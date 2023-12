Paolo Guerrero confundió pregunta de Diego Rebagliati y respondió ofuscado sobre Racing Club y Fernando Gago

El delantero peruano confundió consulta y respondió incómodo en entrevista. (Video: RPP)

Paolo Guerrero no quiere referirse más a su paso fugaz por Racing Club. Desea que se le vincule sólo a su último periodo realizado en Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde consiguió un doblete histórico con la consecución de la Copa Sudamericana 2023 y la LigaPro 2023, y su futuro, el cual aún no está definido al 100%.

A pesar de ello, en su último contacto con Radio Programas del Perú volvieron a mencionar su aventura por la ‘academia’ para contextualizar su presente. “Para ti es fundamental que en el equipo en el que estés, estés en los planes del técnico, más allá de lo que puedan decirte los dirigentes”, empezó diciendo Rebagliati añadiendo que “esa es un poco la experiencia que te ha quedado comparando, un poquito, Racing con Liga”.

De repente, Guerrero interrumpió la alocución. Ante el cuestionamiento emitido por el panelista de RPP Noticias, el veterano ‘9′ de Perú salió al paso con mucha vehemencia: “No puedo hablar de Racing, si tu me hablas de Racing, Gago me llamó”. “Si no estuviese en sus planes no me llamaba; te lo pregunto a ti, ¿qué crees tú?”, agregó un desconfiado Paolo. La reacción, inmediatamente, encontró una corrección por parte de Rebagliati.

“No, no, Yo lo que entiendo que, claramente, la continuidad en Liga, a partir de la confianza de Zubeldía para olvidar el tema Racing, es algo que quieras sostener”, dijo, En medio, Paolo agregó: “Ah, ok. Yo creo que demostrando mi calidad y juego voy a tener continuidad en cualquier equipo. Lo único es que no quiero llegar a un equipo que no tiene entrenador. No sé si se entiende”.

