Periodista argentino aseguró que Milett Figueroa tiene privilegios en Bailando 2023 por ser pareja de Marcelo Tinelli

Ángel de Brito cree que Milett Figueroa tiene preferencias por ser pareja de Marcelo Tinelli. América TV de Argentina.

En el mundo del espectáculo, los romances entre personalidades destacadas siempre generan un revuelo mediático, más aún tratándose de Marcelo Tinelli, una de las figuras más relevantes de la farándula argentina.

Pese a que al principio solo eran especulaciones sobre una posible relación entre Marcelo Tinelli, y Milett Figueroa, la pareja finalmente confirmó que eran novios. Esto no solo ha generado revuelo en la prensa, sino que también se ha hablado de favoritismo en Bailando 2023, espacio conducido por el argentino, donde la peruana es participante.

Cabe indicar que la modelo y actriz peruana no solo ha llamado la atención por su belleza, también porque tiene un talento indiscutible en el baile. Pero a ello se suma su relación amorosa con el reconocido conductor. La prensa y en las redes sociales no dejan de hablar de ellos, mientras que los protagonistas no dudan en lucirse “muy acaramelados” ante las cámaras.

Sin embargo, no todo es felicidad, pues en las últimas galas del Bailando 2023, surgieron cuestionamientos sobre posibles beneficios que algunas parejas podrían recibir por parte de la producción del programa, lo que generó la indignación de otros participantes y reacciones contundentes por parte del jurado.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Moda.

Ángel de Brito arremete contra Milett Figueroa

Ángel de Brito, reconocido por su franqueza y sin pelos en la lengua, no dudó en abordar el tema durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Un seguidor directamente le preguntó si Milett Figueroa gozaba de ventajas en el Bailando 2023 debido a su relación con Marcelo Tinelli. La respuesta del jurado no se hizo esperar.

Con total tranquilidad escribió: “Más vale”, arrojando luz sobre las especulaciones y confirmando, según su perspectiva, que Milett Figueroa podría estar recibiendo beneficios en el certamen por ser la pareja del conductor. Esta revelación no pasó desapercibida y no tardó en hacerse tendencia, dando crédito a las palabras del también conductor de LAM.

Cabe indicar que no es la primera vez que Ángel de Brito arremete contra Milett Figueroa. En una anterior ocasión, indicó que la peruana no le parecía genuina.

La dura respuesta de Ángel de Brito contra Milett Figueroa.

Cuestionan favoritismo en ‘Bailando 2023′

La controversia se hizo presente en la pista del Bailando 2023 durante una sentencia, donde la modelo argentina Charlotte Caniggia expresó que Milett Figueroa debía caer bien por ser la novia de Marcelo Tinelli. Este comentario añadió leña al fuego, generando más especulaciones entre los participantes, el jurado y el público en general.

Luego de ello, la argentina brindó una entrevista a LAM, espacio que conduce Ángel de Brito, y fue destacada por decir realmente lo que piensa del romance de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

“El día que hiciste tu monólogo analizando a todos los participantes del Bailando, me gustó que dijiste: ‘A Milett hay que quererla porque es tu novia, Marcelo’”, le dijo Ángel de Brito a la participante del certamen.

Ante ello, Charlotte Caniggia no se quedó callada y reforzó sus palabras con un comentario que sacó más chispa. “Y sí. Creo que todos opinan lo mismo”, dijo la modelo.

“¿Tuviste contacto con ella? ¿Hablaste alguna vez?”, le preguntó el conductor de LAM. Caniggia continuó con sus ataques y aseguró que todos piensan lo mismo que ella. Incluso, que les parece rara la pareja que se ha formado entre el presentador y la peruana.

“Sí, hable ‘hola, ¿cómo andás?’. Parece copada, pero por lo que me habla la gente en la calle, no la quieren mucho. Me dicen ‘me encantó lo que dijiste. Pienso lo mismo. La mayoría de la gente no la quiere a Milett. Dicen que es una pareja rara. Medio armada. Me da a fake. Son raros”, indicó Charlotte Caniggia, dando a entender que el romance sería armado con el fin de llamar la atención.