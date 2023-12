El profundo pesar de Paolo Guerrero por críticas de peruanos: “No sé por qué causo esa rabia”

Paolo Guerrero se refirió a su relación con Claudio Pizarro y criticó a sus detractores

Paolo Guerrero se encuentra en un momento bastante positivo en su carrera. Cerca de cumplir sus 40 años (el próximo 1 de enero), el ‘Depredador’ ha cerrado un 2023 exitoso a nivel personal, tras ganar dos títulos importantes con LDU de Quito. Sin embargo, en medio de esta alegría con su equipo, el delantero confesó sentirse triste por las críticas que recibe desde el Perú.

Te puede interesar: Paolo Guerrero y el nuevo ‘dardo’ contra Racing Club: “Lo dejé puntero de Libertadores y cuando salí fue eliminado”

En una entrevista con RPP Deportes, Guerrero dio a conocer su malestar y desconsuelo tras los diversos cuestionamientos con los que ha tenido que lidiar en los últimos meses de parte de sus compatriotas, pese a que él sigue dejando el nombre del país en alto.

“Yo no me meto con nadie en Perú. Nunca critico a la gente, nunca hablo mal de nadie. No sé por qué causo esa rabia hacia mí, será por algo bueno que estoy haciendo”, declaró el experimentado capitán de la selección peruana en conversación con los periodistas de RPP.

Te puede interesar: HOY, a qué hora juegan LDU Quito vs Independiente del Valle: final vuelta de LigaPro de Ecuador

“Nunca me meto con nadie y la gente sí se mete conmigo, yo no sé con qué razón. Eso a mí me pone triste, yo ni vivo en el Perú. Trato siempre de ver el lado positivo, he pasado por muchas cosas durísimas, nunca he echado la culpa a nadie y no estoy metido en escándalos”, añadió.

Paolo Guerrero es el capitán de la selección peruana. Crédito: Getty Images

Paolo Guerrero, el capitán que se siente maltratado

Las constantes críticas hacia su persona le han llevado al punto de sentirse maltratado. Según percibe el mismo Paolo Guerrero, su relación actual con los hinchas de la ‘bicolor’ no es nada positiva, ya que han puesto duda de su rendimiento a sus casi 40 años y que le reprochen continuamente.

Te puede interesar: El deseo del ‘Coyote’ Rivera para que Paolo Guerrero regrese a Alianza Lima en medio de rumores sobre salida de LDU

“Siempre me he dedicado a mi carrera, el fútbol es mi vida. Nunca estoy metido en problemas, trato siempre de dar lo mejor de mí y de sacar la cara por mi país, me peleo con quien sea para defender a mi Perú. Me pone un poco triste que en mi país a veces me maltraten”, manifestó ofuscado.

“Han sido unos meses muy duros para mí que he recibido muchas críticas de mi país. Yo veo otras países y digo ‘put*, cómo quieren a sus jugadores y sacan la cara por ellos’. Así quisiera que sea en mi país, que haya un respeto sobre la persona que siempre ha dado la cara. He sentido que me han estado maltratando en este último tiempo, diciendo muchas cosas de mí, y eso me ha dolido bastante”, agregó sobre el tema.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Chile v Peru - Estadio Monumental, Santiago, Chile - October 12, 2023 Peru's Paolo Guerrero reacts REUTERS/Ivan Alvarado

La presencia de Paolo Guerrero en la selección

Paolo Guerrero sigue siendo protagonista con la selección peruana y, de hecho, se convirtió en el único jugador de la ‘bicolor’ en disputar seis Eliminatorias sudamericanas diferentes. Con su experiencia y jerarquía, el ‘Depredador’ busca aportar lo mejor de sí al equipo; sin embargo, las cosas no han ido nada bien en el inicio del clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Después del desarrollo de las primeras seis fechas de la competición, la selección peruana no pudo celebrar ningún triunfo. De hecho, apenas pudo anotar un gol en este arranque, siendo la peor escuadra en esta estadística. Con dos puntos sumados de 18 posibles, el combinado ‘blanquirrojo’ se ubica estancado en el último lugar de la tabla y esta crisis de resultados ocasionó que Juan Reynoso no continúe en el cargo de DT.

A nivel personal, Guerrero no pudo aportar mucho en este arranque de las Eliminatorias. En un inicio fue titular indiscutible, pero en las últimas fechas fue relegado al banco de suplentes. De todas formas, jugó los seis primeros encuentros, acumulando 355 minutos en cancha, pero no pudo marcar ningún gol.