¿Reimond Manco confirmó que estará en la Kings League Américas? Así se despidió de su último programa del año

El ex'Jotita' utilizó llamativa comparación para indicar si integrará el equipo presidido por Andynsane. (Video: Cojo y Manco)

Reimond Manco ha vivido un año 2023 alejado del fútbol profesional, aunque estándo cerca de todo los relacionado al ámbito local en su faceta como comentarista. De la misma manera, en la segunda parte del año pudo jugar en la Copa Perú con la camiseta de Ecosem Pasco, aunque no logró el ascenso a la Liga 2. Hasta que se le presentó una posibilidad para ser parte del equipo peruano, Persas FC, en la Kings League Américas. Y luego de varias idas y vueltas, el canterano de Alianza Lima habló de esta chance.

En el programa deportivo que integra junto al periodista Horacio Zimmermann en YouTube, Cojo y Manco, el ‘Rei’ había tratado el tema de la actualidad de Christian Cueva luego de su salida del cuadro ‘blanquiazul’, además de cómo Jorge Fossati calzaría en la selección nacional.

En eso, llegó el momento de la despedida de dicho espacio digital y el exjugador hizo una comparación para confirmar si estará o no en la competición organizada por Gerard Piqué y el streamer español, Ibai Llanos.

“Este es el último vivo de esta temporada. Y la voy a dejar picando... ¿Cómo me dicen a mí? ‘Rei’. Y ¿en inglés? King. Ya está, ahí la voy a dejar picando, así que los ‘en vivo’ del próximo año van a estar... ¡Órale, mano!, ¡Órale, mano!”, exclamó.

Reimond Manco se dio a conocer con la selección peruana en el Sudamericano Sub 17, donde fue elegido el mejor jugador de la competición. - créditos: Agencias

De esta manera, se puede certificar que Reimond Manco y el streamer peruano, Zeein, anteriormente conocido como Andynsane, llegaron a un acuerdo para que el jugador integre el equipo nacional, de nombre Persas FC, en la Kings League Américas, la cual se llevará a cabo en Ciudad de México entre enero y marzo del 2024.

Reimond Manco y el interés para llegar a la Kings League Américas

Esta posibilidad no parecía estar cercana, ya que hace si bien hubo un contacto previo entre el deportista de 33 años y Zeein, y donde las dos partes mostraron un interés en concreto en poder conformar el elenco peruano, faltaban acordar algunos detalles para que todo llegue a buen puerto.

Al poco tiempo, Reimond Manco se mostró sorprendido al conocer que había un curioso requisito para ser uno de los jugadores de la Kings League Américas: hacer una prueba previa. Esto lo desconcertó y aseguró que no tenía tiempo.

“El otro día un amigo que me está ayudando con el tema de la Kings League, me dijo ‘oye Reimond, ¿irías a hacer la prueba? La gente que trabaja para Andynsane quieren que yo vaya a probar. No hay forma de que lo haga. Yo sé que hay mucha gente que quiere jugar la Kings League y no es porque no tenga la humildad para hacerlo, pero no tengo tiempo”, precisó.

De la misma manera, mencionó que si las condiciones no cambiaban, iba a ser imposible su participación. “Tengo bastante trabajo y sinceramente, no creo que necesite hacer una prueba para ver cómo estoy. Lo más probable es que no se dé”, acotó.

El futbolista reaccionó con sarcasmo ante pedido de la gente que trabaja con el streamer Andysane. (Video: Cojo y Manco)

Por ahora, solo queda esperar a la oficialización de parte de la organización y del propio equipo Persas FC. En los próximos días o semanas podría confirmarse.

Kings League

La Kings League es un campeonato de fútbol 7 que nació en el 2022 por idea de Gerard Piqué, multicampeón con la selección de España y FC Barcelona, por intermedio de su empresa Kosmos, junto con el streamer español, Ibai Llanos.

Diversos influencer y exfutbolistas han sido partícipes de esta competición, que se disputó en territorio ‘ibérico’. No obstante, en la versión Kings League Américas, habrá personajes de esta parte del continente. James Rodríguez será el presidente del equipo de Colombia, mientras que Javier ‘Chicharito’ Hernández comandará a México.