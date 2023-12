Magaly Medina tildó de ridículo el final de novela ‘Perdóname’: “Hasta beso pusieron, después que la adornaron”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina aprovechó su programa “Magaly TV La Firme” este 13 de diciembre para comentar el sorpresivo final de la telenovela ‘Perdóname’, protagonizada por Érika Villalobos y Aldo Miyashiro y dirigida por la famosa productora Michelle Alexander.

Medina expresó su sorpresa ante el beso que tuvo lugar en el desenlace de la telenovela y cuestionó la incorporación de los hijos de Érika y Aldo en la historia. Asimismo, la figura de ATV especuló acerca de si la trama de la novela pudo propiciar una reconciliación entre los actores, quienes son exesposos en la vida real.

Como se recuerda, la relación entre la actriz y Aldo Miyashiro finalizó tras la difusión de un ampay de la popular ‘urraca’ en el que se mostraba al conductor de “La Banda del Chino” besándose con una reportera en su departamento. No obstante, al cumplirse un año de su separación, ambos decidieron actuar juntos en la telenovela ‘Perdóname’, obra que fue escrita por ellos.

“Qué lectura para estos chicos adolescentes y qué confusión, porque los hijos por más grande que sean siempre quieren ver a los padres nuevamente reunidos y de repente en esta ficción, hacer parte de este ridículo público a tus hijos adolescentes me parece una exageración”, dijo en un inicio la periodista este 13 de diciembre en Magaly TV La Firme.

Asimismo, Magaly Medina comenta que, a pesar de la intención de presentar un final triunfalista en la novela, el desenlace resultó risible, ya que contradecía la promesa de no tener un final romántico, como Erika y Aldo mencionaron en su conferencia de prensa. Además, la figura de ATV deja entrever que esta situación podría reflejar lo que está ocurriendo en la vida real entre las personas involucradas, y desliza la posibilidad de una reconciliación, a pesar de las expectativas previas de que no terminarían juntos.

“Sé que quisieron hacer una novela triunfalista, pero no fue así, parodiaron la realidad, en vez de emocionarme o parecerme romántico este final, me pareció risible porque eso era lo que ellos dijeron que no iban a hacer, que no iba a haber un final romántico, que no iban a quedar juntos, eso quisieron vender, lo peor de todo es que en la vida real también esté sucediendo eso”, sostuvo la periodista.

Érika Villalobos afirma que producción de Michelle Alexander modificó sus guiones

Recientemente, Michelle Alexander reveló que la propuesta inicial de la telenovela ‘Perdóname’ le fue presentada por Aldo Miyashiro, quien la escribió junto con Érika Villalobos, la madre de sus hijos. No obstante, Villalobos sorprendió al declarar que la producción experimentó modificaciones a lo largo de sus capítulos, ya que ella tuvo que concentrarse plenamente en su desempeño como actriz.

“Yo empecé escribiendo, pero una vez que empecé a actuar era imposible que escribiera porque ya no había forma. Nosotros habíamos escrito muchos capítulos que se han ido cambiando en el transcurso también, pero ya una vez que empecé a actuar no podía”, confesó Érika Villalobos.

Es ahí, donde Érika continuó abordando detalles sobre la producción de la telenovela y mencionó que la productora fue quien decidió el título de la serie ‘Perdóname’. Además, Villalobos aseguró que la elección del título no obedecía a ninguna estrategia de marketing y que todo se trataba de coincidencias.

“No era ese, se decidió en el último momento. No teníamos un título. Sí, fue polémico, la gente lo quiso mirar de su ángulo. No tenía nada que ver con eso, sino que era (coincidencia). El título estaba perfecto para la historia, no tenía nada que ver con situaciones reales. No se pensó en ninguna estrategia, el título era perfecto para la historia. Yo no decidí el nombre, lo decidió la productora”, afirmó la actriz.