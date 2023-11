Los 26 años de Magaly Medina en la TV: ampays, cárcel, escándalos y la vigencia de una de las figuras más queridas y odiadas del espectáculo nacional

Magaly Medina habla de su transformación física | ATV

Magaly Medina se hizo conocida en la televisió peruana por su programa ‘Magaly TeVe’, el cual estuvo al aire desde 1997 hasta el 2012. En este espacio, ella destacó entre los otros conductores de espectáculos por su modo de comentar la vida de la farándula peruana, a la cual llamó ‘Chollywood’. Aquí no solo se dedicaba a realizar críticas contra ciertos personas, también hacía destapes que posteriomente pasó a llamar ‘ampay’.

Sus ampays más sonados

Las investigaciones que se han presentado en el programa de Magaly Medina la han posicionado como la ‘reina de los ampays’. Esta palabra la ha caracterizado durante varios años, pues ella lo emplea cuando capta a diversas figuras de la farándula en situaciones bochornosas o descubre una infidelidad que ellos no quieren que se sepa.

Te puede interesar: Magaly Medina muestra su rechazo a la denuncia de Andrés Wiese en redes sociales: “Hubieran podido linchar a la señora”

En más de una ocasión, la ‘Urraca’ ha expuesto este tipo de casos, como la vez que logró grabar a Bárbara Cayo besándo apasionadamente al actor Carlos Thorton. Por aquel entonces, la actriz todavía se encontraba casada con el empresario Lucho Rovegno, con quien tenía dos hijas.

Magaly Medina popularizó la palabra ampay en el Perú.

Tras la difusión de dichas imágenes, la ex ‘Torbellino’ terminó por separarse del padre de sus hijas. Asimismo, Magaly Medina reveló que tenía las imágenes de un segundo ampay de la actriz, pero nunca las puso al aire porque ella la llamó llorando, diciéndole que podía perder la oportunidad de estar cerca a sus hijas. Esa fue la primera y única vez que la periodista tomó la decisión de no hacer público un ampay.

Te puede interesar: Hermana de Rosa Fuentes tilda de “sinvergüenza” a Jossmery Toledo por pedir medidas de protección

Otro ampay que remeció a toda la farándula local fue el que protagonizó Melissa Paredes con Anthony Aranda. En aquel entonces, la modelo era conductora de televisión de un programa familiar que se emtía por la señal de América Televisión. Sus acciones provocaron que ella pierda su trabajo de inmediato, además de generarle un enfrentamiento público con Rodrigo Cuba, su aún esposo.

El ampay de Melissa Paredes.

La pelea entre ambos, por la custodia legal de su hija, terminó provocando la intervención del Ministerio de la Mujer, la entidad decidió quitarles la patria potestad mientras resolvían sus diferencias, pues consideraban que la niña estaba sufriendo psicológicamente al ver a sus padres enfrentados.

Te puede interesar: Magaly Medina arremete contra Paolo Hurtado por quedar fuera de ‘Cienciano’: “¿Qué club le va a dar un contrato?”

El otro ampay que terminó con un matrimonio fue el de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. Ambos trabajaban juntos en el equipo ‘Once Machos’, por lo que era bastante común verlos juntos, pero todo cambió cuando las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ los captaron besándose apasionadamente en el departamento de Óscar del Portal.

Tras darse a conocer este hecho, el conductor de ‘La Banda del Chino’ no tuvo más opción que salir al frente para pedirle disculpas a su esposa Érika Villalobos, admitiendo su error y anunciando que la infidelidad acabó con la relación que ellos mantuvieron durante 15 años.

Aldo Miyashiro y el ampay que acabó con su matrimonio.

Los escándalos que protagonizó Magaly Medina

Magaly Medina no ha estado alejada de los escándalos, ella también ha sido protagonistas de diferentes eventos desafortunados. Por ejemplo, en el año 2000, fue cuestionada por la justiciana peruana al vulnerar la privacidad de las bailarinas peruanas Mónica Adaro y Yesabella, pues su equipo puso cámaras ocultas dentro de un hotel para demostrar que eran ‘Prostivedettes’.

