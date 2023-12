Milett Figueroa le dice no a los desnudos en ‘Bailando 2023’ por esta razón: “No me quiero hacer la santurrona”

Milett Figueroa le dice no a los desnudos en ‘Bailando 2023’ | Intrusos. América TV de Argentina

La competencia del ‘Bailando 2023′ está cada vez más fuerte, por lo que Milett Figueroa debe esforzarse al máximo para continuar en el programa argentino. En su última participación, la modelo peruana tuvo uno de los puntajes más bajos de la noche, pese a haber besado a su bailarín y a Marcelo Tinelli en plena coreografía.

“No sé qué esperaban, yo hago hasta donde me sienta cómoda. Me sentí muy sexy. Creo que esperaban más, pero ¿qué más? Sentí que las devoluciones fueron acertadas, pero no me dijeron qué faltó. Fui más allá de lo que usualmente suelo hacer. Me quedo bastante picona”, expresó Milett Figueroa sobre las críticas de los jueces.

Luego de recordar las coreografías de sus compañeros, Milett Figueroa reconoció que, tal vez, le faltó ser más arriesgada en la pista de baile. “Creo que me faltó fluir más, divertirme más, no lo hice tanto. Pero bueno, no sabía que me iba a ir mal en este género porque me gusta mucho el reggaeton. Debo salirme de la cabeza”, sostuvo en ‘Intrusos’.

Milett Figueroa bailó un reggeatón hot que dejó sin aliento a Marcelo Tinelli. Instagram/@elbailandooficial

Milett Figueroa no hará desnudos

Los panelistas de ‘Intrusos’ señalaron que los jueces del concurso de baile desean que los participantes sean más “sexuales” en sus coreografías de reggaeton. Por eso mismo, le preguntaron a Milett Figueroa si estaba dispuesta a hacer un desnudo, pues otras figuras lo hicieron en el pasado.

“A mí me encanta todo tipo de expresión artística, me parece que no hay límites para la sensualidad o una idea que quieras interpretar hacia una foto o un videoclip, pero en televisión me cuesta un poco. Me cuesta el tema de los besos, la lengua, me da pudor. No me quiero hacer la santurrona, pero me da pudor”, reconoció.

Según Milett, le da cierta vergüenza hasta las veces en las que se besa con Marcelo Tinelli, su actual pareja, en plena transmisión en vivo del programa. “Realmente me da pudor. Si le doy un beso, le doy un piquito”, detalló.

Milett Figueroa besó a Marcelo Tinelli al final de su baile. Sin embargo, los jueces la calificaron con un bajo puntaje. Instagram/@elbailandooficial

Pasará Año Nuevo con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no pasarán la Navidad juntos, ya que la modelo regresará a Lima para visitar a su tío, quien padece cáncer. “Es un tema muy delicado, mi tío ha estado conmigo desde pequeña y la está pasando muy mal. No puede caminar, es difícil. No estamos en las condiciones para festejar, no será una fiesta para mí muy feliz”, mencionó en ‘Intrusos’.

No obstante, Figueroa explicó que regresará a Argentina el 25 de diciembre para continuar con los ensayos de ‘Bailando 2023′. Así será hasta febrero de 2024, fecha en la que ha planeado retornar al Perú, pero esta vez en compañía de Marcelo Tinelli.

“Hemos quedado en ir en febrero, en una situación más tranquila. Mi tío está con las radioterapias, así que creo que estará todo bien, pero igual quiero ser cautelosa con el tema de las celebraciones porque uno tiene que ser consciente. Me encantaría pasarla juntos”, admitió Milett, quien negó estar conviviendo con Marcelo Tinelli por el momento.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se distanciarán por Navidad. Instagram/@marcelotinelli

¿Cuántos años tiene Milett Figueroa?

La modelo peruana Milett Figueroa nació el 10 de junio de 1992, por lo que tiene actualmente 31 años. En tanto, su pareja Marcelo Tinelli posee 63 años. Entre ambos hay una brecha de edad de 32 años. Curiosamente, la hija mayor del conductor argentino, Micaela Tinelli, es mayor que la peruana.

“Nunca había tenido parejas de más edad que yo, mis dos parejas anteriores tenían mi edad. Pero la verdad es que no siento esa diferencia. Él es una persona que le gusta socializar, compartir con sus amigos, es un gran anfitrión. Yo me adopto mucho porque la paso bien con él, me encanta escucharlo”, indicó Milett sobre la diferencia de edad.