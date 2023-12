‘El Gran Chef Famosos’: Karina Calmet, Armando Machuca, Susan León y Junior Silva pasaron a la noche de eliminación

En la reciente gala de ‘El Gran Chef Famosos’ se realizó la noche de sentencia donde los participantes Karina Calmet, Giancarlo ‘El flaco’ Granda, Mayra Goñi, Armando Machuca, Susan León, Junior Silva tuvieron que preparar dos platos para demostrar que pueden continuar en competencia.

Te puede interesar: ‘Flaco’ Granda le pidió consejos a Renato Rossini Jr. para enamorar a una mujer

La noche del lunes 11 de diciembre, los participantes prepararon como primer platillo un ‘trifle de manzana y canela’. Y quien lo hizo mejor fue la exactriz de ‘Al Fondo hay Sitio’, Karina conquistó el paladar de los jurados y ganó un importante beneficio.

En la segunda parte del programa, los actores de la novela ‘Papá en apuros’ llegaron como refuerzo y Karina Calmet tuvo la oportunidad de armar las parejas. De esta manera, ella escogió a Rodrigo Sánchez Patiño, mientras que para Mayra Goñi, pensó en Juan Carlos Rey de Castro.

Te puede interesar: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli aparecen en promoción de ‘El Gran Chef Famosos La Revancha’: ¿Serán los nuevos concursantes?

Por otro lado, Ximena Díaz apoyó a Junior Silva, Luciana Blomberg a Giancarlo Granda, Jano Baca a Armando Machuca y finalmente a Joaquín Escobar acompañó a Susan León.

Elenco de 'Papá en Apuros' en 'El Gran Chef Famosos'. | Latina

Todos ellos tuvieron que preparar una pizza a su propio estilo, pero el detalle de la dificultad estaba en preparar desde cero, es decir, desde la masa. Cada dupla hizo su mejor intento, pero Junior no logró una pizza totalmente cocida, Susan agregó ingredientes que no repotenciaron el sabor de su preparación y no tuvo gran presentación.

Te puede interesar: Ale Fuller regresó a ‘El Gran Chef Famosos’ y se reencontró con Mayra Goñi

Por su lado, Karina obtuvo una pizza con una masa muy gruesa y la masa de Armando estaba gomosa y su salsa de tomate no tiene sal.

Las personas que lograron pasar al siguiente nivel de ‘El Gran Chef Famosos’: La Revancha’ fueron Giancarlo Granda y Mayra Goñi. El jurado Nelly Rossinelli comentó que la mejor pizza la prepararon el comentarista deportivo junto a Luciana. Y la segunda mejor pizza fue hecha por Mayra y Juan Carlos.

Mientras que Karina Calmet, Armando Machuca, Susan León y Junior Silva pasaron a la noche de eliminación.

‘El Gran Chef Famosos’: Karina Calmet, Armando Machuca, Susan León y Junior Silva pasaron a la noche de eliminación. Latina TV.

¿Cuál es el vínculo familiar que existe entre Ale Fuller y Giancarlo ‘El Flaco’ Granda?

El pasado 8 de diciembre, Alexandra Fuller ingresó como nueva participante a ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ y sorprendió con una gran revelación, pues aseguró que tiene un familiar en el grupo de los concursantes. La actriz confesó sentirse muy cómoda y en familia porque había un concursante que es su familiar.

“Me siento cómoda porque tengo un familiar presente, en una de estas estaciones hay un familiar mío. Voy acércame a su estación”, comentó la alegre intérprete, dejando sorprendidos a sus amigos.

Para luego aproximarse a la estación de Giancarlo ‘El flaco’ Granda, a quien abrazo de inmediato y gritó ¡Primo!.

La actriz de ‘Ven, Baila Quinceañera’ explicó que su vínculo familiar con el comunicador deportivo es que ambos son descendientes de la reconocida cantautora peruana María Isabel Chabuca y Larco más conocida en el mundo artístico como Chabuca Granda.

“Nos une la maravillosa Chabuca Granda, ella se casó con Enrique Fuller”, detalló la competidora de la segunda temporada.

Como se recuerda, la cantante peruana se casó con el militar brasileño Enrique Demetrio Fuller da Costa, con quien tuvo tres hijos: Eduardo Enrique, Teresa María Isabel y Carlos Enrique Fuller Granda. Pero a los 10 de años de matrimonio se divorciaron porque no tenía el apoyo de él para continuar con su carrera en la música.