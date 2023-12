Milett Figueroa descarta aún ser madre con Marcelo Tinelli: “No pienso en ser mamá, acabo de iniciar una relación”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa más enamorados que nunca. | VIDEO: Implacables - El nueve

Milett Figueroa ha manifestado que no tiene planes de embarazo con su actual pareja, el reconocido conductor Marcelo Tinelli. En un reciente enlace en vivo con el programa “Amor y fuego”, desde Argentina, la modelo peruana expresó que, aunque la maternidad representa una faceta significativa para la mujer, no es un tema que lo esté considerando en el corto plazo.

La modelo recalcó que su relación con Tinelli es muy reciente y que no tienen prisa por convertirse en padres. En el caso de Milett sería su primera vez, mientras que el animador argentino ya tiene cinco hijos, de tres exparejas diferentes.

Durante la entrevista entre Rodrigo González y Gigi Mitre, con Milett Figueroa, se le consultó a la bailarina acerca de un posible deseo de convertirse en madre, a lo que ella respondió que no lo ha planificado aún.

“La maternidad es algo que para la mujer es muy importante. Yo la verdad aún no he planificado serlo. Si Dios quiere darme esa bendición, me encantaría”, aseguró en un inicio, pero luego explicó que tanto ella como Tinelli acaban de empezar una relación sentimental y que el tema de la paternidad no ha sido abordado entre ellos.

“No pienso en ser mamá, acabo de iniciar una relación. No tenemos apuro en serlo, ninguno de los dos. Es un tema que no está en mi mente todavía, no lo hemos conversado (con Marcelo)”, indicó la modelo.

La noticia ha cobrado interés en medios, tanto nacionales como internacionales, debido al perfil público que tienen ambos personajes, quienes vienen llamando la atención de las cámaras, los medios y el público peruano y argentino, ya que Marcelo Tinelli es todo un personaje en su país.

Las declaraciones de Figueroa sobre la maternidad y su relación con el presentador han ampliado la curiosidad de sus seguidores y del público en general sobre el futuro de la pareja. Sin embargo, a pesar de las especulaciones mediáticas, Milett ha dejado claro que cualquier decisión sobre ampliar la familia, se encuentra lejos de sus prioridades actuales.

¿Dónde pasarán Milett Figueroa y Marcelo Tinelli la Navidad?

Mucho se viene especulando sobre dónde la pareja del momento pasará las fiestas navideñas, ya que cada uno tiene a toda su familia en Argentina y en Perú, pero ambos han indicado que decidieron estar juntos.

“El plan que tenemos que armar por lo pronto es cómo pasaremos las fiestas, porque ya decidimos pasarla juntos. Eso ya es importante. Ella está con su familia en Perú y yo con mi familia en Argentina, nos vamos todos para allá o vienen todos para acá o nos juntamos en un lugar intermedio, pero algo tenemos que armar”, dijo el conductor argentino.

Mientras que la modelo aseguró que el deseo que tenían ellos era de pasar estas fiestas juntos, ya que recién están empezando una relación. “Pasarla con él o con mi familia, siempre tenemos las ganas de estar juntos, en todo momento, siempre nos estamos eligiendo, todos los días”, dijo la bailarina.

Pero, tras la entrevista que dio Milett Figueroa en “Amor y fuego”, donde dejó entrever que la pareja pasaría las fiestas en Lima, Perú, mucho se empezó a especular y rumorear de ese tema en Argentina, donde parece que no ven ese tema con buenos ojos.

“Tinelli se va a Lima a pasar las navidades. Se va con Milett, lo anunció Milett en la TV peruana. Lo dijo Milett recién en los programas”, fue lo que dijo el conductor de LAM, Ángel de Brito.

Pero, Yanina Latorre, quien es muy amiga de Tinelli, ironizó sobre el tema y lo que pensarían las hijas del conductor. “Deben estar contentas las chicas”. No hay nada aún determinado, pero también se especula si es que Cande, Mica, Juanita y Francisco puedan querer ir con su padre a Perú o si deciden quedarse en su país natal, aunque señalaron que lo más complicado sería que venga Lorenzo, el pequeño hijo de Marcelo, ya que necesitaría la autorización de su madre, Guillermina Valdés.