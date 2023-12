Michael Finseth admitió infidelidad por anuncio de ampay: “Pidió disculpas y era Olcese”, reveló Gabriel Calvo

Gabriel Calvo contó curiosa anécdota de Michael Finseth | Carlos Orozco. Youtube

Gabriel Calvo reveló en una reciente entrevista que Michael Finseth pidió disculpas a su entonces novia y familia, luego que Magaly Medina difundiera la promocional de un ampay. Según el actor y cantante, dicha anécdota llegó a sus oídos por los propios protagonistas.

“Tengo una leyenda de Michael Finseth que no sé si debería contarla, pero es de antología. Y eso me lo han contado los mismos protagonistas. Salió: ‘Este lunes en Magaly TV, ¡ampay!’, se ve un carro y entonces Michel reunió a la novia y a toda su familia”, relató el exprotagonista de ‘Torbellino’.

Según recuerda Gabriel, Michael Finseth admitió delante de todos que le había sido infiel a su entonces enamorada. “Dijo: ‘He cometido un error, una falta, pido disculpas del caso, saldrá un ampay mío, perdónenme”, precisó.

No obstante, grande habría sido la sorpresa del recordado actor de ‘Así es la vida’ cuando Magaly Medina emitió el informe y no era él quien había sido ampayado por las cámaras. “Era (Aldo) Olcese”, complementó Gabriel Calvo en el canal de Carlos Orozco.

Según la anécdota de Gabriel Calvo, el actor Michael Finseth admitió su infidelidad por anuncio de ampay.

¿Cuál fue el ampay de Aldo Olcese?

El 27 de noviembre de 2004, las cámaras de ‘Magaly TV’ captaron a la actriz Malú Costa y al futbolista Aldo ‘Payasito’ Olcese en una situación cariñosa al interior de una camioneta. El ampay fue controversial debido a las imágenes de la modelo agachada en el regazo de su acompañante, por lo que se le dio el apoyo de ‘Mamalú'. Para ese entonces, Olcese estaba casado.

Aldo Olcese y el ampay con Malú Costa | Magaly TV. ATV

Hasta la fecha, Aldo Olcese prefiere evitar referirse al polémico ampay por respeto a sus hijas.

“Han pasado muchísimos años de ese tema que no me enorgullece para nada. Al contrario, y muchos dicen “no, pero tú eres el hombre”, pero yo, la verdad, me siento avergonzado por lo qué pasó. Pero más es el tema de tocar esto es por mis hijas, no me gusta tocar el tema por ellas”, expresó en entrevista con ‘La fe de Cuto Guadalupe’, de Trome.

¿Quién es la pareja de Michael Finseth?

El actor y empresario Michael Finseth tiene una relación sentimental con Karín Plasencia. En agosto de este año, se dio a conocer que la pareja perdió a su hijo recién nacido. “Mikkel nuestro leoncito luchador y para siempre nuestro ángel protector, te amamos y amaremos por la eternidad”, escribió el artista sobre la imagen de un ataúd blanco junto a un ramo de flores y un peluche de león

Michael Finseth tiene un romance con Karín Plasencia.

Pablo Saldarriaga contó su experiencia con Tatiana Astengo

En el mismo podcast de Carlos Orozco, Pablo Saldarriaga admitió que Tatiana Astengo, recordada por su papel de ‘Reina Pachas’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, le hizo “bullying” durante las grabaciones de una producción nacional.

Pablo Saldarriaga

“Estábamos grabando un corto y ella entró en trompo, no se sabía su parte y pum, te tira la huevad***. Le dije: ‘Creo que tenías que cantar en este espacio’ y me respondió: ‘Calla, conchas***, anda toca tu saxón, oe, reconch****’. Me respondió así, no le respondí porque esas cosas se contestan con elegancia”, contó el actor.

Por su parte, Gabriel Calvo indicó que trabajó con Tatiana Astengo en ‘Torbellino’, pero que no tuvieron problemas. “Tuve con ella escenas de besos y cama, me cae bien. La última vez que pude haberme juntado con ella fue en Barranco con ‘Pelo’ Madueño, hace como 10 años, aunque la escucho ahora y me da la impresión de que está un poco resentida”, sostuvo.