Ernesto Pimentel responde a falsos rumores de su muerte: “Deben medir las consecuencias”

Ernesto Pimentel responde a falsos rumores de su muerte.

Lamentable. El conductor de “El Reventonazo de la Chola”, Ernesto Pimentel, se mostró indignado de volver a responder a falsas aseveraciones de su fallecimiento en la red social de TikTok. El comediante lamenta ser blanco de rumores infundados y hace un llamado a reflexionar a sus verdaderos seguidores sobre las consecuencias de tales actos.

Te puede interesar: Tiktoker Francis Herrera repartió alimento a personas indigentes por Navidad y una usuaria reconoció a su papá

Asimismo, Pimentel afirma que, afortunadamente, estaba acompañado de su familia cuando se percató del video que anunciaba erróneamente su muerte, situación que le hubiera causado preocupación a los suyos. “Mi primera reacción fue de bastante molestia, porque si no hubiera estado con mis familiares acompañados cuando vi el video, los hubiera preocupado mucho”, dijo en un inicio Ernesto.

“Luego me di cuenta de que el usuario que había subido el video era falso y bueno, ya después se me pasó la bronca. Entiendo que siempre habrá personas que les gusta hacer este tipo de bromas, pero deben de medir mejor sus consecuencias”, agregó el presentador de América Televisión para Trome.

Ernesto Pimentel responde a falsos rumores de su muerte. (Composición: Infobae)

Por último, el conductor de “El Reventonazo de la Chola” insta a los usuarios a evitar la difusión de noticias perjudiciales o sensibles y extiende una invitación a sus seguidores para el evento en Plaza Norte, donde se presentará junto a reconocidas agrupaciones de cumbia como Agua Marina y la cantante Marisol, entre otros artistas.

Te puede interesar: La ‘Chilindrina Huachana’ aparece renovada y se amista con ‘Makanaki’: “Ya estoy en paz”

“Ya no me hagan renegar, por favor, a todas esas personas que compartieron ese video, si quieren verme realmente vayan este domingo 31 de diciembre a Plaza Norte a recibir el año nuevo junto a Agua Marina, Marisol y Azucena Calvay, las entradas están en Ticketmaster”, aseveró.

Ernesto Pimentel molesto con Andrés Hurtado: “Siempre desea mi muerte”

Hace poco, el presentador Ernesto Pimentel relató su experiencia trabajando con Andrés Hurtado en el pasado, cuando fue su bailarín del también conocido como ‘Chibolín’. En el podcast ‘Café con la Chévez’ del diario Trome, el comediante mencionó no tener los mejores recuerdos de esa época debido a un trato desfavorable recibido en diversas ocasiones. Además, el actor manifestó su malestar por los comentarios de Hurtado referentes a la película biográfica que lanzará próximamente.

Te puede interesar: Andrea Llosa graba recetas navideñas en su TikTok y usuarios critican su manera de narrar: “Hablas como en tu programa”

“Voy a hablar de Andrés, me parece importante hablar de Chibolín. Yo trabajé con él, fui su bailarín, él siempre se portó muy mal conmigo y cada vez que puede dice que ojalá que me muera y eso ya no me parece gracioso, en serio”, comentó.

Además, Pimentel compartió que en encuentros personales con el presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” logran tener diálogos amistosos al dejar de lado sus personajes. Sin embargo, señaló que cuando Hurtado está al aire en la televisión, muestra una faceta diferente que incluye expresiones que Pimentel no considera humorísticas.

Ernesto-Pimentel-vih-actor-Perú-27-agosto

“Lo conozco a él de otra forma, pero cuando veo a esa persona ridícula o esa persona que no es lo que realmente es, me afecta, y si constantemente sale a decir que me muera, ya no es un chiste, no es gracioso, yo sé que el no sabe contar chistes, por eso habla tan mal de Guillermo Guille, se ha mantenido diciendo que no lo respeta, pero es alguien que nos dio la oportunidad y que se relacionó con cada persona de acuerdo a sus capacidades”, comentó.

“La verdad que Andrés era un milagro en sí mismo porque era una persona incapaz de decir cuatro palabras juntas, con una educación escasa. Una persona que si bien la vida le da una oportunidad, debe recapacitar, porque una cosa es ayudar, que yo aplaudo, pero no se puede ayudar a costar de decir ‘la gente se está pudriendo’ o perjudicar eventos como la Teletón”, indicó.