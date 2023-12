Leslie Shaw le recuerda infidelidad a Mario Hart con su nuevo remix ‘Tal para cual’: “Qué cara de palo eres”

Leslie Shaw recuerda infidelidad a Mario Hart con su remix de 'Tal para cual'. ATV: Magaly Tv La Firme.

Leslie Shaw criticó nuevamente a Mario Hart luego de lanzar el remix del tema ‘Tal para cual’, canción que ellos grabaron cuando eran pareja en el 2016.

Te puede interesar: Mario Hart opina sobre la aparatosa caída de Leslie Shaw y promociona su remix Tal para cual

La cantante de música urbana se comunicó con Magaly Medina y comentó que habían “malogrado” su pieza musical, pues le cambiaron el sentido a la letra de una de las canciones que marcó su inicio en el género urbano.

“Bien feo. ‘Tal para cual’ era una canción linda, la han malogrado... Era una canción de amor y ahora es de infidelidad, de que ella es la trampa, y al otro le encanta hablar de infidelidad, qué cara de palo”, dijo en ‘Magaly TV: La Firme’.

Además, cuestionó que el piloto cante ese tema en centro educativos, pues señala que la letra no será buen ejemplo para los escolares. “Van a ir a cantar gratis a los colegios de infidelidad, qué roche Magaly. Cantan gratis en todos lados y van a estar hablando cosas feas, la canción era una de amor”, explicó.

Leslie Shaw critica nueva remix de Mario Hart y Handa. ATV. Magaly Medina.

Leslie Shaw lanza la segunda parte de ‘Tal para cual’

Leslie Shaw aseguró que lanzará la respuesta a la canción ‘Tal para cual’ de su expareja y cuestionó que Mario Hart haya invitado a otros cantantes para responderle.

“Podrán intentarlo, pero jamás podrán y con su ‘Tal para cual’ no pudieron, yo sí puedo. Voy a lanzar la parte dos, quiero seguir peleando, me gusta porque yo me he juntado con el productor original”, explicó en un inicio.

Asimismo, expresó que a pesar de que hayan pasado muchos años de que el exchico reality le fue infiel con Olinda Castañeda en una discoteca en el norte del país, cuando ellos eran pareja, ha decidido contestarle con música porque es un tema de negocios.

Te puede interesar: Las películas más populares en Disney+ Perú

“Estoy haciendo la respuesta a la cag*** que me hizo este que me hizo cachuda a nivel nacional. ¿Por qué me voy a quedar callada? Yo escribí la letra. Ya me hizo quedar en ridículo. Ellos están quedando solitos en ridículo con esa canción fea, voy a sacar una canción linda”, puntualizó.

Leslie Shaw critica nueva remix de Mario Hart y Handa. ATV. Magaly Medina.

Leslie Shaw minimiza talento de Jota Benz

Leslie Shaw restó importancia al talento de Jota Benz, quien se sumó al grupo de Mario Hart y Handa para interpretar el remasterizado que hizo hace siete años la intérprete de la ’Faldita’.

“Imagínate ¿quién le ha dicho a ese chico que canta?...habla, encima balbucea, como que no se le entiende nada”, comentó en el programa de Magaly Medina la noche del jueves 14 de diciembre.

Al respecto, Jota Bez señaló que no tiene nada en contra de la popular ‘Colorada’ y aceptó la colaboración porque se trataba de su amigo Mario Hart.

Te puede interesar: Descubre las series más vistas en Disney+ Perú para pasar horas frente a la pantalla

“Aclarar de que el tema es una invitación de Mario que viene haciendo las cosas bien en el tema musical. Es algo netamente musical, profesional y nos hemos mantenido en una línea musical y ha sido una de las vibras más bonitas que he sentido en la grabación del video”, explicó para las cámaras de América TV.

Pero defendió al esposo de Korina Rivadeneira de las críticas por dedicarse a la música, ya que consideran que no tiene talento para el canto. “No hay nadie que te puede impedir de hacer música o lo que quieras hacer con tu vida porque es tuya y puedes hacer lo que se te dé la gana. Hemos recibido de buena manera el proyecto”, terminó.