Fiscalía busca impedimento de salida del país de Martín Vizcarra por 18 meses

Fotografía de archivo, tomada en septiembre de 2019, en la que se registró al entonces presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020. EFE/Paolo Aguilar

El último jueves 28 de diciembre del 2023, se llevó a cabo la audiencia de impedimento de salida del país en contra del expresidente Martín Vizcarra por un periodo de 18 meses. La solicitud, que inicialmente fue planteada por el fiscal Germán Juárez Atoche ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Poder Judicial, se basaría en la teoría de la Fiscalía de la Nación de la existencia de una “alta probabilidad” de condena del exmandatario.

La audiencia se plantea en el marco de las investigaciones que se ciernen en su contra por los hechos de corrupción denunciados que señalan el pago de presuntas coimas a las que Vizcarra habría accedido a cambio de otorgarles contratos de construcción en las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua. Por este caso, al exmandatario se le imputa la recepción de un millón de soles por parte de las empresas Obrainsa y Astaldi; así como de S/ 1,3 millones por parte de la empresa ICCGSA-INCOT.

Según los detalles explicados por El Comercio, el pedido de 18 meses de impedimento de salida del país contra Martín Vizcarra solicitado por el fiscal Germán Juárez, se sustentó en que el caso, que obra en el despacho de la jueza Margarita Salcedo, se encontraba en una etapa de control de acusación. Ello significa que ya se habían superado las etapas iniciales de investigación preliminar y preparatoria; por lo que existe una “alta probabilidad de condena”.

El fiscal Germán Juárez Atoche lleva la investigación contra Martín Vizcarra por los presuntos hechos de corrupción durante su gestión como Gobernador de Moquegua.

“Si [este caso] se encuentra en la etapa intermedia, es porque el Ministerio Público ha formulado un requerimiento acusatorio (...) Ello no condena de plano al acusado. Pero estamos en una etapa de saneamiento procesal, donde hemos obtenido suficientes elementos de convicción, donde existe una alta probabilidad de condena. En ese orden de ideas, es necesaria esta medida”, aseguró el fiscal.

Caso ya superó las etapas de investigación

En efecto, el caso logró superar ambos periodos de investigación en el año 2022; cuando la magistrada del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Margarita Salcedo, anunció el inicio del periodo de control de acusación. En dicha oportunidad, el Ministerio Público logró justificar la presunta responsabilidad de Martín Vizcarra Cornejo en delitos como el cohecho pasivo Propio.

La estrategia de Juárez Atoche con el pedido de impedimento de salida del país es que se pueda acreditar la existencia de hechos ilícitos en la investigación que pesa contra Vizcarra; y asimismo, que se guarden las garantías necesarias para que el expresidente no pueda darse a la fuga de existir una condena en su contra.

Audiencia se dio con reservas

La jueza Margarita Salcedo Guevara (ubicada en el extremo izquierdo) es la encargada de ver el caso contra Vizcarra Cornejo. (Poder Judicial)

Esta audiencia se desarrolló de manera presencial al promediar las 10 a.m. del jueves 28 de diciembre, en una sesión en la que, si bien no participó el mismo expresidente Vizcarra, sí estuvo presente su abogado. Sin embargo, la misma no fue correctamente difundida.

En una nota realizada por el periodista Víctor Reyes, se detalló que el pedido de impedimento no estaba siendo transmitido en el portal oficial del Poder Judicial, Justicia TV; y que tampoco se estaba permitiendo el acceso de la prensa a la sesión virtual. Fuentes de dicho periodista detallaron que ello se dio por órdenes de la misma jueza Salcedo; sin embargo, y ante los cuestionamientos; la sesión finalmente fue transmitida en la página oficial de dicha institución.

Como se sabe, por este caso la Fiscalía de la Nación está pidiendo un total de 15 años de prisión efectiva en contra del expresidente que fue vacado en noviembre del 2020 tras la revelación del escándalo del Vacunagate; cuando en medio de la pandemia se reveló que un grupo de funcionarios y altos mandos del Ejecutivo habían accedido a vacunas con anticipación.