘Lulu’ de 8 años”, sostuvo la locutora de radio.

Luciana Fuster y Patricio Parodi pasaron el Año Nuevo juntos en Las Vegas, Estados Unidos. Instagram/@lucianafusterg

Patricio Parodi revela por qué no visitará a Luciana Fuster en Tailandia

Recientemente, el modelo Patricio Parodi compartió detalles sobre su relación con Luciana Fuster en una entrevista para Infobae Perú. Aunque la modelo peruana regresó de Tailandia después de ser coronada como ‘Miss Grand International 2023′, Parodi mencionó que, por el momento, no está en sus planes visitar a Luciana en el país asiático.

Explicó que Luciana tiene un contrato de dos años con la organización de belleza, debiendo permanecer un año en Bangkok para cumplir con sus compromisos como reina de belleza. En el segundo año, podrá elegir dónde vivir, y no se descarta que sea Lima.

“Ya hemos hablado el tema de acompañarla, pero ella no está con tiempo libre... no es que está tirada en su cama, como algunos creen, haciendo nada... Allá está trabajando mucho, incluso más de lo que trabajaba acá, desde la mañanita hasta la noche. Entonces ir a acompañarla es a veces algunos días no verla”, explicó.

Además, destacó que planean mantener una comunicación fluida, tal como lo han venido haciendo en estos casi tres meses de separación. “Hablamos todos los días, el tema del horario no me incomoda ni a mí ni a ella como son 12 horas, es más cuadradito todo. Además, yo me acuesto un poco tarde y podemos tener una conversación fluida, el tiempo pasa muy rápido también. Igual la extrañaré mucho”, sostuvo.

Patricio Parodi no sabe si seguirá en Esto es Guerra

Por otro lado, Patricio Parodi aseguró a este medio que no está seguro de renovar su contrato con Pro TV Producciones y continuar participando en ‘Esto es Guerra’.

“No sé todavía, estoy pensando en dar un paso al costado por el tema de las lesiones que tengo en la rodilla y los hombros. Igual tengo que reunirme con los jefes para negociar mi permanencia”, manifestó.