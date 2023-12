Alberto Fujimori: Presidente del TC rechaza irregularidades en decisión para liberar al expresidente

Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional. (Foto: Andina)

La excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, tras el fallo del Tribunal Constitucional, ha sido aplaudida por sus simpatizantes; sin embargo, ha provocado una ola de rechazo de otra parte de la población y organizaciones internacionales, que aseguran que esta no se habría dado bajo los procesos regulares.

Uno de los cuestionamientos, era que dos magistrados no fueron consultados sobre la decisión del TC de liberar al líder fujimorista. Al respecto, el presidente de esta institución, Francisco Morales, señaló que no existe ninguna irregularidad en la decisión de este organismo y que se habrían dado bajo la estructura correspondiente.

“No hay ninguna irregularidad, lo decidieron cuatro magistrados, esos son los deben decidir el recurso de reposición, incluso dentro de los cuatro, uno se apartó y solo tres enviamos la comunicación al INPE”, aseveró, según detalló la Agencia Andina.

Invalidan votos de dos magistrados

En esa línea, Morales Saravia agregó que el Tribunal optó por invalidar los dos votos de los magistrados Manuel Monteagudo y César Ochoa, los mismos que votaron en contra; debido a que ambos no fueron convocados para esta decisión.

En la víspera, Monteagudo reveló durante una entrevista con La República que no se le consultó sobre la votación de la excarcelación de Fujimori.

“Conocían mi opinión, pero más allá de ello hay un procedimiento que se tiene que seguir. Si el TC en esa resolución va a desconocer la eficacia de las decisiones de la Corte IDH y va a decir, como lo dice en la resolución, que no es parte en este proceso, yo creo que este tipo de afirmaciones deben ser sometidas al órgano máximo que es el pleno”, argumentó.

A su turno, Ochoa indicó a Epicentro TV que el titular del TC, no convocó a audiencia para deliberar: “Lo del auto publicado, que ordena la liberación del señor Alberto Fujimori, he tomado conocimiento por los medios de comunicación. No ha sido agendado en el pleno y ha sido resuelto con una celeridad inusual”, denunció.

Tras estas declaraciones, el presidente del TC refirió que, como ambos magistrados no fueron convocados, no corresponde el recurso de reposición y adelantó que esta solicitud no se resuelve en un debate del pleno del Tribunal, como asegura Ochoa.

Asimismo, agregó que el habeas corpus que ordena la liberación del exdictador tiene un año y seis meses, y que no era razonable que se “le pelotee de esa manera”.

“Se ha actuado con inusual celeridad”

En palabras del magistrado Ochoa, la decisión de liberar al líder fujimorista debió ser convocada por el pleno del TC, para que, con un quórum de cinco integrantes, se analice y se defina si aprobar o no la solicitud de indulto.

“Falto un mínimo de cortesía de comunicarnos que se habían reunido los cuatro para tomar esa decisión (…) En este caso se ha actuado con inusual celeridad y un hiperactivismo por resolver este caso”, lamentó.

Presidente del TC critica a juez de Ica

De otro lado, el magistrado Morales Saravia criticó la decisión del juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, por no ejecutar la sentencia que restituye los efectos del indulto.