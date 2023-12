El año del desamor: Yiddá Eslavá, Paolo Hurtado, Ale Fuller y todas las parejas que se separaron en 2023

A medida que el 2023 se acerca a su fin, también lo hacen numerosas relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. Composición Infobae Perú

Un año repleto de separaciones. A lo largo del 2023, varias parejas de la farándula peruana han puesto fin a su relación después de compartir varios años juntos, ya sea debido a infidelidades, diferencias en sus proyectos de vida o simplemente porque el amor que los unía se apagó.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi

Nadie imaginó que los exchicos reality terminarían separándose después de 11 años de romance, dos hijos de por medio y una productora creada a base de mucho esfuerzo. Pero así sucedió en octubre de 2023, cuando anunciaron que su relación había llegado a su fin. “Ya no era lo mismo”, afirmó Julián Zucchi en su momento. Hoy llevan una relación cordial por el bienestar de sus pequeños.

Para Samuel Suárez, creador de Instarándula, su ruptura no se trató de una estrategia de marketing.

“Vieron que la relación no daba para más y me imagino que se sentaron a hablar porque, además de ser una pareja, son una marca; detrás de ellos hay un montón de auspiciadores. Creo que eligieron ser sinceros, seguir trabajando juntos y demostrar que se puede llevar una relación saludable después de una separación”, comentó a Infobae Perú.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se conocieron en los sets de Combate. Después de 11 años como pareja, se separaron en buenos términos. Instagram/@yiddaeslavap

Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo

A pesar de que muchos dudaban de su relación, la modelo y el boxeador defendieron siempre su romance de aquellos que afirmaban que no eran el uno para el otro. Incluso, Samantha Batallanos llegó a manifestar su deseo de casarse con el deportista. Lamentablemente, esta ilusión se desmoronó cuando, según una denuncia policial, Jonathan Maicelo la agredió físicamente en cuatro oportunidades.

“Esa ha sido la separación que más me ha impactado. Ellos se pintaban en todos los medios como la pareja ideal, perfecta, que se apoyaba, que se querían. Cuando los entrevisté en mi programa, decían que cada uno tenía la contraseña del otro, me pareció tóxico. Ambos han estado en una relación enfermiza”, manifestó Samuel Suárez a este medio.

Samantha Batallanos denunció a Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica. El boxeador también la demandó, alegando que la modelo está mintiendo sobre las agresiones. Captura/América TV

Natalia Merino y Sebastián Guerrero

En redes sociales, la historia de amor de ‘Cinnamon Style’ con su novio parecía sacada de un cuento de hadas. Se conocieron en el colegio, abrieron una empresa juntos, se casaron en una boda de lujo y concibieron a su primera hija; todo con menos de 35 años. Pero la realidad los golpeó fuerte cuando Sebastián Guerrero fue grabado besando a una compañera de trabajo en una discoteca, decepcionando para siempre a la influencer.

Según el comunicado de Natalia Merino, Sebastián Guerrero se fue de la casa el 29 de septiembre. Una semana después, se la vio con su compañera de trabajo. Instagram/@cinnamonstyle

Leysi Suárez y Jaime La Torre

Mientras que la bailarina pensaba que su matrimonio iba de maravilla, su esposo pasaba la noche con una misteriosa mujer en un edificio de Barranco, según imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina. Después de que se emitiera el ampay, Leysi Suárez anunció su separación de Jaime de la Torre después de ocho años como pareja.

Leysi Suárez estuvo a punto de regresar con Jaime La Torre. Sin embargo, cambió de opinión cuando empresario volvió a ser captado con la mujer involucrada en el primer ampay. Facebook/Leysi Suárez Oficial

Edwin Sierra y Pilar Gasca

Luego de 7 años juntos, Pilar Gasca y Edwin Sierra informaron que su “relación de pareja se terminó, pero la de compañeros, cómplices y amigos continuará por siempre”. Se desconoce los motivos de separación, pero Milena Zárate dejó entrever que se debió a una infidelidad por parte de la bailarina con un hombre durante un viaje a Europa.

Pese al gran tiempo compartido juntos, Edwin Sierra y Pilar Gasca anunciaron el fin de su relación y se pusieron de acuerdo para hacerlo público. Instagram/@edwinsierra

Carolina Braedt y Bruno Vega

La influencer de moda y el empresario pusieron fin a su relación después de un año de matrimonio y más de una década como pareja, en medio de rumores de infidelidad por parte de ambos. Por un lado, algunos usuarios acusaron a Fashaddicti de haber engañado al empresario con el francés Anders Partouch, mientras que, por otro lado, se difundieron imágenes de Bruno besando a una mujer en su despedida de soltero.

