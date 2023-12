100 peruanos que debes conocer: Ingrid Yrivarren publica libro de peruanos exitosos, entre polémicos e inspiradoras

Ingrid Yrivarren nos invita a conocer a 100 peruanos que hacen patria con su talento y esfuerzo. | Composición/Ingrid Yrivarren Instagram/difusión

Ingrid Yrivarren, ex Miss Perú Mundo y recordada conductora de televisión, se ha destacado en el ámbito literario con la publicación de su libro “Tengo el orgullo: 100 peruanos extraordinarios que hacen patria”. A pesar de vivir en México casi 20 años, su conexión diaria y amor por el Perú se mantienen intactos, lo que la impulsó a escribir esta obra.

La autora seleccionó a una centena de compatriotas, cuyas historias de éxito y contribución al país simbolizan un cambio positivo para la nación. Entre estos se encuentran deportistas, figuras de la política, rubro empresarial y artistas de la moda, cuyas contribuciones sociales son reconocidas a pesar de las controversias que puedan suscitar.

El proceso de selección de las personalidades para el texto fue complicado. Inicialmente, la lista era corta, pero pronto se expandió más allá de 100, haciendo doloroso el proceso de reducción. Yrivarren espera congregar en su obra a aquellos peruanos que, con creatividad y esfuerzo, transforman desafíos en triunfos.

Vives casi 20 años en México y prácticamente has establecido una vida allá, ¿qué te motivó a escribir este libro?

Pertenezco al cotidiano despertar llamado México, pero mis raíces y mi amor por el Perú siempre las tengo latentes a diario. Me levanto leyendo las noticias de los periódicos peruanos. Tengo mensaje de amigos peruanos. Tengo a mi familia que vive en Perú. Me afectan terriblemente los problemas del Perú. Y, por supuesto, cuando tenemos una alegría o una buena noticia o un logro, lo aplaudo. Y me llena de orgullo. Creo que nunca me he ido del Perú como tal, porque mi corazón, mi emoción y mi trabajo están presentes allá. Con la organización que fundé, siempre estoy promoviendo al Perú a través de sus riquezas, sus bondades, sus posibilidades de inversión y sus talentos.

No mencionaste personajes de la televisión y los concursos de belleza, teniendo en cuenta que tú misma fuiste parte de ese ámbito. ¿Qué opinas de la calidad y el impacto de estos medios de comunicación y entretenimiento en el Perú? ¿Qué le falta al Perú para resaltar a estas figuras y valorar su trabajo y su aporte al país?

En este libro no están todos los que podrían o deberían de estar porque lamentablemente, son solo 100 perfiles, como señala el libro. En el tema de la belleza, aplaudo mucho cualquier triunfo que tiene alguna compatriota y es muy loable, y muy admirable que dejen en nombre del Perú en alto. En mi recorrido por los certámenes de belleza traté de apoyar mucho el tema, haciendo ayuda social y reuniendo a las misses del Perú para hacer obras benéficas y contribuir en crear un pequeño albergue que hicimos, en su memento.

¿Qué criterios o razones te llevaron a incluir a Andrés Roca Rey en tu libro de peruanos extraordinarios, considerando que la tauromaquia es una práctica cuestionada por muchos sectores como una forma de maltrato animal? ¿Cómo respondes a las críticas que señalan que no es ético resaltar a alguien por sus muertes?

El tema de la tauromaquia es controversial. Hay quienes están a favor, y quienes están en contra y yo respeto mucho eso. Pero aquí, la figura de Andrés Roca Rey es porque él ha recuperado un público joven. Está dando un nuevo acercamiento con la tauromaquia, que ya no existía. Esta sangre joven que tiene él, y que está acercando y congregando a mucho público. (...) Hoy por hoy es la figura más importante, me atrevo a decir, del mundo de la de la tauromaquia. Y nos guste o no el tema, creo que los logros que Andrés Roca Rey está teniendo a nivel mundial y que deja el Perú en alto es loable, muy aplaudido. Y, además, es un joven que vive entregado a lo que hace. Se juega la vida en cada corrida, como lo hacen los toreros, y que tiene una faceta de ayuda social. Andrés contribuye mucho con causas sociales.

Claudio Pizarro, considerado el futbolista peruano más exitoso en el extranjero. Sin embargo, muy criticado en su país. ¿Por qué crees que algunos peruanos tienen una mentalidad cerrada o limitada y no aprecian el talento o el éxito de sus compatriotas?

Claudio, al ser embajador nuestro en Alemania, y tener todos los contratos y reconocimientos que tiene, hay que reconocerlo y aplaudirlo. Esperemos que nuestra selección pueda ir al próximo mundial que va a ser en México y Estados Unidos. A Claudio lo admiro por su disciplina, su trabajo, la dedicación que tiene y el respeto. Se ha hecho un camino. Sin lugar a dudas para los hinchas nunca vamos a estar todos.

¿Qué aspectos o cualidades destacas de Christian Yaipén como cantante y como persona, y cómo crees que ha influido en el éxito y la proyección del Grupo 5?

Me parece maravilloso, por eso los aplaudo. Todos sabemos su historia y la historia de su papá, de cómo surgen. Él es un chico que logró prepararse en el extranjero. Y que ha venido a romper. Todo el conocimiento que él obtuvo estudiando en el extranjero le ha permitido lanzar nuevamente al Grupo 5.

¿Qué aspectos te gustaría mejorar o cambiar de la sociedad peruana y qué acciones o iniciativas crees que podrían contribuir a ello?

No soy nadie no para responder esta pregunta, porque soy simplemente una ciudadana de a pie que ama a su país, que se preocupa por su país, que quisiera ver al Perú sin desigualdades. Yo creo que el país puede transformarse, pero hay que limpiar el camino a las nuevas generaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Comprometernos cada quién, desde donde estamos en sacar un Perú mejor, en sacar un país mejor. No olvidarnos del otro y dar lo mejor de nosotros, desde su rubro.