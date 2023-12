Oliver Sonne podría fichar por el club más grande Dinamarca: “Es un equipo apasionante”

Oliver Sonne ha jugado 76 partidos registrando seis goles y ocho asistencias con la camiseta de SIF. - Crédito: Ritzau Scanpix

Oliver Sonne está volviendo a hacerse notar en la 3F Superliga con Silkeborg IF. Después de su paso por la selección peruana en la tercera ventana de las Eliminatorias 2026, donde no vio acción por la desidia del entrenador Juan Reynoso ocasionando una enorme frustración manifestada en un arrebato desde la banca de suplentes, se ha reportado con éxito en su club.

De hecho, en su última aparición, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Sydbank Pokalen (Copa Nacional), destacó sobre manera por su aportación con una asistencia en la victoria de Silkeborg IF (2-0) sobre FC Copenhague en un partido que concentró la atención de todos. El resultado fue un verdadero golpe teniendo en cuenta que FCK es el actual monarca del certamen.

Asistencia de Oliver Sonne con Silkeborg. | VIDEO: YouTube

Al respecto, Oliver Sonne dijo que “fuimos valientes en el partido y fue decisivo. Nos atrevimos a correr algunos riesgos, que dieron sus frutos, y al final lo hicimos. Esta es una de las cosas que nos hizo mejores que Copenhague”.

Lo que viene dentro de pocos días, precisamente el sábado 9 de diciembre, es la definición por el acceso a las semifinales. Sonne pidió mucha calma para el desenlace de la llave y, sobre todo, no subestimar al oponente. “Está claro que es un buen punto de partida, pero también debemos ser honestos y admitir que el FCK es un gran equipo que puede ganar partidos así rápidamente, incluso si van perdiendo 0-2. Debemos tener el más profundo respeto, pero sentirnos sentirnos orgullosos y honrados de haber hecho una actuación como la que hicimos”, lanzó.

Oliver Sonne reafirmó su compromiso con la selección peruana y mantiene la calma por su debut en Eliminatorias 2026. - Crédito: Silkeborg IF

Sonne y la posibilidad de fichar por un histórico de Dinamarca

El buen desempeño de Oliver en la máxima categoría de Dinamarca, sumado a su condición de internacional con Perú en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, ha permitido que algunos clubes anden tras sus pasos. Hace no mucho se conoció que el SV Darmstadt 98 (Bundesliga) y el Stade de Reims (Ligue 1) estaban interesados en emitir una propuesta. Ahora ha trascendido que el FC Copenhague, precisamente el último oponente con el que se midió, desea reclutarlo en sus filas para el siguiente ciclo.

En diálogo con bold.dk aseguró que “no he oído nada”, aunque de igual manera charlará con su empresario para conocer cualquier tipo de detalle. “Hablaré con mi agente sólo cuando termine la temporada de otoño, así que ahora hay que centrarse en los últimos partidos, y luego los rumores tendrán que esperar. Siempre es muy divertido”, subrayó.

Oliver Sonne y Alexander Lind son los valores más altos de Silkeborg IF . - Crédito: Bo Amstrup

Eso sí, no quiso cerrar la puerta a un movimiento que supondría un paso ascendente en su carrera: “Podría ser honesto y decir que creo que el FCK es un club apasionante y que además juega al más alto nivel, como lo vemos actualmente en la Champions League”, mencionó.

Y agregó: “Está claro, es un lugar apasionante y un gran club, así que no rechazo nada, pero ahora la atención se centra en Silkeborg IF”. Sonne no quiere desviar su atención en trascendidos, pues sabe perfectamente que a mejores exhibiciones, mayores oportunidades en el mercado internacional.