Luego de terminar su romance, Fashaddicti acusó a su expareja de haber registrado Rutina Café, cadena de cafeterías que abrieron cuando estaban juntos, a su nombre. Instagram/@carolinabraedt

Ale Fuller y Francesco Balbi

Cuando todos creían que estaban a punto de casarse, Ale Fuller sacó un comunicado para informar que su boda con el abogado se había cancelado. No dijo por qué terminaron su compromiso, pero aclaró que su romance finalizó en buenos términos en julio de 2023. Actualmente, la modelo está en salidas románticas con Renato Rossini Jr., su compañero en El Gran Chef Famosos.

La modelo y actriz peruana llegó a un acuerdo con Francesco Balbi por la deuda del departamento que adquirieron después de comprometerse. Ale Fuller es la única dueña ahora. Instagram/@alefuller

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes

Un ampay de Magaly Medina puso fin al matrimonio de Paolo Hurtado con la madre de sus tres hijos. El futbolista fue captado en una situación comprometedora con Jossmery Toledo en tierras cusqueñas; y luego en una reunión realizada en Chosica. Esta traición llevó a Rosa Fuentes a decidir alejarse por completo del deportista, sin posibilidad de reconciliación.

Ampay Paolo Hurtado y Jossmery Toledo son captados besándose en Cusco. (Video: Magaly TV La Firme - ATV).

Flavia Laos y Austin Palao

Eran la pareja del momento, pero el amor no bastó cuando intentaron salvar su relación. Mediante un comunicado, Flavia Laos y Austin Palao confirmaron que su historia de amor terminó porque estaban yendo por “caminos distintos”. Ambos han afirmado que no volverán a estar juntos. “Duró lo que tenía que durar, yo rescato los buenos momentos”, expresó el influencer al espacio Amor y Fuego.

Austin Palao aseguró que su separación de Flavia Laos no se trata de una estrategia de marketing. Precisó también que no existe una amistad entre ellos. Instagram/@flavialaosu

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María

La modelo uruguaya sorprendió a todos al publicar un comunicado, en donde confirmaba su separación de Jean Paul Santa María, con quien tenía 11 años de romance. Se supo luego que Romina Gachoy fue quien le pidió el divorcio al cantante de cumbia, cansada de sus celos y de que este haya dejado en el olvido su relación de pareja. Para el alivio de sus seguidores, se están dando una segunda oportunidad.

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se separaron a mediados de setiembre. El hecho sorprendió a más de uno, ya que se consideraba que eran una de las parejas más sólidas del medio. Instagram/@rominagachoy

Fabianne Hayashida y Mario Rangel

Solo duraron dos años de casados. En los últimos días del 2023, la recordada ‘China’ de Combate comunicó que se separó de Mario Rangel. Aunque al inicio mencionó que la ruptura se dio en buenos términos, todo cambió a los pocos días de firmar el divorcio. “No saben lo que me pasó, se me derrumbó todo. No me casé por religioso, gracias a Dios”, dijo en su plataforma.

“Tuve la oportunidad de conversar con Fabianne en privado, imagino que muchos programas la quieren tener porque, al parecer, su relación no habría terminado nada bien. Lo único que llegué a charlar con ella es que siente impotencia de seguir trabajando con Mario, pero ya terminó las últimas actividades que tenía con él. Fabianne dirá en su momento qué pasó”, señaló Samuel Suárez.

Fabianne Hayashida y Mario Rangel firmaron los papeles de divorcio este martes 12 de diciembre, poniendo fin a su matrimonio de un año. Se desconocen los motivos de su separación. Facebook/Fabianne Hayashida

¿Aún hay fe en el amor?

Para el periodista Samuel Suárez, parejas como Magaly Medina y Alfredo Zambrano; Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi; y sorprendentemente Melissa Paredes y Anthony Aranda son la prueba de que el amor verdadero sí puede permanecer intacto en el mundo de la farándula.

“Yaco y Natalie han superado muchas cosas complicadas juntas, algunas que hicieron públicas y otras que no, pero que son secreto a voces. Su relación está consolidad y qué lindo que se mantengan unidos; al igual que Magaly Medina y su notario. Digan lo que digan, siguen pasando los años y ellos celebran cada vez su matrimonio. Otros que están contra viento y marea son Melissa Paredes y su Activador, están peleando por fortalecer su amor”, mencionó.