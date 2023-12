Lucía dela Cruz arremete contra Leslie Shaw y le hace aclaración: “Si una peruana brilla, todas debemos aplaudir”

Lucía dela Cruz le hace aclaración a Leslie Shaw.

En medio de la reciente polémica que envuelve a Leslie Shaw y sus colegas del género urbano, la reconocida intérprete Lucía de la Cruz decidió referirse al respecto y hacer una aclaración a la rubia. Como se recuerda, la intérprete de ‘Loco’ ha sido duramente cuestionada por indicar que muchos de sus compañeros y hoy detractores no están a su nivel. Michelle Soifer, Mayra Goñi, Flavia Laos, Emilio Jaime han sido los principales confrontadores de la cantante.

“No hay que menospreciar a los artistas de Perú, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades que de repente yo o Mayra tenemos de tener la pantalla, un poco más de dinero para invertir, pero aun así tienen demasiado talento”, dijo en su momento Flavia Laos.

“Es importante unirnos como peruanos para seguir creciendo en la industria musical, saliendo adelante entre mujeres que somos, entender que cada uno tiene su forma de crecer”, agregó Mayra Goñi a Amor y Fuego.

Leslie shaw arremete contra Mayra Goñi y Flavia Laos. | Willax

Michelle Soifer también apareció en escena para criticar a la rubia, indicando que ella es un gran ejemplo de peruana que no apoya a otro peruano.

“Yo no digo que cante mal, yo no he dicho que no tenga talento, es muy linda, es talentosa, pero no hay que chancar a los otros talentos para nada (...) No tienes que estar menospreciando a los demás para sentirte mejor. Tú eres el gran ejemplo de peruana que no apoya a otro peruano. Es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempos para estar haciendo esto. Oye mamita, ubícate, bájate, más bien ya ve apurándote porque está pasando tu tiempo”, expresó la cantante de ‘La Nena’, quien también fue secundada por otras figuras del medio.

Leslie Shaw no ha dudado en responder al respecto, resaltando todo lo que viene logrando durante todos estos años. Asimismo, recalcó que sus colegas no están a su nivel.

Lucía de la Cruz hace aclaración a Leslie Shaw

A raíz de este enfrentamiento, son muchos los artistas que han opinado al respecto, desde Daniela Darcourt hasta Yahaira Plasencia. Ambas pidieron paz y señalaron la importancia de apoyarse como peruanos, celebrando los logros del otro. Lucia de la Cruz no pudo ser la excepción.

Fiel a su estilo, la cantante fue bastante firme e hizo énfasis en la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo entre colegas.

“Si una peruana brilla, todas debemos aplaudir con ganas, porque el talento de la mujer peruana es inmenso”, expresó la experimentada cantante Lucía de la Cruz, quien indicó que a lo largo de su carrera ha mostrado mucho respeto por sus compañeros y ha comprendido la importancia de colaborar con ellos.

“En el ambiente musical es importante el respeto y el apoyo entre artistas, para poder seguir creciendo, desarrollando nuestro talento y creando nuevos proyectos. Solo así podremos seguir avanzando”, comentó Lucía de la Cruz.

Lucía de la Cruz habla es una reconocida cantante criolla. (Andina)

Aplaude a las nuevas generaciones

La intérprete reconocida por sus contribuciones a la música criolla y afroperuana también destacó la importancia de reconocer y aplaudir a las nuevas generaciones de artistas que emergen en la escena musical del país.

“Existen artistas dentro de la nueva generación de cantantes que son una valiosa inspiración para todos. Debemos ser respetuosos y aplaudir a nuestros compañeros, todos tenemos el derecho de brillar”, afirmó Lucía de la Cruz sobre los nuevos talentos, independientemente del género musical al que se dediquen.

“Nuevas voces, nuevas figuras son los que necesitamos, sea el ritmo que sea, lo importante es que sigamos exportando talento peruano y que este sea aplaudido por todos”, concluyó la destacada intérprete, quien se presentará en la Noche de Jarana el 15 de diciembre junto a Guajaja y los Kipus en el Centro de Convenciones Bianca en Barranco.