El caso de las Prostivedettes en Magaly Te Ve.

Su enemistad con Gisela Valcárcel es un tema que tampoco puede pasar desapercibido, pues ellas han estado enfrentadas por años, al punto de tildarse de ‘mentirosas’ y ‘envidiosas’ en diferentes ocasiones. Sin embargo, el punto más crítico de sus enfrentamientos llegó cuando la popular ‘Señito’ atacó a uno de los reporteros de la ‘Urraca’.

Sin embargo, la conductora de América Televisión no es su única enemiga, Magaly Medina ha dejado bien claro que no le cae bien Giuliana Rengifo, pues la cantante confesó que mantuvo una relación sentimental con el esposo de la periodista cuando ellos estuvieron separados durante ocho meses, pues como se recuerda, antes que se casaran, la pareja se distanció.

Otro escándalo que protagonizó la conductora de televisión fue su salida abrupta de Latina, cuando decidió salir de su zona de conford para convertirse en la imagen del noticiero del canal, que ese año sería el encargado de transmitir el Mundial de Rusia 2018. Debido a su enemistad con Paolo Guerrero, ella celebró, sin mencionar su nombre, la sanción que el futbolista recibió por haber dado positivo en su prueba antidoping, lo que lo llevaría a perderse la Copa del Mundo. Su comentario provocó que sea suspendida ante el pedido del público, pues consideraban que estaba en contra del equipo peruano.

Finalmente, su enfrentamiento con Jefferson Farfán por una entrevista que jamás se dio. Para celebrar el estreno de su nuevo programa, la periodista viajó a Rusia con la intención de entrevistar a la ‘Foquita’, pero este encuentro nunca se llegó a concretar, pues el deportista se negó a recibirla en su domicilio, esto debido a los antecedentes que tenía la ‘Urraca’ con Paolo Guerrero, además que en su momento Magaly Medina apoyó a Melissa Klug y cuestionó su relación con Yahaira Plasencia.

Su etapa en la cárcel

La figura de la televisión estuvo en el penal de Santa Mónica en 2008 por única vez cuando perdió el juicio con el futbolista Paolo Guerrero. La ‘urraca’ había segurado en una publicación de su fenecida revista y su programa de televisión que el delantero nacional había escapado de la concentración de la selección peruana para encontrarse con la modelo Fiorella Chirichingo, pese a que un día después la ‘blanquirroja’ tenía un partido ante Brasil por las Eliminatorias Sudáfrica 2010.

El actual jugador del LDU negó la versión de Magaly Medina: le envió una carta notarial a la conductora para que se rectifique públicamente. La ‘urraca’, conocida por su carácter, no le hizo caso, pero su situación se complicó cuando rompió una de las cartas notariales en su programa, por ello, sí tuvo que retractarse públicamente. No obstante, la demanda continuó en curso y en 2008 fue sentenciado a cinco meses de prisión en la carcel, aunque solo estuvo dos meses gracias a una acción de amparo. Salió de la cárcel el 31 de diciembre de 2008.

La foto de Paolo Guerrero que mandó a la cárcel a Magaly Medina.

Después de más de dos décadas, en el aniversario 26 de su programa, recordó cómo la pasó cuando estuvo en prisión. Para empezar, su abogado le dijo que no había forma que la condenaran a prisión hasta que escuchó la sentencia que la tomó por sorpresa. Luego, cuando la PNP la estaba tomando en custodia, no se acuerda mucho, sino que tuvo recuerdos muy borrosos.

Después de salir del penal Santa Mónica tuvo que llevar terapia para descubrir que tenía estrés postraumático, por lo que había olvidado casi toda la primera etapa de su encarcelamiento.

