Milena Warthon pasó un gran susto tras sufrir accidente de tránsito: “Nadie salió herido”

Milena Warthon se ganó el cariño del público peruano luego de haber obtenido una Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. Desde ese momento, la cantante ha venido colaborando con diferentes artistas para dar a conocer lo que ella ha denominado ‘Pop Andino’.

Asimismo, ella se moviliza constantemente por toda la ciudad, pues tiene diferentes compromisos. Ella hace poco anunció que realizará un concierto por Navidad en el Parque de la Exposición, por lo que con su equipo viene afinando todos los detalles.

Sin embargo, mientras se desplazaba por la ciudad, un accidente de tránsito le causó un gran susto, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde mencionó que el taxi en el que viajaba fue chocado, pasando momento de angustia.

De acuerdo a su publicación, nadie salió herido, pero ella sí se llevó una mala experiencia. “Lo que faltaba... estábamos en un taxi y... felizmente nadie salió herido, creo que solo estoy muy asustada”, comentó.

Milena Warthon en lista Forbes por segunda vez

Milena Warthon ha tenido un espléndido 2023. Ella no solo ganó la Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar 2023, pues también apareció en la lista de ‘Las 50 mujeres más poderosas de Perú’, según la revista Forbes.

Esta no sería la única mención que tendría la cantante, ya que ahora apareció en una segunda lista de la misma revista, pero por el lado de ‘Los 50 más creativos de Perú’. Esta edición busca reconocer “a los peruanos que, a lo largo de 2023, han destacado en áreas como publicidad, moda, arte, cine, música, gastronomía, entre otras”.

“Estoy feliz que me hayan considerado, muy agradecida con Forbes porque es la segunda vez que me consideran en su lista. Que lindo que resalten mi trabajo, que lo valoren y ver que poco a poco estamos avanzando”, indicó Milena Warthon al enterarse de la segunda mención que tuvo.

Celebrará Navidad con concierto

A pedido de sus fans, Milena Warthon cerrará su año con un concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La fecha elegida para que la cantante se reencuentre con sus seguidores será este 23 de diciembre.

“Estar más cerca de la gente que me sigue, es donde realmente se siente el cariño que recibo a diario en las redes sociales. A cada colegio que voy sin duda me reconocen y esto es gracias a las maestras que inculcan la educación a través de mi música y por eso estoy muy agradecida”, señaló.

“Para el 23 de diciembre, espero ver a toda la gente que me quiere y que me ha seguido todo este año. Los conciertos que yo misma hago, son una real fiesta porque me siento en casa y así también se sentirán todos los invitados”, expresó la intérprete de ‘Volvió a Latir’.

En esta gran fiesta navideña, Milena no estará sola; pues unirá su voz a la de grandes artistas como Renata Flores, Mauricio Mesones, Dilio Galindo de Antología, Karina Benites de ‘Amaranta’ y el Dúo Kuskaya.