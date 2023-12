Exfutbolista de Copa Perú marcó gol a los 23 segundos en exótica liga de Europa

Carlos Nazayro Rivas se viene haciendo un nombre en el fútbol de Albania (Facebook - Nazayro Rivas).

A mediados de este 2023, un nuevo futbolista se sumó al universo de jugadores peruanos en el exterior. Se trata Carlos Nazayro Rivas Cedasmano, delantero de 23 años que protagonizó un pase insólito, pues pasó de un equipo de Copa Perú, a uno que participa en una liga de primera división de Europa.

A mediados de agosto, el nacido en Chincha el 6 de marzo del 2000, dejó al Star Áncash FC para recalar en el FK Kukesi de la Superliga de Albania , cuadro con el que firmó contrato por dos temporadas, hasta junio de 2025.

A su llegada. el oriundo de Ica se convirtió en pieza importante para el técnico Stavri Nica, quien lo utilizó en 17 de los 18 partidos que afrontó su escuadra. Viene siendo utilizado principalmente como extremo izquierdo, aunque en algunas oportunidades lo colocaron por la banda derecha o incluso como delantero centro.

El delantero peruano Carlos Nazayro Rivas marcó su primer gol en la Superliga de Albania (MCN TV)

El último sábado 23 de diciembre, Carlos Rivas pudo marcar su primer gol como profesional, en el empate 1-1 como visitante frente al Laçi. Su tanto tuvo la particularidad de que llegó a los 23 segundos de iniciado el encuentro, cuando aprovechó una desatención de la salida rival, para robar un balón cerca del área contraria y definir al segundo palo.

Lamentablemente su equipo no pudo sostener la ventaja, y a los 81 minutos llegó el tanto de Ronald Sobowale, que igualó la contienda. De esta forma, el cuadro capitalino sumó su quinto empate consecutivo y el octavo duelo sin ganar. Resultados que los colocan en la octava posición de la liga de Albania con 19 puntos, por lo que se encuentran peleando por la permanencia y por ahora, está en zona de promoción.

Carlos Nazayro Rivas firmó contrato por dos temporadas con FK Kukëski de Albania.

La trayectoria de Carlos Rivas

Carlos Rivas se formó en las divisiones menores de César Vallejo, y posteriormente pasó por las reservas de San Martín y Ayacucho FC, hasta que a inicios del 2021 probó suerte en Copa Perú, recalando en Star Áncash FC. Cabe indicar que, en estos dos años también tuvo breves pasos por Club Miguel Grau de Deportes de Abancay y San Andres de Runtu.

Esta temporada, con el Star Áncash clasificó hasta la Etapa Nacional, al quedar en segundo lugar de la Etapa Departamental, por detrás del FC San Marcos. No obstante, no pudo acompañar al cuadro de Huaraz en esta fase decisiva, pues se concretó su pase al FK Kukesi.

“Conocía a un representante, Guillermo Cuéllar, siempre me pedía videos y un día los mandó a este equipo, que me invitó a venir, pero en condición de prueba. Me vieron dos semanas y luego me hicieron contrato. Es una liga bastante fuerte, tiene mucho contacto, es bastante físico. Técnicamente no son tan buenos como en Perú”, declaró a Pasión Total.

Carlos Nazayro Rivas viene de jugar en el Star Ancash FC de la Copa Perú.

Otros peruanos en Albania

Carlos Nazayro Rivas no es el único futbolista peruano que milita en el FK Kukesi de Albania, debido a que, casi al mismo tiempo que él, también llegó Sebastián La Torre, quien la primera parte del año estuvo en Santos FC de la Liga 2 y con pasado en clubes de primera como Cantolao, Alianza Atlético o César Vallejo.

El atacante formado en Alianza Lima ha disputado 12 partidos y marcando cuatro goles, uno de ellos con asistencia de su compatriota. Estos fueron en la derrota 3-1 ante KF Vllaznia, un doblete en la victoria 2-1 sobre KF Erzeni y el último en la caída 2-1 KF Egnatia. Es preciso mencionar que no fue convocado para los últimos tres duelos.

Cabe recordar que, el primer peruano en jugar en Albania fue Juan Carlos Mariño, quien lo hizo el 2005, cuando defendió por cuatro meses la camiseta del Dinamo Tirana, aunque no se pudo adaptar.