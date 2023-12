Ricardo Gareca dice que lo difamaron con el apelativo de ‘técnico caro’: “Hay una campaña de que yo cobro mucho”

El exentrenador de la selección peruana se refirió a los rumores que lo colocan como un técnico que cobra montos exorbitantes e indicó que es una "difamación". (Youtube Mauricio y Michael)

Ya pasaron 17 meses desde que Ricardo Gareca dejó su cargo de entrenador de la selección peruana luego de ocho años en dicha posición. No obstante, su exitoso periplo en la ‘bicolor’ hace que su nombre continúe siendo vinculado ante la inminente salida de su sucesor Juan Reynoso por el mal momento en las Eliminatorias 2026 para la siguiente Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México.

Uno de los aspectos a los que se atribuyó su alejamiento de la Videna fue el económico, ya que se indicó que el salario que percibía el ‘Tigre’ era impagable para la Federación Peruana de Fútbol y que en un hipotético segundo ciclo en la ‘blanquirroja’ las pretensiones del director técnico no estarían dentro de las posibilidades de la institución presidida por Agustín Lozano.

Gareca Nardi se refirió a este tema, comentando que esto ya traspasó el Perú y que ni bien es vinculado con otras selecciones o clubes, lo primero que se hace es especular sobre su remuneración. El argentino indicó que ha sido “difamado” y que el aumento de su salario tras la clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018 fue un reconocimiento al esfuerzo de todo el comando técnico por parte del entonces presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

“Hay una campaña que no sé de donde sale, que cada equipo o cada lugar que me habla a mí, yo pido demasiado las barbaridades que yo pido. (...) Así me sale en cada equipo, y es la primera información que sale y llega a oídos de todos (la noticia de su sueldo). Me han difamado con algo que no forjé ni tengo nada que ver, sino agradecerle a un dirigente como Edwin Oviedo, que nos valoró a cada uno de nosotros y que entendió que un acontecimiento como el que se da (clasificación a Rusia 2018) o como trabajamos nosotros debía ser recompensando de la manera que él crea conveniente”, comentó en el programa Sin Cassette.

Ricardo Gareca agradeció a Edwin Oviedo, expresidente de la FPF, por renovación de su contrato tras clasificación a Rusia 2018 - Crédito: Andina

La razón de no renovar con la FPF

Pese a que se sostuvieron conversaciones para la ampliación de su vínculo por un tercer período clasificatorio, el ‘Flaco’ fue contundente al mencionar que ni bien se empezó a filtrar información sobre cifras, toda posibilidad de continuar en el cargo dejó de ser viable.

“Lamentablemente, cuando se empezó a involucrar el tema económico, fue un tema que no acepté que sea público. Para mí, cuando se toca con la necesidad de la gente, con los problemas que tiene la gente, no me interesa para nada. Es algo a lo que yo escapo, no me interesa. Una cosa es lo que en privado pueda ganar, por supuesto que defiendo...”, añadió.

Por otro lado, el ex DT de Vélez Sarsfield comparó los dos procesos de renovación de contrato que afrontó con Perú, indicando que en la primera, su equipo legal, conformado por su abogado Mario Cupelli y su hijo Milton Gareca se reunió directamente con Oviedo Pichotito, mientras que en la segunda no fue con Agustín Lozano, sino con dirigentes que no tenían influencia directa en la toma de decisiones como los presidentes de Atlético Grau y Juan Aurich, Arturo Ríos y José Isla, respectivamente.

“Yo solamente hablo de la parte deportiva, la parte económica la habla mi abogado Mario Cupelli, que es un amigo de toda la vida, y mi hijo mayor Milton Gareca. Encima que no se le atiende o gente que no tiene la decisión final sobre este tema, ya no me interesa, porque cuando a Mario le tocó (renovar) estaba Edwin Oviedo y la gente más importante de la Federación. Cuando ya no hay un interés y toma estado público todo eso, ya no me interesa para nada”, sentenció en el espacio de Youtube.