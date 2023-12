Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sorprenden al hablar de sus planes de matrimonio: “Ya estamos para casarnos”

Marcelo Tinelli y Milett Figureoa sorprenden al hablar de sus planes de matrimonio. América Tv

Más enamorados que nunca. Marcelo Tinelli comentó en su reciente programa del ‘Bailando 2023′ que va a extrañar muchísimo a su novia Milett Figueroa porque la peruana está a pocas horas de viajar a Perú a pasar Navidad junto a su familia.

Además, se mostraron muy cariñosos, pues al momento de ingresar Millet Figueroa al set de TV argentino, Tinelli le dio cuatro besos y los jurados comentaron que estaban muy enamorados.

“Pero cómo no le voy a dar muchos besos, si ahora se va a Perú y no la voy a ver por varios días y para mí es como si me falte una pierna”, expresó un romántico Tinelli.

Carolina Ardohain más conocida como ‘Pampita’ quedó sorprendida al escuchar que ya se dicen te amo. “¿Ya se dicen, te amo?”, les consultó la conductora.

“Sí, obvio, yo la amo, ya estamos para casarnos nosotros”, aseguró el popular ‘Cabezón’.

Luego, Marcelo Tinelli comenzó a pensar en cómo haría la propuesta de matrimonio a la modelo peruana, si dentro de Argentina o en el extranjero como se lo hicieron a su panelista ‘Pampita’ en Punta Cana.

“Hay que ver la fiesta dónde lo hizo Caro (Pampita)... pero me encantó la que hiciste en el Caribe. La propuesta de casamiento de él, una cosa así tengo que hacer... Roberto es un terrible porque te deja en un nivel que no llegas, te pone la vaya muy alta”, indicó.

Pero, Tinelli aprovechó el momento y le preguntó a su novia peruana si el tema del casamiento era una prioridad en su vida. Millet señaló que está muy enamorada del presentador de ‘Video Match’ y por ende no descarta casarse con él.

“Cuando llega el amor, cuando las dos personas son románticas como nosotros, nacen cosas. Nacen cosas lindas que nunca has pensado. El casamiento es una sensación que a mí me nace, y me gustaría casarme con el amor de mi vida”, expresó.

¿Dónde pasarán las fiestas de fin de año Milett Figueroa y Marcelo Tinelli?

En una entrevista con los presentadores de ‘Amor y Fuego’, Milett Figueroa confesó que lleva cuatro meses viviendo en Argentina y tiene planes de festejar el Año Nuevo junto al presentador Marcelo Tinelli, pero no precisó detalles sobre cómo celebrará las fiestas navideñas.

“Año Nuevo con mi amor, con Marcelo, nos vamos a Punta (del Este). Él organiza muy buenas fiestas, le gusta tener a sus amigos cerca, hace buenas cenas, bonitos encuentros”, expresó entusiasmada la modelo al imaginar cómo pasarán las festividades con su actual pareja.

Como se conoce, la modelo peruana se encuentra en el país gaucho como participante en el reality de baile de Tinelli, al inicio compartía protagonismo con Martín Salwe su compañero de baile, pero luego de unas diferencias entre ellos, ahora cada uno tiene su bailarín.

Pero también comentó que estaría conviviendo con Marcelo Tinelli. El momento se produjo cuando Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, cuestionó a la modelo y actriz sobre si su pareja participaba en las tareas culinarias. La respuesta de Figueroa ha intensificado las especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Tinelli y su vida personal.

“Él cocina, pero a veces él está full trabajando todo el día y no puede cocinarme cuando tengo hambre, así que me lo cocinan las chicas, o acá también yo misma me preparo las milanesas”, dejó entrever la exintegrante de “Combate”, dando entender que, cuando el conductor argentino está ocupado con su trabajo, es el personal doméstico quien se encarga de atenderla.

Por último, la actriz peruana se muestra agradecida por el cariño que recibe por fans y seguidores argentinos en espacios públicos. Su comentario refleja el aprecio por la acogida y el soporte del público en su carrera.: “Me han reconocido (...) siento muchísimo agradecimiento, por todo el recibimiento que he tenido”, finalizó.