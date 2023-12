Tepha Loza cuenta por qué terminó con Sergio Peña y hace fuertes revelaciones: “Me agarró vulnerable”

Las revelaciones de Tepha Loza sobre Sergio Peña | Kuuu by Giancarlo Cossio. Youtube

En los últimos meses, Tepha Loza ha optado por no hacer comentarios sobre su breve relación sentimental con Sergio Peña, jugador del Malmo FF de Suecia. Sin embargo, la modelo peruana cambió de opinión después de ver cómo el futbolista minimizaba su romance en una controvertida entrevista. Ahora, ha decidido hablar abiertamente sobre el tema.

Es importante recordar que Tepha Loza y Sergio Peña fueron pareja durante un mes. Aunque su amorío fue corto, fue lo suficientemente intenso como para que la exchica reality viajara a Europa para alentar al deportista en sus partidos. Incluso llegó a autodenominarse como la “cábala” de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022.

Tepha Loza compartió en televisión nacional una fotografía en donde aparece al lado de Sergio Peña para hacer pública su relación amorosa. Captura/América TV

¿Cómo se conocieron Tepha Loza y Sergio Peña?

Tepha Loza admitió que conoció a Sergio Peña a través de Ivana Yturbe, modelo nacional y esposa del también futbolista Beto Da Silva. Según la exchica reality, su primer encuentro se dio cuando estaba pasando por un momento inestable en su vida a nivel emocional.

“Fue un momento en el que me agarraron vulnerable. La gente va a pensar que estoy picona, que esto y que lo otro, pero no es así. Me agarró en un momento de altibajos emocionales… Quería sentir esa compañía. Ivana me dijo: ‘Inténtalo, pruébalo, vamos a ver qué tal va, me parece buen chico’. Yo confié en su palabra porque sé que ella me estima, así como yo a ella”, explicó en entrevista con Giancarlo Cossio.

Tepha Loza admite que conoció a Sergio Peña, futbolista peruano, a través de la modelo Ivana Yturbe. Captura/Youtube

Decepcionada de Sergio Peña

Tepha Loza reconoció que se sintió mal cuando Sergio Peña minimizó la relación amorosa que tuvieron tiempo atrás. En diálogo con Jesús Alzamora, el jugador de la selección peruana afirmó que está soltero desde hace tres años porque no encuentra una mujer que sea un “buen ejemplo” para su hija.

“Yo sé cómo soy, la clase de persona que soy, tengo valores y principios bien inculcados por mi madre. Si yo hubiese sido lo que trató de dar a entender, una tal por cual o un mal ejemplo, no estaría donde estoy, con Mario, que tiene dos hijos. No me los hubiera presentado sabiendo lo que supuestamente soy”, comentó Tepha Loza.

Sergio Peña y Christian Cueva fueron las figuras en el Perú vs Chile camino a Qatar 2022. Getty Images

¿Por qué se separó de Sergio Peña?

La excompetidora de ‘Esto es Guerra’ descartó que su relación amorosa con Sergio Peña haya terminado por una infidelidad o por problemas de distancia. No obstante, dejó entrever que se enteró de algo que la decepcionó por completo.

“Si yo hablara la verdad y enseñara pruebas de todo... Pero no hablaré porque se hará un ping pong, él querrá contestar, parece le está gustando la farándula. Creo que todos están cortados con la misma tijera. Siento que responden y actuan igual. Yo me había jurado que jamás estaría con un futbolista porque entre todos se dicen todo... entre todos van con todos, es una locura. Sí me han hecho comentarios fuertes de varios, me imagino que son así”, sostuvo.

Tepha Loza y Sergio Peña terminaron su relación sentimental después de un mes de salidas. Captura/Instagram

Sergio Peña habló mal de Valery Revello

Según reconoció Tepha Loza, hubo una época en la que juzgó a Valery Revello, expareja y madre de la única hija de Sergio Peña, porque el futbolista solía referirse mal de ella cuando estaban juntos. Ahora entiende por qué la influencer se mantiene alejada del deportista.

“Sé que ella es una buena chica, pero él ensució su imagen conmigo… bastante, y siendo la madre de su hija. Lamentablemente, yo caí en eso sin conocerla, en algún momento la juzgué tontamente. Ahora que estoy ahondando en el tema, me doy cuenta que las actitudes de ella tienen un gran motivo”, precisó.

Valery Revello y Tepha Loza fueron enfrentadas cuando se hizo pública la relación de la modelo con Sergio Peña. Captura/Instagram

Dejando de lado el tema Sergio Peña, Tepha Loza señaló que se encuentra feliz siendo pareja de Mario Neumann, con quien tiene un año de relación. “Nos conocimos hace tres años por una de mis mejores amigas. Vamos por el mismo camino. Estoy más madura, más segura de lo que quería. Llegó en un momento preciso”, dijo.