“No recuerdo mucho de la primera noche en Santa Mónica, porque después con la psiquiatría determinamos que yo ‘había borrado casete’ de la mayor parte de la noche. Me lo han contado luego y es porque sufría de estrés postraumático, que era algo de lo que no se hablaba en esa época. Yo no me acordaba nada de lo de esa noche”, manifestó Medina en su programa.

Magaly Medina cumplió su condena en el penal de Santa Mónica.

La conductora de televisión manifestó que tiene una vaga memoria acerca del día que fue sentenciada: se acuerda que le abrieron la puerta del vehículo donde había sido trasladada hasta el penal y una multitud se le acercó para decirle varias cosas. “Hubo mucha solidaridad en la cárcel, pero yo no me acordaba”, dijo.

En la prisión, Magaly Medina estuvo en una habitación sin comunicación: tenía una sola cama, al lado de dos cuartos grandes, donde habían entre 50 a 70 presas que llegaban a un pabellón que se llama prevención, a partir de allí te clasifican hacía dónde vas a ir, aunque a la conductora de televisión nunca la movieron de allí.

“En el día yo estaba sola, porque las chicas salían a las cinco de la mañana. Se levantaban a bañarse y luego a cumplir con las actividades del penal. Yo no podía salir de ahí, yo me la pasaba fumando porque era un vicio que tenía, que era solo en reuniones sociales, se me convirtió en un vicio cotidiano. Todos los días fumaba. El patio, ese patio, nunca lo viví porque a mí se me escoltaba para ir al sitio donde aprendí manualidades”, comentó.

Los momentos de ocio para Magaly Medina eran a partir de las 5:00 p.m. cuando las otras reclusas ya estaban en su celda. Sin embargo, la ‘urraca’ no dejaba de hacer ejercicios (corría durante una hora en el patio) y llamaba a sus familiares para saber cómo estaban. “Esa era mi vida”, rememoró la ‘Urraca’.

Su vigencia en la televisión peruana

Magaly Medina tiene 26 años en la televisión entre ampays y escándalos. Sus ampays a futbolistaso o vedettes fueron muy esperados en la década de los 90 cuando se emitió el primer programa el sábado 1 de noviembre de 1997 después que había sido muy exitoso en un bloque de tres minutos del noticiero central. El horario era de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. Los directivos de ATV vieron que era un éxito y decidieron darle su propio programade lunes a viernes a las 9:00 p. m. que se llamó Pese a quien le pese.

Después de unos meses y con el rating a su favor, recibió la llamada de Frecuencia Latina (Latina, actualmente) para conducir su propio programa ‘Magaly Teve’ en el horario estelar de la televisión peruana: 8:00 p.m. En medio de varios escándalos como el tema de la prostivedettes o el ampay de Aldo Olcese con Malú Costa y teniendo como ‘caseritos’ a futbolistas de la década de los 90, el programa llegó a su fin el 5 de diciembre de 2000.

La transformación física de Magaly Medina, antes y después. | Composición Infobae

Magaly Medina regresó a la casa que la vio nacer, el 5 de marzo de 2001, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. Siguió siendo uno de los programas vistos de la televisión peruana, incluso el ganador del Mundial 2002, el ‘Fenómeno’ Ronaldo estuvo en un segmento. La ‘urraca’ también es reconocida en Colombia porque se transmitía a través de Perubólica. No solo eso, el programa estuvo en la mira de producciones de Chile y España, aunque nunca se llegó a un acuerdo.

Con un formato desgastado, como la misma conductora de televisión, opinó en su momento, la periodista de espectáculos decidió dar un paso al costado en diciembre de 2012: las miniseries comenzaron a quitarle espacio y ganarle en el rating.

Magaly Medina tuvo un breve paso por Latina, pero no se sentía cómoda y en 2019 regreso al formato de espectáculos con el cual sus seguidores la extrañaban y el que se mantiene actualmente después de unos años. El rating le sigue favoreciendo, los ampays de nuevos personajes continúan y la ‘Urraca’ sigue vigente.