Congresistas denunciados por integrar ‘Los Niños’ iban a enfrentar pedido de detención preliminar, según Lady Camones

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) había pedido a la suspendida fiscal de la Nación que se tomen medidas contra los parlamentarios porque halló pruebas suficientes para continuar indagándolos. (RPP Noticias)

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, aseguró que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) había pedido a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ordene detención preliminar contra los parlamentarios involucrados en el caso ‘Los Niños’.

Como se sabe, según Karelim López, estos congresistas obedecían órdenes del expresidente Pedro Castillo. Se trata de Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.

En entrevista con RPP Noticias, Camones, parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) reveló que accedió a la carpeta fiscal donde indagaban a estos congresistas en una sesión reservada de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, no pudo hacer pública esta información en aquel momento.

Precisó que recibió el documento de parte de Harvey Colchado, quien comentó a los integrantes del grupo de trabajo parlamentario que podían pedirlo a la Fiscalía.

De acuerdo con Camones, en la carpeta 155, de fecha 5 de diciembre, quedó certificado que la fiscal Marita Barreto pidió a Benavides que pida prisión preliminar por diez días contra los congresistas acusados de conformar ‘Los Niños’, ya que habían pruebas suficientes.

“Sí la tenemos nosotros, pero la recibimos en calidad de reserva de la información. Nosotros no podíamos hacer pública esa información, porque cometíamos delito, pero ese informe sí ha sido objeto para que nosotros hagamos el informe final sobre el caso Los niños”, contó la congresista.

A su vez, lamentó que el Parlamento haya archivado las denuncias constitucionales contra cuatro implicados en el caso ‘Los Niños’ en mayo de 2023.

Investigación a Patricia Benavides

Lady Camones, como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, declaró que votó en abstención las mociones presentadas contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que seguirá haciéndolo en ese sentido.

Explicó que su objetivo es no causar cuestionamientos a la labor que realizan en el grupo de trabajo que lidera.

Respecto a la votación de sus colegas de bancada, contó que no lo han evaluado y que espera que los miembros de la JNJ reciban la oportunidad de dar sus descargos.

“Obviamente si es que esta moción es admitida se les va a notificar para que en el día ellos puedan acudir al Congreso y poder escuchar los descargos sobre los recientes hechos respecto a la suspensión de la exfiscal de la nación”, detalló.

Patricia Benavides archivó investigación de Lady Camones días antes de la votación por la suspensión de Zoraida Ávalos| Composición Infobae

Recordemos que, tras la detención preliminar del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, se reveló que Lady Camones se había reunido con él tras asumir la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Se planteó la posibilidad de que la congresista haya direccionado las decisiones del equipo de trabajo a favor de los intereses de la suspendida fiscal de la Nación. Sin embargo, Camones lo desmintió.

“Lo que se ha evidenciado es una reunión. Yo autoricé el ingreso de él al Congreso para tener una reunión en una de las salas del Congreso a los dos o tres días que yo asumí la presidencia de la Subcomisión, justamente para hablar sobre esa relación estrecha que existe entre la Fiscalía de la Nación y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, indicó.

También negó haber recibido presiones de parte de Villanueva, en nombre de Patricia Benavides, para que se agende el caso de Zoraida Ávalos.

Explicó que ella hizo conocer el debate de este caso el día 22 a las 10 a.m. y que recibió a los asesores de la suspendida fiscal de la nación el mismo día a las 5 p.m.

“(...) pero ya mi agenda estaba establecida y citada. Yo había citado el día 22 a las 10 a.m., pero ellos no trataron porque yo ya había agendado. No se trató el tema de Zoraida. Es imposible creer que yo haya recibido una presión para agendar porque ya la agenda estaba cursada, notificada a todos los miembros”, aclaró.