Futbolista de selección peruana interesado en jugar Kings League Américas: Así lo reveló el director del torneo

Director de la Kings League Américas reveló que futbolista de la selección peruana está interesado en participar del torneo

Existe gran expectativa por lo que será la Kings League Américas, a disputarse en México entre enero y marzo del 2023. Esta competición tendrá presencia peruana, debido a que el streamer Zein (Andy Merino Ramírez), es presidente de un club FC Persas . Este hecho ocasionó que se genera la expectativa con la probabilidad de ver exfutbolistas incaicos en la liga, la cual se espera que tenga un alcance masivo a nivel mundial, del mismo modo que su versión española.

Uno de ellos es el exjugador peruano, Reimond Manco, quien reconoció dicha probabilidad. No obstante, el exvolante de Alianza Lima no sería el único futbolista nacional en formar parte de dicho evento. El martes 5 de diciembre, Marc Crosas, director deportivo de la Kings League Américas, reveló que otro peruano está interesado en participar. Además, a diferencia de la mayoría de sus colegas que disputan el campeonato, este se trata de un jugador que aún está en actividad y es habitualmente convocado a la selección peruana.

“Quiero contar algo. Yo soy muy cercano al club Santos Laguna (equipo en el que jugó entre 2011 y 2014). Y ahora que he estado viajando, tuve la oportunidad de hablar con Pedro Aquino. Y no te voy a decir que me pidió jugar en la Kings League, porque no voy a usar palabras que él no me ha dicho, pero el interés está”, declaró a Depor.

Marc Crosas fue un futbolista español que terminó su carrera en México, su buena relación con Piqué lo ayudó a ser uno de los impulsores de la Kings League Américas (Lagunízate),

¿Claudio Pizarro y Jefferson Farfán jugarán la Kings League?

No contento con la chance de contar con Pedro Aquino, el español fue mas allá e invitó a Claudio Pizarro y Jefferson Farfán de formar parte del proyecto de la Kings League Américas, aunque añadió que la tarea de convocar a los jugadores es de los presidentes de cada club, aunque la organización del torneo podría ayudarlos en el contacto.

“Verlos depende más de los presidentes, no tanto de la liga. Ellos deben invitarlos a jugar. Nosotros podemos dar el paso si nos buscan, pero tenemos una base de más de 30 mil inscritos para las evaluaciones. Y de allí sale la base de futbolistas. Desde aquí les mando un mensaje a Farfán, a Pizarro, a todos los que quieran jugar”, añadió.

El futbolista peruano Pedro Aquino está interesado en participar de la Kings League América (EFE/Giorgio Viera).

Crosas se mostró entusiasmado con la chance de ver grandes figuras en la Kings League América, pues confía en el precedente de la Kings League España, en la que nombres de talla mundial se animaron a participar:

“Vimos a Ronaldinho, al ‘Chicharito’ (Javier Hernández), a Andrea Pirlo, a Andriy Shevchenko en la Kings League España. Si los hemos visto allá. imagínate lo que podemos lograr acá con el alcance que tienen nuestros presidentes, con la diversidad cultural y de nacionalidades que tiene nuestra liga. Los mismos jugadores son los que levantan la mano para poder estar”, comentó.

¿Por qué escogieron a Zein como presidente peruano de la Kings League?

Zein es el único presidente peruano de la Kings League Américas (FC Persas)

Por último, Marc Crosas reveló el motivo por el cual escogieron a Zein como el representante peruano entre los presidentes de la Kings League Américas:

“Lo escogimos por la disponibilidad y ganas de formar parte. En general, todos los que estamos aquí lo hacemos así. Hay una ilusión enorme por parte de ellos. Luego están los alcances de cada presidente. Zein es el representante peruano, un tipo que tiene mucho arraigo, que genera contenido muy fresco y que se puede ligar muy bien a lo que hacemos en la Kings League”, comentó.

Entre los presidentes del torneo, están nombres mundialmente conocidos. Entre los jugadores destacan el colombiano James Rodríguez y el mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, también están los creadores de contenido Germán Garmendia (Chile) y Jero Freixas (Argentina), así como el cantante puertorriqueño Arcángel.